Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:При Порошенко вся эта пятая колонна сидела по норам и не отсвечивала
А вот кто вытащил всех этих Портновых, Татаровых, Шаурм ? Ты не припомнишь, амнезия ?
Именно, Зеленский их и вытащил и не просто вытащил, а назначил на государственные должности
И можешь выдохнуть, я знаю, что Портнов не имеет должности, зато строчил юридически трешовые иски на Порошенко
Це в тебе амнезія.
Так ты так не ответил, кто вытащил всю эту пятую колонну ? Кто назначил Татарова, Шаурму младшего ? Не стесняйся, говори. Произнеси эту фамилию
И да, почему при Порошенко Портнов 5 лет "был в коммандировке", а при Зеленском вдруг вернулся ?
Без проблем На самі верхні посади їх витащив вже Зе і Ко. Це його відповідальність. Але мова не про Зе. Я тобі вже сто разів вказував, що що взяти з артиста-то...
Мова про Порошенкка. Як дійсно політика вищого рангу, високопосадовця, можновладця, однотурового!!! президента після революції Гідності. До нього ІНШІ КРИТЕРІЇ, розумієш?
Так от подивись, як боровся-то: https://www.google.com/search?q=старі+регіонали+у+владі&oq=старі+регіонали+у+владі&aqs=chrome..69i57.10625j0j8&client=tablet-android-lenovo-rev2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Боровся? А Медведчук, а канали зіки, 112 і т.д.? Він викинув наливайченків, гриценків... чим і залиши по суті місце тільки для Зе. Оскільки вкрай розчарував собою.
Ще раз -- я вів мову про По. До чого ти підміняєш на "у них негрів лінчують"? Піднімай про Зе та обговорюй. Я звернув увагу на оті зашкварні моменти з По. Який жме руку тому, на кого його партія чітко вказала "стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі"???!!!
Тепер ти дай відповідь, вдруге запитую: Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?
З.и. І не перебільшуй, що Зе витащив всю п'яту колону. Медведчуків, мураєвих, зіків, 112, наших і т.д. - навпаки, притопив. На відміну від По.
Оркі виклали план наступу України на ОРДЛО. Щоправда вони його змогли нарисувати російською мовою. А Комерсант таку дурню виклав в себе на сайті https://www.kommersant.ru/doc/5227457?from=top_main_5 З парашутними десантами. Добре, що хоч стрілку, яка впирається в Таганрог не нарисували
Как говорится на сайте ведомства, утром российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск - Счастье". Отмечается, что противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов
В случае вторжения в Украину Россия готовится убить или арестовать целый перечень известных украинских политических деятелей и антикоррупционных активистов, а также белорусских и российских диссидентов, которые живут в изгнании. Уже даже подготовлены списки ... По его словам, США намерено рассекречивают разведданные, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками или теми, кто способен помочь.
В Администрации Джо Байдена удивились, насколько эти списки формализованы. А пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского информацию не прокомментировал
"Мы приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям", - делятся они с изданием.
Среди беженцев очень много женщин с грудными детьми, которым не предоставили еду, ни возможности сходить в туалет, ни теплых помещений, замечают журналисты.
У большинства нет никакой связи с родственниками в ОРДЛО. Они говорят, что в "ЛДНР" отключили интернет и мобильную связь. Особое возмущение у людей вызывает то, что ночью их вывезли под сирены, а вернуться через объявленное Россией закрытия границ они уже не могут.
Всё в стиле российской пропаганды - создать красивую картинку беженцев и ... бросить их
Семья одиозного нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича в 2019 году зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам страны-агрессора, фактически признав юрисдикцию Кремля.
Об этом говорится в новом расследовании программы "Схемы".
Журналисты выяснили, что речь идет об имении и большом земельном участке в поселке Симеиз (ЮБК). Также утверждается, что семья нардепа покупала землю в Крыму и после его аннексии, делая это согласно российским законам
НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и перемещает сотрудников в Брюссель и Львов, сообщает со ссылкой на пресс-службу НАТО норвежский канал VG.
"НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому сотрудники теперь переехали во Львов и в Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют", - сообщили в НАТО в ответ на запрос канала.
Denik написав:Оркі виклали план наступу України на ОРДЛО. Щоправда вони його змогли нарисувати російською мовою. А Комерсант таку дурню виклав в себе на сайті https://www.kommersant.ru/doc/5227457?from=top_main_5 З парашутними десантами. Добре, що хоч стрілку, яка впирається в Таганрог не нарисували
Да окрім мови: ото б наші підписували Луганская Донецкая народная республика)))
Санкции, которые готовят США и их союзники против России на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей Москвы поставлять энергоносители на мировой рынок.
Об этом 18 февраля заявил на брифинге в Белом доме заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру", - сказал Сингх.
Он добавил, что отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, вероятно, тоже не будет фигурировать в новом пакете санкций США.
"Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами", - сказал Сингх в ходе брифинга.
detroytred написав:Більш прикольно виглядало, як Білецький потиснув руку Порошенку наприкінці передачі. Як нічого не бувало)) ... І як Порошенко потиснув руку Білецькому після цього:
Потому что, сейчас надо объединяться, а не вспоминать прошлые обидки
Но тебе всё па приколу, не на прикалывался ещё ?
Я тобі відкрию тайну -- об'єднуватися що тоді (тобто з початку 2014), що сьогодні треба так само однаково. Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?
Понятно - ты тупой солдафон
Я не лью помои, я пишу об их действиях. А если их действия - лютый треш, то ты предлагаешь закрывать глаза на это ? Ты опять подтверждаешь свою белопольтость
Вспомни себя, "лишь бы не Порошенко", и продолжаешь обвинять Порошенко во всём
А Билецкий и Порошенко пожали друг другу руки, они поняли суть объединения А ты не понял
Для тебя объединение - не мешайте посадить Порошенко по беспределу и закройте глаза на действия любого депутата от СН, будь то пьяное ДТП, взятки, Кстати, ты пьяные ДТП слуг народа не осуждаешь.