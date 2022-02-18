Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:У вірмен вони були, тільки нічим їм не допомогли. Для окопної війни, як на Донбасі, вони не ефективні, тільки по сукупчення техніки, складах, електростанціях чи мостах. І то, якщо долетять і потраплять куди треба, що далеко не факт.
Вы плохо знаете матчасть, у Искандеров есть специальная кассетная осколочная головная часть, которая имеет 54 разделяющиеся части, каждая из которых накрывает 32 квадрата осколками, с подрывом НАД землей для поражения именно осколками сверху в окопах.
detroytred написав:З п'ятою колоною все зрозуміло. І з тим, що Бутусов не втримався та влупив. Але звичайно не треба було отак без попередження. І треба було претензії до Порошенка з Яценюком видвигати, що не поставили заград цій п'ятій колоні. Бо це і є дійсно боротьба з нею, а не обговорення в студії.
При Порошенко вся эта пятая колонна сидела по норам и не отсвечивала
А вот кто вытащил всех этих Портновых, Татаровых, Шаурм ? Ты не припомнишь, амнезия ?
Именно, Зеленский их и вытащил и не просто вытащил, а назначил на государственные должности
И можешь выдохнуть, я знаю, что Портнов не имеет должности, зато строчил юридически трешовые иски на Порошенко
detroytred написав:Більш прикольно виглядало, як Білецький потиснув руку Порошенку наприкінці передачі. Як нічого не бувало)) ... І як Порошенко потиснув руку Білецькому після цього:
Потому что, сейчас надо объединяться, а не вспоминать прошлые обидки
Но тебе всё па приколу, не на прикалывался ещё ?
Я тобі відкрию тайну -- об'єднуватися що тоді (тобто з початку 2014), що сьогодні треба так само однаково. Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?
detroytred написав:З п'ятою колоною все зрозуміло. І з тим, що Бутусов не втримався та влупив. Але звичайно не треба було отак без попередження. І треба було претензії до Порошенка з Яценюком видвигати, що не поставили заград цій п'ятій колоні. Бо це і є дійсно боротьба з нею, а не обговорення в студії.
При Порошенко вся эта пятая колонна сидела по норам и не отсвечивала
А вот кто вытащил всех этих Портновых, Татаровых, Шаурм ? Ты не припомнишь, амнезия ?
Именно, Зеленский их и вытащил и не просто вытащил, а назначил на государственные должности
И можешь выдохнуть, я знаю, что Портнов не имеет должности, зато строчил юридически трешовые иски на Порошенко
Це в тебе амнезія. Я ж тобі особисто надав оце: *коментарях під постом у Facebook зі зверненням до нього виконавчого директора Українського інституту майбутнього Віктора Андрусіва, Луценко запитав, чи має хтось докази, що Портнов вчинив злочин. Андрусів, зокрема, звинуватив Генпрокурора у бездіяльності, завдяки чому, на його думку, Портнов спокійно повернувся в Україну після 5 років перебування за кордоном. "Юрію Луценку, я правильно розумію, що ви все ще на посаді Генерального прокурора? І саме за вашої бездіяльності сьогодні прилетів Портнов і пішов вільно гуляти?", - зазначив Андрусів.
В информационном пространстве продвигается месседж "Нападёт Путин или не нападёт ?". Совершенно ошибочный месседж, Путин уже напал, ещё в 2014 году
Скорее нужно говорить, даже не о том, будет ли дальнейшее наступление или нет ? Будет. На мой взгляд, Путин уже решил, что наступление будет
Нужно говорить о конкретном периоде такого наступления. Потому что, невозможно притащить до 150 тысяч вдоль границ Украины и просто так их держать там. Всё по классике, "если в первом акте появляется ружьё, то в третьем акте оно должно выстрелить"
Например, Портников говорит, что наступление точно будет, если Путин будет уверен, что российские войска парадным маршем пройдут от границы до Киева. Я склонен согласится В каком виде будет этот парадный марш, уже не важно.
Тут кто-то ранее писал некий сценарий, российские войска начинают наступление, а наш Бубочка объявляет капитуляцию для сохранения жизней. Возможно, возможно ... но украинская армия может не подчинится
И да, вынужден достучаться до любителей русского мира Наверное, вы думаете, что если РФ захватит Украину, то на территории Украины будет обновленная УССР - вы ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ Даже опыт ОРДЛО показывает, что здесь будет вторая Руина. Почитайте историю про первую Руину
На территории Украины будет уничтожено всё, что только возможно. А вы, любители русского мира, станете бесправными рабами.
detroytred написав:З п'ятою колоною все зрозуміло. І з тим, що Бутусов не втримався та влупив. Але звичайно не треба було отак без попередження. І треба було претензії до Порошенка з Яценюком видвигати, що не поставили заград цій п'ятій колоні. Бо це і є дійсно боротьба з нею, а не обговорення в студії.
При Порошенко вся эта пятая колонна сидела по норам и не отсвечивала
А вот кто вытащил всех этих Портновых, Татаровых, Шаурм ? Ты не припомнишь, амнезия ?
Именно, Зеленский их и вытащил и не просто вытащил, а назначил на государственные должности
И можешь выдохнуть, я знаю, что Портнов не имеет должности, зато строчил юридически трешовые иски на Порошенко
Це в тебе амнезія.
Так ты так не ответил, кто вытащил всю эту пятую колонну ? Кто назначил Татарова, Шаурму младшего ? Не стесняйся, говори. Произнеси эту фамилию
И да, почему при Порошенко Портнов 5 лет "был в коммандировке", а при Зеленском вдруг вернулся ?