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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7754775577567757>
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:03

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:При Порошенко вся эта пятая колонна сидела по норам и не отсвечивала

А вот кто вытащил всех этих Портновых, Татаровых, Шаурм ?
Ты не припомнишь, амнезия ?

Именно, Зеленский их и вытащил и не просто вытащил, а назначил на государственные должности

И можешь выдохнуть, я знаю, что Портнов не имеет должности, зато строчил юридически трешовые иски на Порошенко

Це в тебе амнезія.


Так ты так не ответил, кто вытащил всю эту пятую колонну ?
Кто назначил Татарова, Шаурму младшего ? Не стесняйся, говори. Произнеси эту фамилию

И да, почему при Порошенко Портнов 5 лет "был в коммандировке", а при Зеленском вдруг вернулся ?

Без проблем
На самі верхні посади їх витащив вже Зе і Ко. Це його відповідальність. Але мова не про Зе.
Я тобі вже сто разів вказував, що що взяти з артиста-то...

Мова про Порошенкка. Як дійсно політика вищого рангу, високопосадовця, можновладця, однотурового!!! президента після революції Гідності.
До нього ІНШІ КРИТЕРІЇ, розумієш?

Так от подивись, як боровся-то:
https://www.google.com/search?q=старі+регіонали+у+владі&oq=старі+регіонали+у+владі&aqs=chrome..69i57.10625j0j8&client=tablet-android-lenovo-rev2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

Боровся?
А Медведчук, а канали зіки, 112 і т.д.?
Він викинув наливайченків, гриценків... чим і залиши по суті місце тільки для Зе.
Оскільки вкрай розчарував собою.

Ще раз -- я вів мову про По.
До чого ти підміняєш на "у них негрів лінчують"?
Піднімай про Зе та обговорюй.
Я звернув увагу на оті зашкварні моменти з По.
Який жме руку тому, на кого його партія чітко вказала "стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі"???!!!

Тепер ти дай відповідь, вдруге запитую:
Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?

З.и.
І не перебільшуй, що Зе витащив всю п'яту колону. Медведчуків, мураєвих, зіків, 112, наших і т.д. - навпаки, притопив.
На відміну від По.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:16

Re: Політичні дискусії

Оркі виклали план наступу України на ОРДЛО.
Щоправда вони його змогли нарисувати російською мовою.Зображення
А Комерсант таку дурню виклав в себе на сайті
https://www.kommersant.ru/doc/5227457?from=top_main_5
З парашутними десантами.
Добре, що хоч стрілку, яка впирається в Таганрог не нарисували :D
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:20

Ітогі подвєдьом. 2022-02-19

Ітогі подвєдьом. 2022-02-19

1) Боевики обстреляли насосную станцию на Донбассе: без воды - почти 50 городов и сел
В Донецкой области в результате обстрелов повреждены трансформаторы на насосной станции и прекращено водоснабжение почти 50 населенных пунктов.

Всё как в 2014, орки уничтожают инфраструктуру

2) Российские оккупационные войска обстреляли город Счастье в Луганской области (фото, видео)
Как говорится на сайте ведомства, утром российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск - Счастье". Отмечается, что противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов

3) Убить или арестовать: РФ составила списки неугодных для расправы в случае вторжения – СМИ
В случае вторжения в Украину Россия готовится убить или арестовать целый перечень известных украинских политических деятелей и антикоррупционных активистов, а также белорусских и российских диссидентов, которые живут в изгнании. Уже даже подготовлены списки
...
По его словам, США намерено рассекречивают разведданные, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками или теми, кто способен помочь.

В Администрации Джо Байдена удивились, насколько эти списки формализованы. А пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского информацию не прокомментировал

Уже и расстрельные списки приготовили ...

4) Россия снова сорвала заседание в ТКГ
Украинская делегация считает неучастие России свидетельством сознательного намерения продолжать нагнетать ситуацию

5) "Мы приехали в никуда": эвакуированные жители ОРДЛО возмущены условиями в РФ
"Мы приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям", - делятся они с изданием.

Среди беженцев очень много женщин с грудными детьми, которым не предоставили еду, ни возможности сходить в туалет, ни теплых помещений, замечают журналисты.

У большинства нет никакой связи с родственниками в ОРДЛО. Они говорят, что в "ЛДНР" отключили интернет и мобильную связь. Особое возмущение у людей вызывает то, что ночью их вывезли под сирены, а вернуться через объявленное Россией закрытия границ они уже не могут.

Всё в стиле российской пропаганды - создать красивую картинку беженцев и ... бросить их

6) Семья Шуфрича признала Крым "российским", оформив там имущество по законам РФ - СМИ (видео)
Семья одиозного нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича в 2019 году зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам страны-агрессора, фактически признав юрисдикцию Кремля.

Об этом говорится в новом расследовании программы "Схемы".

Журналисты выяснили, что речь идет об имении и большом земельном участке в поселке Симеиз (ЮБК). Также утверждается, что семья нардепа покупала землю в Крыму и после его аннексии, делая это согласно российским законам

Вот и как не съездить такому по морде ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:24

НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и перемещает сотрудников в Брюссель и Львов, сообщает со ссылкой на пресс-службу НАТО норвежский канал VG.

"НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому сотрудники теперь переехали во Львов и в Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют", - сообщили в НАТО в ответ на запрос канала.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:24

  Denik написав:Оркі виклали план наступу України на ОРДЛО.
Щоправда вони його змогли нарисувати російською мовою.Зображення
А Комерсант таку дурню виклав в себе на сайті
https://www.kommersant.ru/doc/5227457?from=top_main_5
З парашутними десантами.
Добре, що хоч стрілку, яка впирається в Таганрог не нарисували :D

Да окрім мови: ото б наші підписували Луганская Донецкая народная республика)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:26

Стоит восхититься проинформированности Байдена о "16м февраля".
https://www.dialog.ua/ukraine/246636_1645214441

https://www.dialog.ua/ukraine/246634_1645211816
И в очередной раз пожалеть о невероятном Вражеском объёме пятой колонны в Киеве.
Вернее дать РФ высший бал в использовании "тухлых консервов" - в лице торговцев чужими собаками.
Где то так viewtopic.php?p=5400581#p5400581
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:36

Жидкое г@вно! В пакет санкций после "вторжения России" не войдут экспорт энергоносителей и отключение SWIFT
https://ua24ua.net/gidkoe-g-vno-v-paket ... nie-swift/
Засунь их себе в ж@пу! Сингх рассказал о подготовке санкций против РФ

Санкции, которые готовят США и их союзники против России на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей Москвы поставлять энергоносители на мировой рынок.

Об этом 18 февраля заявил на брифинге в Белом доме заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

"Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру", - сказал Сингх.

Он добавил, что отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, вероятно, тоже не будет фигурировать в новом пакете санкций США.

"Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами", - сказал Сингх в ходе брифинга.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:59

  pesikot написав:При Порошенко вся эта пятая колонна сидела по норам и не отсвечивала

А вот кто вытащил всех этих Портновых, Татаровых, Шаурм ?
Ты не припомнишь, амнезия ?

Именно, Зеленский их и вытащил и не просто вытащил, а назначил на государственные должности

И можешь выдохнуть, я знаю, что Портнов не имеет должности, зато строчил юридически трешовые иски на Порошенко

То розкажіть свою маячню головам ЦРУ, МІ-6, Байдену, Джонсону, бо вони не знають, що співпрацюють з російськими агентами :D
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:06

  Libo написав:
  Tegularius написав:Большую роль сыграли ударные и разведывательные дроны. У РФ сейчас вероятно их тоже хватает.



Боже, какой бред! Беспилотные дроны - самая провальная сфера РФ. Летают только разведчики короткого радиуса, запущенные из рогатки. Типа игрушечных для пацанов. Ударных нет вообще. :o

На жаль це вже не так, у них дуже успішно цей напрямок розвивається, в Сирії вони активно використовують і ударні дрони і камікадзе.
Ізраїль дуже їм допоміг по БПЛА.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:13

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Більш прикольно виглядало, як Білецький потиснув руку Порошенку наприкінці передачі.
Як нічого не бувало))
...
І як Порошенко потиснув руку Білецькому після цього:

Потому что, сейчас надо объединяться, а не вспоминать прошлые обидки

Но тебе всё па приколу, не на прикалывался ещё ?

Я тобі відкрию тайну -- об'єднуватися що тоді (тобто з початку 2014), що сьогодні треба так само однаково.
Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?

Понятно - ты тупой солдафон

Я не лью помои, я пишу об их действиях.
А если их действия - лютый треш, то ты предлагаешь закрывать глаза на это ?
Ты опять подтверждаешь свою белопольтость

Вспомни себя, "лишь бы не Порошенко", и продолжаешь обвинять Порошенко во всём

А Билецкий и Порошенко пожали друг другу руки, они поняли суть объединения
А ты не понял

Для тебя объединение - не мешайте посадить Порошенко по беспределу и закройте глаза на действия любого депутата от СН, будь то пьяное ДТП, взятки,
Кстати, ты пьяные ДТП слуг народа не осуждаешь.
pesikot
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