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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 19:17
detroytred написав:
Бугага!)))
Смійтесь...
А в реаліях атовцю майорчик командир терооборони в райцентрі відмовив. Зато красунь у штат напхав. Та селюків, які йому торби тягають.
Это чего, приходит понимание происходящего?
Поверьте, это ещё "цветочки"!
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