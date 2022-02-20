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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7760776177627763
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:24

  Alex2007 написав:Если все эти джонсоны, байдены, шольцы 100% знают планы хутина нападения, подготовки "самой большой войны с 45 года", то почему эти товарищи уже срочно не вводят в действие свои санкции и не изолируют своего врага? Чего они тогда ждут?

Странный вопрос, в РФ трется оч. много иностранного капитала и если перекрыть ему кислород всех этих Джонсона и байденов импичментами переломят пополам. Думаете пу не понимает что эмбарго или отключения свифта не будет? Единственное что запад может сделать это вооружить Украину до зубов, чтоб на каждую единицу техники врага была ракета. При огромных жертвах Путина снесут с трона свои же. Кто из конкурентов упустит момент предложить всем мир и стать новым президентом РФ? Таких тысяча нарисуется в первый же месяц войны.

Есть ещё вариант что войну как раз начинает кто то из приемников, чтобы подвинуть старую гвардию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лют, 2022 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:31

Re: Політичні дискусії

https://censor.net/ua/video_news/331743 ... y_ta_ditmy
Підтверджуються факапи з депортацією. До неї не готувалися. Це імпровізація ПТН ПНХ та фсбшників.
Denik
 
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