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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7759776077617762>
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 02:22

Igneus
 
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 08:31

Re: Політичні дискусії

Global Hawk
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Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:19

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Даже если теоретически получится установить марионеточное правительство, это никак не отсрочит закат русского мира из за вымирания русских по ~10 млн за 10 лет. Это официальная и неофициальная статистика сокращения русских в мире, в частности на просторах СНГ и самой педерации. Годы русских сочтены.

Увы, это тенденция всей белой Европы.
Поэтому тут приходится говорить не о закате русского мира, а о закате всей европейской цивилизации.

Интересно как быстро Tegularus быстренько перевел стрелки со своей матушки-роиси на Европу...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:58

  Tegularius написав:
  Denik написав:Оркі виклали план наступу України на ОРДЛО.
Щоправда вони його змогли нарисувати російською мовою.Зображення

Дьявол кроется в деталях.
Обратите внимание: для обозначения украинских сил использован не желто-голубой флаг Украины, а черно-красный флаг УПА.
Возможно, у РФ уже есть план создания марионеточной украинской власти под своим протекторатом. Россияне будут пробовать подписать под этот режим часть украинской элиты и силовых структур. А будущую войну будут представлять не как российско-украинскую, а как войну "правильных" украинцев с "бандерофашистами".
С точки зрения пропаганды в этой схеме есть большой смысл.

То позначення розташування конкретно ДУК і ПС.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:20

Re: Політичні дискусії

принципе, ситуация прогнозированная, в первый раз на шантаж Путина западные демократии не пошли и дали дипломатический отпор. И теперь из этой ситуации нужен выход для Путина. Он пытается сохранить лицо, главным образом перед россиянами, чтобы не выглядеть слабым. У него нет шансов выиграть в большой войне с Украиной, если начнется масштабное нападение – это затянется, молниеносной победы не будет, сопротивление будет сумасшедшее. Но есть одна возможность выйти из ситуации и сохранить лицо: российские войска сейчас находятся на территориях, которые называют себя ЛНР и ДНР, то есть можно просто перестать там прятаться, снять флаги "ЛНР" и "ДНР", повесить российский флаг и сказать: "Мы пришли спасать русских людей на Донбассе, мы это сделали, НАТО не смогло нам ничего противопоставить, мы признаем эти республики, а войска, которые зашли, это наши миротворцы". Я думаю, что будет разыгрываться именно такой сценарий.

— А чего ждать уже в ближайшее время, понимаете ли вы?

— Я думаю, что будет какая-то очень масштабная провокация, как всегда это делали начиная с 2014 года. Это или какие-то подрывы, в Донецке уже взорвана машина, и уже рассказывают, что это сделали украинские диверсанты. Могут организовать какой-то обстрел города и сказать, что это началось наступление украинской армии. И именно под этим соусом прекрасная картинка создается сейчас с эвакуацией жителей, все российское телевидение это прекрасно сейчас снимает, и будет первый посыл: "Мы предотвращаем возможный геноцид, который хочет украинская хунта устроить на Донбассе". Возможно, уже сегодня прятаться перестанут и флаги поменяют на российские.

— Влад, на вашей памяти объявлялась ли когда-либо в так называемых республиках масштабная эвакуация подобная этой? Я вот не припомню.

— Нет, такого еще не было, то есть это беспрецедентный случай, действительно готовится что-то очень серьезное.

— Вы, еще раз напомню нашим зрителям, были пресс-офицером 14-й механизированной бригады, поэтому наверняка поддерживаете контакты с бойцами на фронте сейчас. Скажите о характере обстрелов сейчас, из чего стреляют?

— Обстрелы идут массированные, это тяжелая артиллерия, и однозначно ждут ответа украинской армии. Но начиная с 2014 года и по сегодняшний день в украинской армии существует жесткий запрет на огонь, если противник находится в населенных пунктах, где еще есть люди, а именно так и делают, то есть размещают тяжелую артиллерию возле жилых домов. Например, в 2015 году в Старомихайловке минометку размещали на территории церкви: в воскресенье люди заходили на службу, разворачивали минометку во дворе, оттуда начинали бить. Сейчас идет точно такой же сценарий, и что самое страшное, даже если украинская армия не ответит, то я думаю, что они сами обстреляют жилые кварталы, и это будет прекрасным поводом.
https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/20/455385/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:31

  Zebra написав:Вообщем телеграмм полон видео, где российские танки уже с считанных метрах от границы в белогородской области, по сути сегодня утром может начаться вторжение.


Обосранец. :oops: Успокойся, не начнется. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:19

Re: Політичні дискусії

Рядовой вате уже все равно, что там на Донбассе.
Они просто офигевают от цен на любимые макароны, про овощи и фрукты даже разговора нет.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:20

  Libo написав:
  Zebra написав:Вообщем телеграмм полон видео, где российские танки уже с считанных метрах от границы в белогородской области, по сути сегодня утром может начаться вторжение.


Обосранец. :oops: Успокойся, не начнется. :P


Премьер Великобритании сослался на разведданные и слова Джозефа Байдена о том, что в этот раз боевые действия не ограничатся Донбассом.

Премьер-министр Великобритании в интервью BBC заявил, что по данным разведки Россия хочет начать вторжение в Украину. В результате удара Киев будет окружен. Об этом Борис Джонсон рассказал, пребывая в Мюнхене на конференции по безопасности.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:27

Стань настоящим мужчиной. Перебори в себе труса. Вступай в тероборону.
Україна або смерть!
:!: :!: :!:

Libo
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  #<1 ... 7759776077617762>
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