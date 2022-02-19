Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Якщо бойові дії дійдуть до столиці, то у місті буде проведена повна евакуація населення. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.
«У випадку бойових дій буде проведена евакуація, в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний», — сказав Ткачук. ------------------------------------------------------------------------
Знов тебе макаю, вчетверте наче -- не бреши, бо я не казав про мені должны. А виключно вказував на обов'язки посадовців. Прямі посадові обов'язки. Навіть цитати свої тобі надавав.
Краще скажи навіщо знов збрехав, після декількох макань по цьому? А потім можеш в ЧС. Я тобі вже натякав не раз - не реагуєш своєю брехнею в мій бік, то мені ти пофіг... Ти до обговорень не здатний... Тільки тупі рефлексії та образи. Я перший до тебе не чіпляюсь давно.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 лют, 2022 16:58, всього редагувалось 2 разів.
unicdima написав:Якщо бойові дії дійдуть до столиці, то у місті буде проведена повна евакуація населення. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.
«У випадку бойових дій буде проведена евакуація, в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний», — сказав Ткачук. ------------------------------------------------------------------------
В Госдуме РФ призвали ввести российские войска на Донбасс и официально признать так называемые "ЛДНР" после того, как росСМИ сообщили о разрыве снарядов в Ростовской области рядом с границей Украины ... Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все эти сообщения российских СМИ является дезинформацией
РФ ищет casus belle ... Но, как всегда, получается хреново
Kudrjavuy написав:В самом Донецке, на сегодня, ситуация с Омикроном - тотальная. Но последствия от него,.......... в условиях полного отсутствия квалифицированной мед помощи, сравнимы с тотальной ж...пой.
В РФ ни в СНБО ни в ФСБ нет толкового специалиста-эпидемиолога, который бы спрогнозировал вспышку при "эвакуации". Тепер просто чекаємо 3-4 дні інкубаційного періоду...
unicdima написав:Якщо бойові дії дійдуть до столиці, то у місті буде проведена повна евакуація населення. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.
«У випадку бойових дій буде проведена евакуація, в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний», — сказав Ткачук. ------------------------------------------------------------------------
який мер такі й працівники
Ты сам в тер.оборону записался ?
"+"
Бугага!))) Смійтесь...
А в реаліях атовцю майорчик командир терооборони в райцентрі відмовив. Зато красунь у штат напхав. Та селюків, які йому торби тягають.