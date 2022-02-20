Странный вопрос, в РФ трется оч. много иностранного капитала и если перекрыть ему кислород всех этих Джонсона и байденов импичментами переломят пополам. Думаете пу не понимает что эмбарго или отключения свифта не будет? Единственное что запад может сделать это вооружить Украину до зубов, чтоб на каждую единицу техники врага была ракета. При огромных жертвах Путина снесут с трона свои же. Кто из конкурентов упустит момент предложить всем мир и стать новым президентом РФ? Таких тысяча нарисуется в первый же месяц войны.
Есть ещё вариант что войну как раз начинает кто то из приемников, чтобы подвинуть старую гвардию.