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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7759776077617762
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:49

  Yuri_61 написав:
  Libo написав:Стань настоящим мужчиной. Перебори в себе труса. Вступай в тероборону.
Україна або смерть!

сидишь за бугором и разглагольствуешь
начни с себя


Приехал с началом обострения ситуации. С вами. :?
Смерть москалям!
Україна понад усе!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:05

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:27

Re: Політичні дискусії

Если все эти джонсоны, байдены, шольцы 100% знают планы хутина нападения, подготовки "самой большой войны с 45 года", то почему эти товарищи уже срочно не вводят в действие свои санкции и не изолируют своего врага? Чего они тогда ждут?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:34

  Alex2007 написав:Если все эти джонсоны, байдены, шольцы 100% знают планы хутина нападения, подготовки "самой большой войны с 45 года", то почему эти товарищи уже срочно не вводят в действие свои санкции и не изолируют своего врага? Чего они тогда ждут?


Умение держать паузу. Одно из основных средств художественной выразительности.
:lol:
Libo
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