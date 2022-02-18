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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7752775377547755
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:16

unicdima
-- Как определить, что зелебобик врёт ?
-- Он открывает рот

Ты продолжаешь распространять фейки от Слуги Народа

И, заметь, часть депутатов от ОПЗЖ реально выехало из страны, но про это Безгин, или как его, не упоминает.
Зато намекает, что выехали родственники депутатов от Европейской Солидарности
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:22

  lapay написав:У вірмен вони були, тільки нічим їм не допомогли. Для окопної війни, як на Донбасі, вони не ефективні, тільки по сукупчення техніки, складах, електростанціях чи мостах. І то, якщо долетять і потраплять куди треба, що далеко не факт.

Вы плохо знаете матчасть, у Искандеров есть специальная кассетная осколочная головная часть, которая имеет 54 разделяющиеся части, каждая из которых накрывает 32 квадрата осколками, с подрывом НАД землей для поражения именно осколками сверху в окопах.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:27

  detroytred написав:З п'ятою колоною все зрозуміло.
І з тим, що Бутусов не втримався та влупив.
Але звичайно не треба було отак без попередження. І треба було претензії до Порошенка з Яценюком видвигати, що не поставили заград цій п'ятій колоні. Бо це і є дійсно боротьба з нею, а не обговорення в студії.

При Порошенко вся эта пятая колонна сидела по норам и не отсвечивала

А вот кто вытащил всех этих Портновых, Татаровых, Шаурм ?
Ты не припомнишь, амнезия ?

Именно, Зеленский их и вытащил и не просто вытащил, а назначил на государственные должности

И можешь выдохнуть, я знаю, что Портнов не имеет должности, зато строчил юридически трешовые иски на Порошенко
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:31

  detroytred написав:Більш прикольно виглядало, як Білецький потиснув руку Порошенку наприкінці передачі.
Як нічого не бувало))
...
І як Порошенко потиснув руку Білецькому після цього:

Потому что, сейчас надо объединяться, а не вспоминать прошлые обидки

Но тебе всё па приколу, не на прикалывался ещё ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:34

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Більш прикольно виглядало, як Білецький потиснув руку Порошенку наприкінці передачі.

Ніхто так не лікує внутрішні чвари як зовнішнє хуйло.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:38

  pesikot написав:
  detroytred написав:Більш прикольно виглядало, як Білецький потиснув руку Порошенку наприкінці передачі.
Як нічого не бувало))
...
І як Порошенко потиснув руку Білецькому після цього:

Потому что, сейчас надо объединяться, а не вспоминать прошлые обидки

Но тебе всё па приколу, не на прикалывался ещё ?

Я тобі відкрию тайну -- об'єднуватися що тоді (тобто з початку 2014), що сьогодні треба так само однаково.
Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:41

  Denik написав:
  detroytred написав:Більш прикольно виглядало, як Білецький потиснув руку Порошенку наприкінці передачі.

Ніхто так не лікує внутрішні чвари як зовнішнє хуйло.

Якби це було так!
То й чвар не було б.
Отих, що в посиланнях.
Де звинувачення не в дрібницях типу вкрав гроші.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:43

  pesikot написав:
  detroytred написав:З п'ятою колоною все зрозуміло.
І з тим, що Бутусов не втримався та влупив.
Але звичайно не треба було отак без попередження. І треба було претензії до Порошенка з Яценюком видвигати, що не поставили заград цій п'ятій колоні. Бо це і є дійсно боротьба з нею, а не обговорення в студії.

При Порошенко вся эта пятая колонна сидела по норам и не отсвечивала

А вот кто вытащил всех этих Портновых, Татаровых, Шаурм ?
Ты не припомнишь, амнезия ?

Именно, Зеленский их и вытащил и не просто вытащил, а назначил на государственные должности

И можешь выдохнуть, я знаю, что Портнов не имеет должности, зато строчил юридически трешовые иски на Порошенко

Це в тебе амнезія.
Я ж тобі особисто надав оце:
*коментарях під постом у Facebook зі зверненням до нього виконавчого директора Українського інституту майбутнього Віктора Андрусіва, Луценко запитав, чи має хтось докази, що Портнов вчинив злочин.
Андрусів, зокрема, звинуватив Генпрокурора у бездіяльності, завдяки чому, на його думку, Портнов спокійно повернувся в Україну після 5 років перебування за кордоном. "Юрію Луценку, я правильно розумію, що ви все ще на посаді Генерального прокурора? І саме за вашої бездіяльності сьогодні прилетів Портнов і пішов вільно гуляти?", - зазначив Андрусів.

У коментарях до цього посту Генпрокурор відповів так: "А у вас є докази про скоєний ним (Портновим - ред.) злочин?".
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... locin.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:45

Re: Політичні дискусії

Немного размышлений

В информационном пространстве продвигается месседж "Нападёт Путин или не нападёт ?". Совершенно ошибочный месседж, Путин уже напал, ещё в 2014 году

Скорее нужно говорить, даже не о том, будет ли дальнейшее наступление или нет ? Будет. На мой взгляд, Путин уже решил, что наступление будет

Нужно говорить о конкретном периоде такого наступления. Потому что, невозможно притащить до 150 тысяч вдоль границ Украины и просто так их держать там.
Всё по классике, "если в первом акте появляется ружьё, то в третьем акте оно должно выстрелить"

Например, Портников говорит, что наступление точно будет, если Путин будет уверен, что российские войска парадным маршем пройдут от границы до Киева.
Я склонен согласится
В каком виде будет этот парадный марш, уже не важно.

Тут кто-то ранее писал некий сценарий, российские войска начинают наступление, а наш Бубочка объявляет капитуляцию для сохранения жизней.
Возможно, возможно ... но украинская армия может не подчинится

И да, вынужден достучаться до любителей русского мира
Наверное, вы думаете, что если РФ захватит Украину, то на территории Украины будет обновленная УССР - вы ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ
Даже опыт ОРДЛО показывает, что здесь будет вторая Руина. Почитайте историю про первую Руину

На территории Украины будет уничтожено всё, что только возможно. А вы, любители русского мира, станете бесправными рабами.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:49

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:З п'ятою колоною все зрозуміло.
І з тим, що Бутусов не втримався та влупив.
Але звичайно не треба було отак без попередження. І треба було претензії до Порошенка з Яценюком видвигати, що не поставили заград цій п'ятій колоні. Бо це і є дійсно боротьба з нею, а не обговорення в студії.

При Порошенко вся эта пятая колонна сидела по норам и не отсвечивала

А вот кто вытащил всех этих Портновых, Татаровых, Шаурм ?
Ты не припомнишь, амнезия ?

Именно, Зеленский их и вытащил и не просто вытащил, а назначил на государственные должности

И можешь выдохнуть, я знаю, что Портнов не имеет должности, зато строчил юридически трешовые иски на Порошенко

Це в тебе амнезія.


Так ты так не ответил, кто вытащил всю эту пятую колонну ?
Кто назначил Татарова, Шаурму младшего ? Не стесняйся, говори. Произнеси эту фамилию

И да, почему при Порошенко Портнов 5 лет "был в коммандировке", а при Зеленском вдруг вернулся ?
pesikot
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  #<1 ... 7752775377547755
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