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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7758775977607761>
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:11

  Denik написав:Клоуны, которым не верит даже вата.
Из Ясиноватой уехало 4 поезда по 10 вагонов - 187 человек. Заполняемость - 9%.
https://www.youtube.com/watch?v=izJR95R ... el=TKUnion

підозрюю, що в "військкоматах" та сама картина - прийшли 70-річні діди з СРСР головного мозку.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:47

  Schmit написав:

Здається на днях цей самий іксперт ганьбив Зеленського за те, що сьогодні сам каже :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 23:12

Re: Політичні дискусії

Канада доставила піхотне озброєння для військових України
https://mil.in.ua/uk/news/kanada-dostav ... -ukrayiny/
Зображення
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 23:54

Re: Політичні дискусії

Вообщем телеграмм полон видео, где российские танки уже с считанных метрах от границы в белогородской области, по сути сегодня утром может начаться вторжение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 01:19

  Denik написав:Оркі виклали план наступу України на ОРДЛО.
Щоправда вони його змогли нарисувати російською мовою.Зображення

Дьявол кроется в деталях.
Обратите внимание: для обозначения украинских сил использован не желто-голубой флаг Украины, а черно-красный флаг УПА.
Возможно, у РФ уже есть план создания марионеточной украинской власти под своим протекторатом. Россияне будут пробовать подписать под этот режим часть украинской элиты и силовых структур. А будущую войну будут представлять не как российско-украинскую, а как войну "правильных" украинцев с "бандерофашистами".
С точки зрения пропаганды в этой схеме есть большой смысл.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 01:35

  Tegularius написав:
  Denik написав:Оркі виклали план наступу України на ОРДЛО.
Щоправда вони його змогли нарисувати російською мовою.Зображення

Дьявол кроется в деталях.
Обратите внимание: для обозначения украинских сил использован не желто-голубой флаг Украины, а черно-красный флаг УПА.
Возможно, у РФ уже есть план создания марионеточной украинской власти под своим протекторатом. Россияне будут пробовать подписать под этот режим часть украинской элиты и силовых структур. А будущую войну будут представлять не как российско-украинскую, а как войну "правильных" украинцев с "бандерофашистами".
С точки зрения пропаганды в этой схеме есть большой смысл.

Даже если теоретически получится установить марионеточное правительство, это никак не отсрочит закат русского мира из за вымирания русских по ~10 млн за 10 лет. Это официальная и неофициальная статистика сокращения русских в мире, в частности на просторах СНГ и самой педерации. Годы русских сочтены.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 01:42

Выступление Зеленского в Мюнхене - шедевр популизма.
"Патриоты" и радикалы в восторге и истекают слюнями.
Удивительно, но немалая часть "ватников" тоже хвалит спич.
Тем, кто попробовал покритиковать Зе по-инерции или в силу профессионального долга - густо накидали в комментах.
Это при том, что по-содержанию речь была совершенно пустая, с набором избитых штампов и популистких заявлений вроде "выхода из Будапештского меморандума".

Будет ли война с большими жертвами и территориальными потерями - или Россию таки додавят уступить, будут ли в Украине проведены успешные реформы - или продолжится стагнация и загнивание - Зеленскому ничего не угрожает, пока "в строю" люди, строчащие ему спичи и снимающие видовики.
Может хоть до 2060 оставаться президентом Украины и передать булаву сыну Кириллу.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 01:44

  Zebra написав:Даже если теоретически получится установить марионеточное правительство, это никак не отсрочит закат русского мира из за вымирания русских по ~10 млн за 10 лет. Это официальная и неофициальная статистика сокращения русских в мире, в частности на просторах СНГ и самой педерации. Годы русских сочтены.

Увы, это тенденция всей белой Европы.
Поэтому тут приходится говорить не о закате русского мира, а о закате всей европейской цивилизации.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 01:58

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Даже если теоретически получится установить марионеточное правительство, это никак не отсрочит закат русского мира из за вымирания русских по ~10 млн за 10 лет. Это официальная и неофициальная статистика сокращения русских в мире, в частности на просторах СНГ и самой педерации. Годы русских сочтены.

Увы, это тенденция всей белой Европы.
Поэтому тут приходится говорить не о закате русского мира, а о закате всей европейской цивилизации.

В англо-саксониях не все так плохо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 02:02

  Zebra написав:В англо-саксониях не все так плохо.

Везде одинаково плохо. Чуть получше в странах с большим числом цветных мигрантов, за счет последних.
Tegularius
 
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