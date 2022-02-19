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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7756775777587759
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:48

  Schmit написав:


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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:17

  detroytred написав:Бугага!)))
Смійтесь...

А в реаліях атовцю майорчик командир терооборони в райцентрі відмовив. Зато красунь у штат напхав. Та селюків, які йому торби тягають.

Это чего, приходит понимание происходящего?
Поверьте, это ещё "цветочки"!
Kudrjavuy
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