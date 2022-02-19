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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7755775677577758
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:48

  unicdima написав:Якщо бойові дії дійдуть до столиці, то у місті буде проведена повна евакуація населення.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.

«У випадку бойових дій буде проведена евакуація, в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний», — сказав Ткачук.
------------------------------------------------------------------------
:D
який мер такі й працівники

Ты сам в тер.оборону записался ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:53

  pesikot написав:detroytred
Я, в очередной раз, только убедился, что ты полный идиот
Ты оправдываешь любые действие от слуг народа, а виноват у тебя всегда Порошенко

Ты - совок, лизоблюд
Продолжай поддерживать Зеленского, потому что Зеленский и есть совок
Но потом не удивляйся, что жопа только будет углубляться
И не п...ди потом, что можновладци тебе должны

Будешь просить о помощи, помощи тебе не будет - идиоты должны страдать

PS. Иди опять в мой ЧС

Да-да, Детройт - ідіот, Зе - совок -- якесь дурне навішування ярликів. І все.

Знов тебе макаю, вчетверте наче -- не бреши, бо я не казав про мені должны. А виключно вказував на обов'язки посадовців. Прямі посадові обов'язки. Навіть цитати свої тобі надавав.

Краще скажи навіщо знов збрехав, після декількох макань по цьому?
А потім можеш в ЧС.
Я тобі вже натякав не раз - не реагуєш своєю брехнею в мій бік, то мені ти пофіг...
Ти до обговорень не здатний...
Тільки тупі рефлексії та образи.
Я перший до тебе не чіпляюсь давно.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 лют, 2022 16:58, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:54

  Denik написав:Оркі через дуже повільну евакуацію отримають не швидкий результат, а спалах коронавірусу. Ще й помре відсотків 5 без належної допомоги...

В самом Донецке, на сегодня, ситуация с Омикроном - тотальная.
Но последствия от него,.......... в условиях полного отсутствия квалифицированной мед помощи, сравнимы с тотальной ж...пой.


А на подконтрольной части больничный с Омикроном сократили до 5 ти дней.(картинка не лучше)

ТО, что вывозят в поле, под Ростов - была на это разнарядка.
При любом раскладе, а все они с Янелохом гнилым, и развитием событий больно нехорошие.
При чём насильственно навязанные янехом разводящим.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:57

  pesikot написав:
  unicdima написав:Якщо бойові дії дійдуть до столиці, то у місті буде проведена повна евакуація населення.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.

«У випадку бойових дій буде проведена евакуація, в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний», — сказав Ткачук.
------------------------------------------------------------------------
:D
який мер такі й працівники

Ты сам в тер.оборону записался ?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"+" :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:00

Кратко. 2022-02-19

Кратко. 2022-02-19

1) Депутаты от "СН" и иностранные журналисты попали под обстрел в зоне ООС (видео)
Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", - написала она

Если это так, то может некий Бубочка перестанет видеть мир в глазах Путина

2) В Госдуме РФ на фоне фейков росСМИ призвали ввести российские войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести российские войска на Донбасс и официально признать так называемые "ЛДНР" после того, как росСМИ сообщили о разрыве снарядов в Ростовской области рядом с границей Украины
...
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все эти сообщения российских СМИ является дезинформацией

РФ ищет casus belle ...
Но, как всегда, получается хреново
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:01

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:В самом Донецке, на сегодня, ситуация с Омикроном - тотальная.
Но последствия от него,.......... в условиях полного отсутствия квалифицированной мед помощи, сравнимы с тотальной ж...пой.

В РФ ни в СНБО ни в ФСБ нет толкового специалиста-эпидемиолога, который бы спрогнозировал вспышку при "эвакуации". Тепер просто чекаємо 3-4 дні інкубаційного періоду...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:02

Жителей Донбасса вывезли и бросили в Ростовской области

Жителей Донбасса вывезли и бросили в Ростовской области. Москва продолжает нагнетать истерию

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:02

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Якщо бойові дії дійдуть до столиці, то у місті буде проведена повна евакуація населення.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.

«У випадку бойових дій буде проведена евакуація, в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний», — сказав Ткачук.
------------------------------------------------------------------------
:D
який мер такі й працівники

Ты сам в тер.оборону записался ?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"+" :mrgreen:

Бугага!)))
Смійтесь...

А в реаліях атовцю майорчик командир терооборони в райцентрі відмовив. Зато красунь у штат напхав. Та селюків, які йому торби тягають.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:31

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:48

  Schmit написав:

Как я и говорил людей кинут, ни денег ни жилья ни работы они не получат. Птамуш не для людей это всё затевается люди здесь скорее мешают
  vitaliian написав:В 15 годов было много видео как приехавшие на халяву беженцы ордло вместо работы жилья и пособия получили в РФ дулю.

Поэтому ничего серьезного не будет потому что РФ не готова принимать беженцев а при серьезной заворушке их будет миллион что обвалит рынок труда а рынок аренды улетит в космос.
vitaliian
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