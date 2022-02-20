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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7760776177627763>
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:49

  Yuri_61 написав:
  Libo написав:Стань настоящим мужчиной. Перебори в себе труса. Вступай в тероборону.
Україна або смерть!

сидишь за бугором и разглагольствуешь
начни с себя


Приехал с началом обострения ситуации. С вами. :?
Смерть москалям!
Україна понад усе!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:27

Re: Політичні дискусії

Если все эти джонсоны, байдены, шольцы 100% знают планы хутина нападения, подготовки "самой большой войны с 45 года", то почему эти товарищи уже срочно не вводят в действие свои санкции и не изолируют своего врага? Чего они тогда ждут?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:34

  Alex2007 написав:Если все эти джонсоны, байдены, шольцы 100% знают планы хутина нападения, подготовки "самой большой войны с 45 года", то почему эти товарищи уже срочно не вводят в действие свои санкции и не изолируют своего врага? Чего они тогда ждут?


Умение держать паузу. Одно из основных средств художественной выразительности.
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Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:09

  Alex2007 написав:Если все эти джонсоны, байдены, шольцы 100% знают планы хутина нападения, подготовки "самой большой войны с 45 года", то почему эти товарищи уже срочно не вводят в действие свои санкции и не изолируют своего врага? Чего они тогда ждут?

У них свои "интересы Государства" у нас свои - у РФ свои.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:13

  detroytred написав:То позначення розташування конкретно ДУК і ПС.

Я Вам уже объяснял, что янелохи руками СБУ их давно разогнали.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:28

Re: Політичні дискусії

Оркі в ОРДЛО обісралися з темпами як депортації ватників на історичну родину так і з темпами "призову". Омікрон нікуди не дівся. Інкубаційний період - 3 дні. Що депортація, що "призов" здійснювалися без урахування епідемічних реалій.
Таким чином із 21-22 числа ми отримаємо не "вторженіє" а епідемію серед депортованих та новопризванних.
На боротьбу з епідемією та якесь навчання новоприбулих піде місяць-два. Весь цей час триватимуть обстріли.
За цей час будуть прибиті залишки економіки ОРДЛО. Ніхто не сіятиме зерно, ніхто не вноситиме в озимі дорогі добрива. Підвезення продуктів до ОРДЛО припинено. Своїх запасів - там мінімум. Через те що народ не вивезений, а продовольство та пальне не підвозиться.
Тобто ще місяць вирішуватимуться гуманітарні проблеми, виходячи з того що перелякані вигрібуть всі товари першої необхідності з магазинів та ринків.
Тобто, щоб оркам йти в наступ треба місяць-два.
Результат від цього скоріше за все буде наступний - буде якась бійня на кшталт Авдіївської промки, яка вичерпає всі резерви орків, після цього - якийсь батальйон Азов перейде в наступ десь на неурбанізованій місцевості і займе якесь Тельманово, чим переріже якусь трасу задля того, щоб біля Маріуполя менше бахало...
після якої якісь батальйон Азов
Востаннє редагувалось Denik в Нед 20 лют, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:44

  Denik написав:Оркі в ОРДЛО обісралися з темпами як депортації ватників на історичну родину так і з темпами "призову". Омікрон нікуди не дівся. Інкубаційний період - 3 дні. Що депортація, що "призов" здійснювалися без урахування епідемічних реалій.


Что депортация, что мобилизация - то все инфошум для оправдания введения войск. На ковид тоже там всем наплевать.
Вопрос только то будут "миротворцы" или официальная армия. Ну и как они видят границы.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:54

Re: Політичні дискусії

  Aps написав:Что депортация, что мобилизация - то все инфошум для оправдания введения войск. На ковид тоже там всем наплевать.

Хуйлу теж було плювати на ковід, але мільйон жмурів за даними Росстата він отримав. Причому, наскільки я розумію, це дуже вдарило по російським оборонним заводам - по пенсіонерам, або людям передпенсійного віку.
Поки все йде не планом - https://www.youtube.com/watch?v=lnQh3y0 ... 0%A2%D0%92
на депортацію знов з'явилося біля 10% від кількості місць.
  Aps написав:Вопрос только то будут "миротворцы" или официальная армия. Ну и как они видят границы.

На Донбасі їх мочитимуть з півроку без особливих просувань, що "миротворців", що "офіційну армію". Там вся інфраструктура під це 8 років заточувалася - що склади озброєні, що перенесені місця дислокації частин, що ремонтні заводи Харкова та військові шпиталі Дніпра.
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