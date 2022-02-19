Додано: Суб 19 лют, 2022 15:20

В Донецкой области в результате обстрелов повреждены трансформаторы на насосной станции и прекращено водоснабжение почти 50 населенных пунктов.

Как говорится на сайте ведомства, утром российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск - Счастье". Отмечается, что противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов

В случае вторжения в Украину Россия готовится убить или арестовать целый перечень известных украинских политических деятелей и антикоррупционных активистов, а также белорусских и российских диссидентов, которые живут в изгнании. Уже даже подготовлены списки

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По его словам, США намерено рассекречивают разведданные, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками или теми, кто способен помочь.



В Администрации Джо Байдена удивились, насколько эти списки формализованы. А пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского информацию не прокомментировал



Украинская делегация считает неучастие России свидетельством сознательного намерения продолжать нагнетать ситуацию

"Мы приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям", - делятся они с изданием.



Среди беженцев очень много женщин с грудными детьми, которым не предоставили еду, ни возможности сходить в туалет, ни теплых помещений, замечают журналисты.



У большинства нет никакой связи с родственниками в ОРДЛО. Они говорят, что в "ЛДНР" отключили интернет и мобильную связь. Особое возмущение у людей вызывает то, что ночью их вывезли под сирены, а вернуться через объявленное Россией закрытия границ они уже не могут.

Семья одиозного нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича в 2019 году зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам страны-агрессора, фактически признав юрисдикцию Кремля.



Об этом говорится в новом расследовании программы "Схемы".



Журналисты выяснили, что речь идет об имении и большом земельном участке в поселке Симеиз (ЮБК). Также утверждается, что семья нардепа покупала землю в Крыму и после его аннексии, делая это согласно российским законам

Ітогі подвєдьом. 2022-02-19Всё как в 2014, орки уничтожают инфраструктуруУже и расстрельные списки приготовили ...Всё в стиле российской пропаганды - создать красивую картинку беженцев и ... бросить ихВот и как не съездить такому по морде ?