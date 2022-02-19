принципе, ситуация прогнозированная, в первый раз на шантаж Путина западные демократии не пошли и дали дипломатический отпор. И теперь из этой ситуации нужен выход для Путина. Он пытается сохранить лицо, главным образом перед россиянами, чтобы не выглядеть слабым. У него нет шансов выиграть в большой войне с Украиной, если начнется масштабное нападение – это затянется, молниеносной победы не будет, сопротивление будет сумасшедшее. Но есть одна возможность выйти из ситуации и сохранить лицо: российские войска сейчас находятся на территориях, которые называют себя ЛНР и ДНР, то есть можно просто перестать там прятаться, снять флаги "ЛНР" и "ДНР", повесить российский флаг и сказать: "Мы пришли спасать русских людей на Донбассе, мы это сделали, НАТО не смогло нам ничего противопоставить, мы признаем эти республики, а войска, которые зашли, это наши миротворцы". Я думаю, что будет разыгрываться именно такой сценарий.



— А чего ждать уже в ближайшее время, понимаете ли вы?



— Я думаю, что будет какая-то очень масштабная провокация, как всегда это делали начиная с 2014 года. Это или какие-то подрывы, в Донецке уже взорвана машина, и уже рассказывают, что это сделали украинские диверсанты. Могут организовать какой-то обстрел города и сказать, что это началось наступление украинской армии. И именно под этим соусом прекрасная картинка создается сейчас с эвакуацией жителей, все российское телевидение это прекрасно сейчас снимает, и будет первый посыл: "Мы предотвращаем возможный геноцид, который хочет украинская хунта устроить на Донбассе". Возможно, уже сегодня прятаться перестанут и флаги поменяют на российские.



— Влад, на вашей памяти объявлялась ли когда-либо в так называемых республиках масштабная эвакуация подобная этой? Я вот не припомню.



— Нет, такого еще не было, то есть это беспрецедентный случай, действительно готовится что-то очень серьезное.



— Вы, еще раз напомню нашим зрителям, были пресс-офицером 14-й механизированной бригады, поэтому наверняка поддерживаете контакты с бойцами на фронте сейчас. Скажите о характере обстрелов сейчас, из чего стреляют?



— Обстрелы идут массированные, это тяжелая артиллерия, и однозначно ждут ответа украинской армии. Но начиная с 2014 года и по сегодняшний день в украинской армии существует жесткий запрет на огонь, если противник находится в населенных пунктах, где еще есть люди, а именно так и делают, то есть размещают тяжелую артиллерию возле жилых домов. Например, в 2015 году в Старомихайловке минометку размещали на территории церкви: в воскресенье люди заходили на службу, разворачивали минометку во дворе, оттуда начинали бить. Сейчас идет точно такой же сценарий, и что самое страшное, даже если украинская армия не ответит, то я думаю, что они сами обстреляют жилые кварталы, и это будет прекрасным поводом.