RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7759776077617762
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:49

  Yuri_61 написав:
  Libo написав:Стань настоящим мужчиной. Перебори в себе труса. Вступай в тероборону.
Україна або смерть!

сидишь за бугором и разглагольствуешь
начни с себя


Приехал с началом обострения ситуации. С вами. :?
Смерть москалям!
Україна понад усе!
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10772
З нами з: 14.11.11
Подякував: 407 раз.
Подякували: 4333 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7759776077617762
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
todobank (499)
20.02.2022 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.