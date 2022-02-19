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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7758775977607761
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 02:22

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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 08:31

Re: Політичні дискусії

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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:19

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Даже если теоретически получится установить марионеточное правительство, это никак не отсрочит закат русского мира из за вымирания русских по ~10 млн за 10 лет. Это официальная и неофициальная статистика сокращения русских в мире, в частности на просторах СНГ и самой педерации. Годы русских сочтены.

Увы, это тенденция всей белой Европы.
Поэтому тут приходится говорить не о закате русского мира, а о закате всей европейской цивилизации.

Интересно как быстро Tegularus быстренько перевел стрелки со своей матушки-роиси на Европу...
BIGor
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  #<1 ... 7758775977607761
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