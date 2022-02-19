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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7755775677577758> Додано: Суб 19 лют, 2022 16:16 unicdima написав: Libo написав: Tegularius написав: Большую роль сыграли ударные и разведывательные дроны. У РФ сейчас вероятно их тоже хватает.



Большую роль сыграли ударные и разведывательные дроны. У РФ сейчас вероятно их тоже хватает.



Боже, какой бред! Беспилотные дроны - самая провальная сфера РФ. Летают только разведчики короткого радиуса, запущенные из рогатки. Типа игрушечных для пацанов. Ударных нет вообще. Боже, какой бред! Беспилотные дроны - самая провальная сфера РФ. Летают только разведчики короткого радиуса, запущенные из рогатки. Типа игрушечных для пацанов. Ударных нет вообще.

На жаль це вже не так, у них дуже успішно цей напрямок розвивається, в Сирії вони активно використовують і ударні дрони і камікадзе.

Ізраїль дуже їм допоміг по БПЛА. На жаль це вже не так, у них дуже успішно цей напрямок розвивається, в Сирії вони активно використовують і ударні дрони і камікадзе.Ізраїль дуже їм допоміг по БПЛА.



Тоже полный ноль. В Сирию разные группировки стянули со всего мира весь кустарный мотлох и использует их как раз Россия, а используют их повстанцы против России. Израиль рашке поставлял не самые лучшие и не ударные, но РФ не смогла их скопировать и в Сирии их не использует. В Сирии РФ использует авиацию ВКС.

ЗЫ Ребята, я просто поражен вашей осведомленности по вопросам вооружения у сторон. Как чабаны с дальних пастбищ. Но только с надутыми в уши ватными сплетнями. Тоже полный ноль. В Сирию разные группировки стянули со всего мира весь кустарный мотлох и использует их как раз Россия, а используют их повстанцы против России. Израиль рашке поставлял не самые лучшие и не ударные, но РФ не смогла их скопировать и в Сирии их не использует. В Сирии РФ использует авиацию ВКС.ЗЫ Ребята, я просто поражен вашей осведомленности по вопросам вооружения у сторон. Как чабаны с дальних пастбищ. Но только с надутыми в уши ватными сплетнями. Libo 2

Повідомлень: 10767 З нами з: 14.11.11 Подякував: 407 раз. Подякували: 4332 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 16:19 Denim

Стосовно карти виявляється, що все ж таки вони в цей раз не повні дурні.

Рашковани нібито вкрали електронний варіант (де позначки накладаються на карту і в додаток йде текстова форма з описом, задумом і т.д.).

Оцей варіант, що в "Комерсантів" це вже, так би мовити, їх перенесення та позначення-відворення (для публіки) з того, що вони начебто вкрали в нас.



А сам електронний варіант дійсно не підкопаєшся... Все за стандартами НАТО...

Скоріш за все заполучили електронний варіант стану на якусь стару дату. Ну а потім нахфантизували свого про наступальну операцію. detroytred

Повідомлень: 25070 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2129 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 16:23 detroytred написав: pesikot написав: detroytred написав: Це в тебе амнезія. Це в тебе амнезія.



Так ты так не ответил, кто вытащил всю эту пятую колонну ?

Кто назначил Татарова, Шаурму младшего ? Не стесняйся, говори. Произнеси эту фамилию



И да, почему при Порошенко Портнов 5 лет "был в коммандировке", а при Зеленском вдруг вернулся ? Так ты так не ответил, кто вытащил всю эту пятую колонну ?Кто назначил Татарова, Шаурму младшего ? Не стесняйся, говори. Произнеси эту фамилиюИ да, почему при Порошенко Портнов 5 лет "был в коммандировке", а при Зеленском вдруг вернулся ?

Без проблем

На самі верхні посади їх витащив вже Зе і Ко. Це його відповідальність. Але мова не про Зе.

Я тобі вже сто разів вказував, що що взяти з артиста-то...



Мова про Порошенкка. Як дійсно політика вищого рангу, високопосадовця, можновладця, однотурового!!! президента після революції Гідності.

До нього ІНШІ КРИТЕРІЇ, розумієш?

Без проблемНа самі верхні посади їх витащив вже Зе і Ко. Це його відповідальність. Але мова не про Зе.Я тобі вже сто разів вказував, що що взяти з артиста-то...Мова про Порошенкка. Як дійсно політика вищого рангу, високопосадовця, можновладця, однотурового!!! президента після революції Гідності.До нього ІНШІ КРИТЕРІЇ, розумієш?

Ну да, "это же другое". Можешь не продолжать



И Зеленский сейчас не артист, а президент. Ты мне об этом напоминал.

То с него и спрос, как с любого президента



detroytred написав: Ще раз -- я вів мову про По.

До чого ти підміняєш на "у них негрів лінчують"?

Піднімай про Зе та обговорюй.

Я звернув увагу на оті зашкварні моменти з По.

Який жме руку тому, на кого його партія чітко вказала "стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі"???!!!



Тепер ти дай відповідь, вдруге запитую:

Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?



З.и.

І не перебільшуй, що Зе витащив всю п'яту колону. Медведчуків, мураєвих, зіків, 112, наших і т.д. - навпаки, притопив.

На відміну від По. Ще раз -- я вів мову про По.До чого ти підміняєш на "у них негрів лінчують"?Піднімай про Зе та обговорюй.Я звернув увагу на оті зашкварні моменти з По.Який жме руку тому, на кого його партія чітко вказала "стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі"???!!!Тепер ти дай відповідь, вдруге запитую:Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?З.и.І не перебільшуй, що Зе витащив всю п'яту колону. Медведчуків, мураєвих, зіків, 112, наших і т.д. - навпаки, притопив.На відміну від По.

Ты сперва признаешь, что ЗЕ вытащил пятую колону, потом же пишешь, чтобы я не преувеличивал сей факт. И это в одном посте

Для тебя это нормально, ну вытащил, ну и чё такого ?



А вот Порошенко ... и перечень всех смертных грехов Порошенко

У тебя явно шизофрения



Ещё раз, напоминаю тебе, что президент у нас Зеленский, ты мне сам об этом напоминаешь

Поэтому я и обсуждаю Зеленского, как президента



А у тебя в голове, до сих пор, Президент - Порошенко



Повторно тебе говорю.

Я не лью помои на Зеленского.

Если сам Зеленский - это помои, то из гавна канхфетка не получится

Какой президент, такие и новости



А ты продолжай защищать коррупционеров, схематозников, алкашей, бляодунов Ну да, "это же другое". Можешь не продолжатьИ Зеленский сейчас не артист, а президент. Ты мне об этом напоминал.То с него и спрос, как с любого президентаТы сперва признаешь, что ЗЕ вытащил пятую колону, потом же пишешь, чтобы я не преувеличивал сей факт. И это в одном постеДля тебя это нормально, ну вытащил, ну и чё такого ?А вот Порошенко ... и перечень всех смертных грехов ПорошенкоУ тебя явно шизофренияЕщё раз, напоминаю тебе, что президент у нас Зеленский, ты мне сам об этом напоминаешьПоэтому я и обсуждаю Зеленского, как президентаА у тебя в голове, до сих пор, Президент - ПорошенкоПовторно тебе говорю.Я не лью помои на Зеленского.Если сам Зеленский - это помои, то из гавна канхфетка не получитсяКакой президент, такие и новостиА ты продолжай защищать коррупционеров, схематозников, алкашей, бляодунов Востаннє редагувалось pesikot в Суб 19 лют, 2022 16:23, всього редагувалось 1 раз. pesikot

Повідомлень: 6541 З нами з: 31.08.09 Подякував: 467 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 16:23 Мне снился нынче страшный сон,



И в нем я видел очень ярко,



Сын Жириновского солдат,



А дочь Лаврова санитарка.



Вот с автоматами бегут,



Две дочки Путина в атаку,



И нажимая на курки,



Кричат: "ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!



Тут танк горящий на боку,



А в нем Медведева сынок,



И дочь отважного Шойгу,



Его достав несет в медблок.



Зюганов внук, Зюганов сын,



Наследник Матвиенко Вали,



Все как один пошли на фронт,



Чтоб братья в НАТО не вступали.



Бегут в строю Ковальчуки,



И Ротенберги с ними рядом,



И рвется Миллер на прорыв,



Во фланг с газпромовским отрядом.



Открыл глаза, потом закрыл,



Что за фантастика творится?



Наверно зря смотрел ТВ,



Вот ... подобная и снится.

Владислав Дорошенко Владислав Дорошенко vitaliian

Повідомлень: 10905 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1900 раз. Подякували: 2724 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 16:28 unicdima написав: Брат по розуму песікоту.

По цій темі тут нема нікого хто це краще знає за мене. Брат по розуму песікоту.По цій темі тут нема нікого хто це краще знає за мене.

Гордыня - это грех



Впрочем, как и брехливость Гордыня - это грехВпрочем, как и брехливость pesikot

Повідомлень: 6541 З нами з: 31.08.09 Подякував: 467 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 16:29 pesikot написав: detroytred написав: pesikot написав: Потому что, сейчас надо объединяться, а не вспоминать прошлые обидки



Но тебе всё па приколу, не на прикалывался ещё ? Потому что, сейчас надо объединяться, а не вспоминать прошлые обидкиНо тебе всё па приколу, не на прикалывался ещё ?

Я тобі відкрию тайну -- об'єднуватися що тоді (тобто з початку 2014), що сьогодні треба так само однаково.

Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному? Я тобі відкрию тайну -- об'єднуватися що тоді (тобто з початку 2014), що сьогодні треба так само однаково.Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?

Понятно - ты тупой солдафон



Я не лью помои, я пишу об их действиях.

А если их действия - лютый треш, то ты предлагаешь закрывать глаза на это ?

Ты опять подтверждаешь свою белопольтость



Вспомни себя, "лишь бы не Порошенко", и продолжаешь обвинять Порошенко во всём



А Билецкий и Порошенко пожали друг другу руки, они поняли суть объединения

А ты не понял



Для тебя объединение - не мешайте посадить Порошенко по беспределу и закройте глаза на действия любого депутата от СН, будь то пьяное ДТП, взятки,

Кстати, ты пьяные ДТП слуг народа не осуждаешь. Понятно - ты тупой солдафонЯ не лью помои, я пишу об их действиях.А если их действия - лютый треш, то ты предлагаешь закрывать глаза на это ?Ты опять подтверждаешь свою белопольтостьВспомни себя, "лишь бы не Порошенко", и продолжаешь обвинять Порошенко во всёмА Билецкий и Порошенко пожали друг другу руки, они поняли суть объединенияА ты не понялДля тебя объединение - не мешайте посадить Порошенко по беспределу и закройте глаза на действия любого депутата от СН, будь то пьяное ДТП, взятки,Кстати, ты пьяные ДТП слуг народа не осуждаешь.

О!

Тобто ти не прикалуєшся, а по-справжньому.

Це тоді точно лютий треш.



Не помиї, а осудження дій, кажеш?!)))

Тобі цитат твоїх помиїв, де ти саме про особисть несеш, накидати?



Чудило, якщо б ти тільки засуджував їх дії, то ніяких питань до тебе б не було.

Або прикалувався.

Це ще якось зрозуміло.



А от оцей!!! твій формат "засудження" Верховного Головнокомандувача та інших посадовців, коли ти ж САМ НАГОЛОШУЄШ про об'єднання, -- це когнитивний дисонанс, м'яко кажучи.



Так кому Порошенко потиснув руку наприкінці передачі? З ким об'єднується?

З тим, за ким, як каже *Європейська солідарність* (тобто і він сам) "стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі."



Тобі самому не смішно-то? О!Тобто ти не прикалуєшся, а по-справжньому.Це тоді точно лютий треш.Не помиї, а осудження дій, кажеш?!)))Тобі цитат твоїх помиїв, де ти саме про особисть несеш, накидати?Чудило, якщо б ти тільки засуджував їх дії, то ніяких питань до тебе б не було.Або прикалувався.Це ще якось зрозуміло.А от оцей!!! твій формат "засудження" Верховного Головнокомандувача та інших посадовців, коли ти ж САМ НАГОЛОШУЄШ про об'єднання, -- це когнитивний дисонанс, м'яко кажучи.Так кому Порошенко потиснув руку наприкінці передачі? З ким об'єднується?З тим, за ким, як каже *Європейська солідарність* (тобто і він сам) "стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі."Тобі самому не смішно-то? detroytred

Повідомлень: 25070 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2129 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 16:33 Pesikot

"Я не лью помои на Зеленского.

Если сам Зеленский - это помои, то из гавна канхфетка не получится"



Жгі ще.

І про об'єднання))



З.и. ти запитав, хто призначив-витащив Татарова і Шаурму (хто це не знаю), я тобі відповів -- Зе.



Нагадай, в тебе з твоїх повідомленнь раніш і Зе -- п'ята колона (проросійський, агент, як По натякав)?



З.з.и

Стосовно попиту з Зе, як і з інших президентів.

Чи не ти і Ко постійно глузуєте, що начебто прихильники Зе очікували від нього? Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 лют, 2022 16:43, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 25070 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2129 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 16:43 Re: Політичні дискусії буде проведена повна евакуація населення.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.



«У випадку бойових дій буде проведена евакуація, в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний», — сказав Ткачук.

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який мер такі й працівники Якщо бойові дії дійдуть до столиці, то у містіПро це в ефірі Громадського радіо повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.«У випадку бойових дій буде проведена евакуація, в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний», — сказав Ткачук.------------------------------------------------------------------------який мер такі й працівники unicdima

Повідомлень: 2273 З нами з: 10.06.19 Подякував: 98 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 16:45 detroytred

Я, в очередной раз, только убедился, что ты полный идиот

Ты оправдываешь любые действие от слуг народа, а виноват у тебя всегда Порошенко



Ты - совок, лизоблюд

Продолжай поддерживать Зеленского, потому что Зеленский и есть совок

Но потом не удивляйся, что жопа только будет углубляться

И не п...ди потом, что можновладци тебе должны



Будешь просить о помощи, помощи тебе не будет - идиоты должны страдать



PS. Иди опять в мой ЧС pesikot

Повідомлень: 6541 З нами з: 31.08.09 Подякував: 467 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лют, 2022 16:46 Re: Політичні дискусії Оркі через дуже повільну евакуацію отримають не швидкий результат, а спалах коронавірусу. Ще й помре відсотків 5 без належної допомоги... Denik Повідомлень: 1535 З нами з: 23.02.09 Подякував: 517 раз. Подякували: 995 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7755775677577758> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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