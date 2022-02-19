Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Zebra написав:Даже если теоретически получится установить марионеточное правительство, это никак не отсрочит закат русского мира из за вымирания русских по ~10 млн за 10 лет. Это официальная и неофициальная статистика сокращения русских в мире, в частности на просторах СНГ и самой педерации. Годы русских сочтены.
Увы, это тенденция всей белой Европы. Поэтому тут приходится говорить не о закате русского мира, а о закате всей европейской цивилизации.
Интересно как быстро Tegularus быстренько перевел стрелки со своей матушки-роиси на Европу...
Denik написав:Оркі виклали план наступу України на ОРДЛО. Щоправда вони його змогли нарисувати російською мовою.
Дьявол кроется в деталях. Обратите внимание: для обозначения украинских сил использован не желто-голубой флаг Украины, а черно-красный флаг УПА. Возможно, у РФ уже есть план создания марионеточной украинской власти под своим протекторатом. Россияне будут пробовать подписать под этот режим часть украинской элиты и силовых структур. А будущую войну будут представлять не как российско-украинскую, а как войну "правильных" украинцев с "бандерофашистами". С точки зрения пропаганды в этой схеме есть большой смысл.
принципе, ситуация прогнозированная, в первый раз на шантаж Путина западные демократии не пошли и дали дипломатический отпор. И теперь из этой ситуации нужен выход для Путина. Он пытается сохранить лицо, главным образом перед россиянами, чтобы не выглядеть слабым. У него нет шансов выиграть в большой войне с Украиной, если начнется масштабное нападение – это затянется, молниеносной победы не будет, сопротивление будет сумасшедшее. Но есть одна возможность выйти из ситуации и сохранить лицо: российские войска сейчас находятся на территориях, которые называют себя ЛНР и ДНР, то есть можно просто перестать там прятаться, снять флаги "ЛНР" и "ДНР", повесить российский флаг и сказать: "Мы пришли спасать русских людей на Донбассе, мы это сделали, НАТО не смогло нам ничего противопоставить, мы признаем эти республики, а войска, которые зашли, это наши миротворцы". Я думаю, что будет разыгрываться именно такой сценарий.
— А чего ждать уже в ближайшее время, понимаете ли вы?
— Я думаю, что будет какая-то очень масштабная провокация, как всегда это делали начиная с 2014 года. Это или какие-то подрывы, в Донецке уже взорвана машина, и уже рассказывают, что это сделали украинские диверсанты. Могут организовать какой-то обстрел города и сказать, что это началось наступление украинской армии. И именно под этим соусом прекрасная картинка создается сейчас с эвакуацией жителей, все российское телевидение это прекрасно сейчас снимает, и будет первый посыл: "Мы предотвращаем возможный геноцид, который хочет украинская хунта устроить на Донбассе". Возможно, уже сегодня прятаться перестанут и флаги поменяют на российские.
— Влад, на вашей памяти объявлялась ли когда-либо в так называемых республиках масштабная эвакуация подобная этой? Я вот не припомню.
— Нет, такого еще не было, то есть это беспрецедентный случай, действительно готовится что-то очень серьезное.
— Вы, еще раз напомню нашим зрителям, были пресс-офицером 14-й механизированной бригады, поэтому наверняка поддерживаете контакты с бойцами на фронте сейчас. Скажите о характере обстрелов сейчас, из чего стреляют?
— Обстрелы идут массированные, это тяжелая артиллерия, и однозначно ждут ответа украинской армии. Но начиная с 2014 года и по сегодняшний день в украинской армии существует жесткий запрет на огонь, если противник находится в населенных пунктах, где еще есть люди, а именно так и делают, то есть размещают тяжелую артиллерию возле жилых домов. Например, в 2015 году в Старомихайловке минометку размещали на территории церкви: в воскресенье люди заходили на службу, разворачивали минометку во дворе, оттуда начинали бить. Сейчас идет точно такой же сценарий, и что самое страшное, даже если украинская армия не ответит, то я думаю, что они сами обстреляют жилые кварталы, и это будет прекрасным поводом.