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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 лют, 2022 16:16
unicdima написав: Libo написав: Tegularius написав:
Большую роль сыграли ударные и разведывательные дроны. У РФ сейчас вероятно их тоже хватает.
Боже, какой бред! Беспилотные дроны - самая провальная сфера РФ. Летают только разведчики короткого радиуса, запущенные из рогатки. Типа игрушечных для пацанов. Ударных нет вообще.
На жаль це вже не так, у них дуже успішно цей напрямок розвивається, в Сирії вони активно використовують і ударні дрони і камікадзе.
Ізраїль дуже їм допоміг по БПЛА.
Тоже полный ноль. В Сирию разные группировки стянули со всего мира весь кустарный мотлох и использует их как раз Россия, а используют их повстанцы против России. Израиль рашке поставлял не самые лучшие и не ударные, но РФ не смогла их скопировать и в Сирии их не использует. В Сирии РФ использует авиацию ВКС.
ЗЫ Ребята, я просто поражен вашей осведомленности по вопросам вооружения у сторон. Как чабаны с дальних пастбищ. Но только с надутыми в уши ватными сплетнями.
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Libo
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:19
Denim
Стосовно карти виявляється, що все ж таки вони в цей раз не повні дурні.
Рашковани нібито вкрали електронний варіант (де позначки накладаються на карту і в додаток йде текстова форма з описом, задумом і т.д.).
Оцей варіант, що в "Комерсантів" це вже, так би мовити, їх перенесення та позначення-відворення (для публіки) з того, що вони начебто вкрали в нас.
А сам електронний варіант дійсно не підкопаєшся... Все за стандартами НАТО...
Скоріш за все заполучили електронний варіант стану на якусь стару дату. Ну а потім нахфантизували свого про наступальну операцію.
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detroytred
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:23
detroytred написав: pesikot написав: detroytred написав:
Це в тебе амнезія.
Так ты так не ответил, кто вытащил всю эту пятую колонну ?
Кто назначил Татарова, Шаурму младшего ? Не стесняйся, говори. Произнеси эту фамилию
И да, почему при Порошенко Портнов 5 лет "был в коммандировке", а при Зеленском вдруг вернулся ?
Без проблем
На самі верхні посади їх витащив вже Зе і Ко. Це його відповідальність. Але мова не про Зе.
Я тобі вже сто разів вказував, що що взяти з артиста-то...
Мова про Порошенкка. Як дійсно політика вищого рангу, високопосадовця, можновладця, однотурового!!! президента після революції Гідності.
До нього ІНШІ КРИТЕРІЇ, розумієш?
Ну да, "это же другое". Можешь не продолжать
И Зеленский сейчас не артист, а президент. Ты мне об этом напоминал.
То с него и спрос, как с любого президента
detroytred написав:
Ще раз -- я вів мову про По.
До чого ти підміняєш на "у них негрів лінчують"?
Піднімай про Зе та обговорюй.
Я звернув увагу на оті зашкварні моменти з По.
Який жме руку тому, на кого його партія чітко вказала "стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі"???!!!
Тепер ти дай відповідь, вдруге запитую:
Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?
З.и.
І не перебільшуй, що Зе витащив всю п'яту колону. Медведчуків, мураєвих, зіків, 112, наших і т.д. - навпаки, притопив.
На відміну від По.
Ты сперва признаешь, что ЗЕ вытащил пятую колону, потом же пишешь, чтобы я не преувеличивал сей факт. И это в одном посте
Для тебя это нормально, ну вытащил, ну и чё такого ?
А вот Порошенко ... и перечень всех смертных грехов Порошенко
У тебя явно шизофрения
Ещё раз, напоминаю тебе, что президент у нас Зеленский, ты мне сам об этом напоминаешь
Поэтому я и обсуждаю Зеленского, как президента
А у тебя в голове, до сих пор, Президент - Порошенко
Повторно тебе говорю.
Я не лью помои на Зеленского.
Если сам Зеленский - это помои, то из гавна канхфетка не получится
Какой президент, такие и новости
А ты продолжай защищать коррупционеров, схематозников, алкашей, бляодунов
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 19 лют, 2022 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:23
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: "ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несет в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот ... подобная и снится.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:28
unicdima написав:
Брат по розуму песікоту.
По цій темі тут нема нікого хто це краще знає за мене.
Гордыня - это грех
Впрочем, как и брехливость
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pesikot
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:29
pesikot написав: detroytred написав: pesikot написав:
Потому что, сейчас надо объединяться, а не вспоминать прошлые обидки
Но тебе всё па приколу, не на прикалывался ещё ?
Я тобі відкрию тайну -- об'єднуватися що тоді (тобто з початку 2014), що сьогодні треба так само однаково.
Ти коли на Верховного Головнокомандувача та діючу владу помиї відрами ллєш, забувши про "треба об'єднуватися" -- прикалуєшся чи по-серйозному?
Понятно - ты тупой солдафон
Я не лью помои, я пишу об их действиях.
А если их действия - лютый треш, то ты предлагаешь закрывать глаза на это ?
Ты опять подтверждаешь свою белопольтость
Вспомни себя, "лишь бы не Порошенко", и продолжаешь обвинять Порошенко во всём
А Билецкий и Порошенко пожали друг другу руки, они поняли суть объединения
А ты не понял
Для тебя объединение - не мешайте посадить Порошенко по беспределу и закройте глаза на действия любого депутата от СН, будь то пьяное ДТП, взятки,
Кстати, ты пьяные ДТП слуг народа не осуждаешь.
О!
Тобто ти не прикалуєшся, а по-справжньому.
Це тоді точно лютий треш.
Не помиї, а осудження дій, кажеш?!)))
Тобі цитат твоїх помиїв, де ти саме про особисть несеш, накидати?
Чудило, якщо б ти тільки засуджував їх дії, то ніяких питань до тебе б не було.
Або прикалувався.
Це ще якось зрозуміло.
А от оцей!!! твій формат "засудження" Верховного Головнокомандувача та інших посадовців, коли ти ж САМ НАГОЛОШУЄШ про об'єднання, -- це когнитивний дисонанс, м'яко кажучи.
Так кому Порошенко потиснув руку наприкінці передачі? З ким об'єднується?
З тим, за ким, як каже *Європейська солідарність* (тобто і він сам) "стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі."
Тобі самому не смішно-то?
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detroytred
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:33
Pesikot
"Я не лью помои на Зеленского.
Если сам Зеленский - это помои, то из гавна канхфетка не получится"
Жгі ще.
І про об'єднання))
З.и. ти запитав, хто призначив-витащив Татарова і Шаурму (хто це не знаю), я тобі відповів -- Зе.
Нагадай, в тебе з твоїх повідомленнь раніш і Зе -- п'ята колона (проросійський, агент, як По натякав)?
З.з.и
Стосовно попиту з Зе, як і з інших президентів.
Чи не ти і Ко постійно глузуєте, що начебто прихильники Зе очікували від нього?
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 19 лют, 2022 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:43
Якщо бойові дії дійдуть до столиці, то у місті буде проведена повна евакуація населення
.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.
«У випадку бойових дій буде проведена евакуація, в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний», — сказав Ткачук.
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який мер такі й працівники
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unicdima
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:45
detroytred
Я, в очередной раз, только убедился, что ты полный идиот
Ты оправдываешь любые действие от слуг народа, а виноват у тебя всегда Порошенко
Ты - совок, лизоблюд
Продолжай поддерживать Зеленского, потому что Зеленский и есть совок
Но потом не удивляйся, что жопа только будет углубляться
И не п...ди потом, что можновладци тебе должны
Будешь просить о помощи, помощи тебе не будет - идиоты должны страдать
PS. Иди опять в мой ЧС
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:46
Оркі через дуже повільну евакуацію отримають не швидкий результат, а спалах коронавірусу. Ще й помре відсотків 5 без належної допомоги...
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