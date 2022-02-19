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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:49
Yuri_61 написав: Libo написав:
Стань настоящим мужчиной. Перебори в себе труса. Вступай в тероборону.
Україна або смерть!
сидишь за бугором и разглагольствуешь
начни с себя
Приехал с началом обострения ситуации. С вами.
Смерть москалям!
Україна понад усе!
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