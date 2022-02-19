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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7754775577567757
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:16

  unicdima написав:
  Libo написав:
  Tegularius написав:Большую роль сыграли ударные и разведывательные дроны. У РФ сейчас вероятно их тоже хватает.



Боже, какой бред! Беспилотные дроны - самая провальная сфера РФ. Летают только разведчики короткого радиуса, запущенные из рогатки. Типа игрушечных для пацанов. Ударных нет вообще. :o

На жаль це вже не так, у них дуже успішно цей напрямок розвивається, в Сирії вони активно використовують і ударні дрони і камікадзе.
Ізраїль дуже їм допоміг по БПЛА.


Тоже полный ноль. В Сирию разные группировки стянули со всего мира весь кустарный мотлох и использует их как раз Россия, а используют их повстанцы против России. Израиль рашке поставлял не самые лучшие и не ударные, но РФ не смогла их скопировать и в Сирии их не использует. В Сирии РФ использует авиацию ВКС. 8)
ЗЫ Ребята, я просто поражен вашей осведомленности по вопросам вооружения у сторон. Как чабаны с дальних пастбищ. Но только с надутыми в уши ватными сплетнями. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:19

Denim
Стосовно карти виявляється, що все ж таки вони в цей раз не повні дурні.
Рашковани нібито вкрали електронний варіант (де позначки накладаються на карту і в додаток йде текстова форма з описом, задумом і т.д.).
Оцей варіант, що в "Комерсантів" це вже, так би мовити, їх перенесення та позначення-відворення (для публіки) з того, що вони начебто вкрали в нас.

А сам електронний варіант дійсно не підкопаєшся... Все за стандартами НАТО...
Скоріш за все заполучили електронний варіант стану на якусь стару дату. Ну а потім нахфантизували свого про наступальну операцію.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:20

  Libo написав:Тоже полный ноль. В Сирию разные группировки стянули со всего мира весь кустарный мотлох и использует их как раз Россия, а используют их повстанцы против России. Израиль рашке поставлял не самые лучшие и не ударные, но РФ не смогла их скопировать и в Сирии их не использует. В Сирии РФ использует авиацию ВКС. 8)
ЗЫ Ребята, я просто поражен вашей осведомленности по вопросам вооружения у сторон. Как чабаны с дальних пастбищ. Но только с надутыми в уши ватными сплетнями. :lol:

Брат по розуму песікоту.
По цій темі тут нема нікого хто це краще знає за мене.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:23

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Це в тебе амнезія.


Так ты так не ответил, кто вытащил всю эту пятую колонну ?
Кто назначил Татарова, Шаурму младшего ? Не стесняйся, говори. Произнеси эту фамилию

И да, почему при Порошенко Портнов 5 лет "был в коммандировке", а при Зеленском вдруг вернулся ?

Без проблем
На самі верхні посади їх витащив вже Зе і Ко. Це його відповідальність. Але мова не про Зе.
Я тобі вже сто разів вказував, що що взяти з артиста-то...

Мова про Порошенкка. Як дійсно політика вищого рангу, високопосадовця, можновладця, однотурового!!! президента після революції Гідності.
До нього ІНШІ КРИТЕРІЇ, розумієш?

Ну да, "это же другое". Можешь не продолжать

И Зеленский сейчас не артист, а президент. Ты мне об этом напоминал.
То с него и спрос, как с любого президента

  detroytred написав:Ще раз -- я вів мову про По.
До чого ти підміняєш на "у них негрів лінчують"?
Піднімай про Зе та обговорюй.
Я звернув увагу на оті зашкварні моменти з По.
Який жме руку тому, на кого його партія чітко вказала "стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі"???!!!

Тепер ти дай відповідь, вдруге запитую:
Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?

З.и.
І не перебільшуй, що Зе витащив всю п'яту колону. Медведчуків, мураєвих, зіків, 112, наших і т.д. - навпаки, притопив.
На відміну від По.

Ты сперва признаешь, что ЗЕ вытащил пятую колону, потом же пишешь, чтобы я не преувеличивал сей факт. И это в одном посте
Для тебя это нормально, ну вытащил, ну и чё такого ?

А вот Порошенко ... и перечень всех смертных грехов Порошенко
У тебя явно шизофрения

Ещё раз, напоминаю тебе, что президент у нас Зеленский, ты мне сам об этом напоминаешь
Поэтому я и обсуждаю Зеленского, как президента

А у тебя в голове, до сих пор, Президент - Порошенко :)

Повторно тебе говорю.
Я не лью помои на Зеленского.
Если сам Зеленский - это помои, то из гавна канхфетка не получится
Какой президент, такие и новости

А ты продолжай защищать коррупционеров, схематозников, алкашей, бляодунов
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 19 лют, 2022 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:23

Мне снился нынче страшный сон,

И в нем я видел очень ярко,

Сын Жириновского солдат,

А дочь Лаврова санитарка.

Вот с автоматами бегут,

Две дочки Путина в атаку,

И нажимая на курки,

Кричат: "ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!

Тут танк горящий на боку,

А в нем Медведева сынок,

И дочь отважного Шойгу,

Его достав несет в медблок.

Зюганов внук, Зюганов сын,

Наследник Матвиенко Вали,

Все как один пошли на фронт,

Чтоб братья в НАТО не вступали.

Бегут в строю Ковальчуки,

И Ротенберги с ними рядом,

И рвется Миллер на прорыв,

Во фланг с газпромовским отрядом.

Открыл глаза, потом закрыл,

Что за фантастика творится?

Наверно зря смотрел ТВ,

Вот ... подобная и снится.

Владислав Дорошенко
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:28

  unicdima написав:Брат по розуму песікоту.
По цій темі тут нема нікого хто це краще знає за мене.

Гордыня - это грех

Впрочем, как и брехливость :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:29

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:Потому что, сейчас надо объединяться, а не вспоминать прошлые обидки

Но тебе всё па приколу, не на прикалывался ещё ?

Я тобі відкрию тайну -- об'єднуватися що тоді (тобто з початку 2014), що сьогодні треба так само однаково.
Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?

Понятно - ты тупой солдафон

Я не лью помои, я пишу об их действиях.
А если их действия - лютый треш, то ты предлагаешь закрывать глаза на это ?
Ты опять подтверждаешь свою белопольтость

Вспомни себя, "лишь бы не Порошенко", и продолжаешь обвинять Порошенко во всём

А Билецкий и Порошенко пожали друг другу руки, они поняли суть объединения
А ты не понял

Для тебя объединение - не мешайте посадить Порошенко по беспределу и закройте глаза на действия любого депутата от СН, будь то пьяное ДТП, взятки,
Кстати, ты пьяные ДТП слуг народа не осуждаешь.

О!
Тобто ти не прикалуєшся, а по-справжньому.
Це тоді точно лютий треш.

Не помиї, а осудження дій, кажеш?!)))
Тобі цитат твоїх помиїв, де ти саме про особисть несеш, накидати?

Чудило, якщо б ти тільки засуджував їх дії, то ніяких питань до тебе б не було.
Або прикалувався.
Це ще якось зрозуміло.

А от оцей!!! твій формат "засудження" Верховного Головнокомандувача та інших посадовців, коли ти ж САМ НАГОЛОШУЄШ про об'єднання, -- це когнитивний дисонанс, м'яко кажучи.

Так кому Порошенко потиснув руку наприкінці передачі? З ким об'єднується?
З тим, за ким, як каже *Європейська солідарність* (тобто і він сам) "стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі."

Тобі самому не смішно-то?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:33

Pesikot
"Я не лью помои на Зеленского.
Если сам Зеленский - это помои, то из гавна канхфетка не получится"

Жгі ще.
І про об'єднання))
detroytred
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