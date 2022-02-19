Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Denik написав:Оркі виклали план наступу України на ОРДЛО. Щоправда вони його змогли нарисувати російською мовою.
Дьявол кроется в деталях. Обратите внимание: для обозначения украинских сил использован не желто-голубой флаг Украины, а черно-красный флаг УПА. Возможно, у РФ уже есть план создания марионеточной украинской власти под своим протекторатом. Россияне будут пробовать подписать под этот режим часть украинской элиты и силовых структур. А будущую войну будут представлять не как российско-украинскую, а как войну "правильных" украинцев с "бандерофашистами". С точки зрения пропаганды в этой схеме есть большой смысл.
Denik написав:Оркі виклали план наступу України на ОРДЛО. Щоправда вони його змогли нарисувати російською мовою.
Дьявол кроется в деталях. Обратите внимание: для обозначения украинских сил использован не желто-голубой флаг Украины, а черно-красный флаг УПА. Возможно, у РФ уже есть план создания марионеточной украинской власти под своим протекторатом. Россияне будут пробовать подписать под этот режим часть украинской элиты и силовых структур. А будущую войну будут представлять не как российско-украинскую, а как войну "правильных" украинцев с "бандерофашистами". С точки зрения пропаганды в этой схеме есть большой смысл.
Даже если теоретически получится установить марионеточное правительство, это никак не отсрочит закат русского мира из за вымирания русских по ~10 млн за 10 лет. Это официальная и неофициальная статистика сокращения русских в мире, в частности на просторах СНГ и самой педерации. Годы русских сочтены.
Выступление Зеленского в Мюнхене - шедевр популизма. "Патриоты" и радикалы в восторге и истекают слюнями. Удивительно, но немалая часть "ватников" тоже хвалит спич. Тем, кто попробовал покритиковать Зе по-инерции или в силу профессионального долга - густо накидали в комментах. Это при том, что по-содержанию речь была совершенно пустая, с набором избитых штампов и популистких заявлений вроде "выхода из Будапештского меморандума".
Будет ли война с большими жертвами и территориальными потерями - или Россию таки додавят уступить, будут ли в Украине проведены успешные реформы - или продолжится стагнация и загнивание - Зеленскому ничего не угрожает, пока "в строю" люди, строчащие ему спичи и снимающие видовики. Может хоть до 2060 оставаться президентом Украины и передать булаву сыну Кириллу.
Zebra написав:Даже если теоретически получится установить марионеточное правительство, это никак не отсрочит закат русского мира из за вымирания русских по ~10 млн за 10 лет. Это официальная и неофициальная статистика сокращения русских в мире, в частности на просторах СНГ и самой педерации. Годы русских сочтены.
Увы, это тенденция всей белой Европы. Поэтому тут приходится говорить не о закате русского мира, а о закате всей европейской цивилизации.
Zebra написав:Даже если теоретически получится установить марионеточное правительство, это никак не отсрочит закат русского мира из за вымирания русских по ~10 млн за 10 лет. Это официальная и неофициальная статистика сокращения русских в мире, в частности на просторах СНГ и самой педерации. Годы русских сочтены.
Увы, это тенденция всей белой Европы. Поэтому тут приходится говорить не о закате русского мира, а о закате всей европейской цивилизации.