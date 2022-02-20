Приехал с началом обострения ситуации. С вами.
Смерть москалям!
Україна понад усе!
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:49
Додано: Нед 20 лют, 2022 13:27
Re: Політичні дискусії
Если все эти джонсоны, байдены, шольцы 100% знают планы хутина нападения, подготовки "самой большой войны с 45 года", то почему эти товарищи уже срочно не вводят в действие свои санкции и не изолируют своего врага? Чего они тогда ждут?
Додано: Нед 20 лют, 2022 13:34
Умение держать паузу. Одно из основных средств художественной выразительности.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|