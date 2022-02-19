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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7757775877597760>
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:48

  Schmit написав:


Коменти в групі ВК Ростов
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:40

Re: Політичні дискусії

Смаоклики до Львову везуть
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Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:50

Re: Політичні дискусії

https://www.youtube.com/watch?v=GJJ_vSKQ21Y
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:02

Re: Політичні дискусії

https://www.youtube.com/watch?v=RUjcjKZ3oRo
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:03

До сих пор под вопросом деятельность группировки "обдарованных" :
В частности, речь идет о таких народных избранниках:

Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
Устинова Александра (Голос), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
Железняк Ярослав (Голос), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
Аликсейчук Александр (Слуга народа), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
Аллахвердиева Ирина (Слуга народа), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
Кривошеев Игорь (Слуга народа), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
Нагорняк Сергей (Слуга народа), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
Пивоваров Евгений (Слуга народа), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.
Утверждается, что руководство фракции Слуга народа попросило всех своих депутатов вернуться в Украину. В Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.


Каким образом по ним, до сих пор, не приняты процессуальные решения?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:08

Re: Політичні дискусії

Клоуны, которым не верит даже вата.
Из Ясиноватой уехало 4 поезда по 10 вагонов - 187 человек. Заполняемость - 9%.
https://www.youtube.com/watch?v=izJR95R ... el=TKUnion
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:09

  Denik написав:Клоуны, которым не верит даже вата.
Из Ясиноватой уехало 4 поезда по 10 вагонов - 187 человек. Заполняемость - 9%.
https://www.youtube.com/watch?v=izJR95R ... el=TKUnion

Какие прекрасные русские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца.
Растлитель. И воры, и воры, и воры.
И Губерман.

(Хотя у меня сразу возникли ассоциации с ВР Украины)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 19 лют, 2022 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:11

  GDV29 написав:https://www.youtube.com/watch?v=GJJ_vSKQ21Y


На заметку и к сведению всех штатских балаболов.
По поводу принятия решения, о чем сейчас много говорят. Можно принять решение, даже его обнародовать, но так и не отдать приказ о его выполнении.
Т.е. решение принято, но на практике не исполнено, действия по нему не осуществлены и оно не несет за собой последствий. Просто осталось на бумаге или в голове. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:02

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:27

  Schmit написав:

Там великое множество вариантов:
viewtopic.php?p=5400776#p5400776
Kudrjavuy
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