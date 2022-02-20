Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав:Если все эти джонсоны, байдены, шольцы 100% знают планы хутина нападения, подготовки "самой большой войны с 45 года", то почему эти товарищи уже срочно не вводят в действие свои санкции и не изолируют своего врага? Чего они тогда ждут?
Странный вопрос, в РФ трется оч. много иностранного капитала и если перекрыть ему кислород всех этих Джонсона и байденов импичментами переломят пополам. Думаете пу не понимает что эмбарго или отключения свифта не будет? Единственное что запад может сделать это вооружить Украину до зубов, чтоб на каждую единицу техники врага была ракета. При огромных жертвах Путина снесут с трона свои же. Кто из конкурентов упустит момент предложить всем мир и стать новым президентом РФ? Таких тысяча нарисуется в первый же месяц войны.
Есть ещё вариант что войну как раз начинает кто то из приемников, чтобы подвинуть старую гвардию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лют, 2022 15:33, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: Единственное что запад может сделать это вооружить Украину до зубов, чтоб на каждую единицу техники врага была ракета.
Почему невнимательно читаешь мою информацию?! Я уже докладывал, что на каждый российский танк на нашем ТВД уже приходится по две (2!) ракеты джавелин и NLAW, а кроме того по 7-8 наших стугн и корсаров. Про рпг я вообще молчу. И это всё без учета ствольной противотанковой артиллерии и наших танков. Абы було кому стрелять по этой русской гадине. Именно поэтому х*йло до сих пор и очкует. Попалим русню нах.
Президент России Владимир Путин и беларусский диктатор Александр Лукашенко приняли решение продолжить "проверку сил реагирования союзного государства", несмотря на окончание учений "Союзная решимость-2022". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что решение продолжить проверку сил реагирования принято "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе"
Я долго смотрел глобус, смотрел карты. Никак не мог понять, как ситуация на Донбассе может угрожать Белоруси Впрочем, об этом и ранее писалось, что если РФ ввела войска в Белорусь, под предлогом учений, то хрен они потом эти войска выведут
"Гипотетически можно себе это (такое развертывание - УНИАН) представить, если бы была добрая воля со стороны Украины - это ведь их территория - если бы был мандат СБ ООН, и если бы это было нужно и такое решение было поддержано всеми нашими правительствами", - заявил Зась.
Правда здесь только в том, что территория ОРДЛО - это территория Украины
В остальном - это капкан от РФ, чтобы легализировать своё присутствие в ОРДЛО под эгидой ООН. На такое ни в коем случае нельзя соглашаться Иначе будет, всё как в Грузии. Якобы обстрел "миротворцев" и всё заверте ...
В случае вторжения российских войск в Украину, санкции в отношении России будут намного более масштабными, чем говорилось на публике, поскольку Великобритания и США не позволят российским компаниям "вести торговлю в фунтах и долларах".
Я так наблюдаю, что Байденюк и Джонсоненко больше беспокоятся об Украине, чем Зеленский
В новом экшене от контролируемых Россией боевиков показали перестрелку с использованием БТР и штурм жилого дома, который называют "базой диверсантов" ... Потом боевики обвинили ВСУ в обстреле жилого дома в Донецке, а в качестве доказательств предоставили еще один ролик. Однако "база диверсантов" и "дом, который разбомбили ВСУ" странным образом оказались одинаковыми
Фейки, как в 2014 году
Не только этот. Я читаю российский сегмент интернета и прямо дежа-вю. Только мальчика в трусиках не хватает и девочек с монтажной пеной в одном месте
Я більше скажу - поточною ситуацією на Донбасі керують не військові, а фсбшники. Військові РП зараз будуть лише потрохи саботувати це дійство, наприклад не надаючи сучасних засобів ППО, або не ризикуючи ними, не підводячи під радіус ураження українських РСЗВ. Тепер війскові РП просто очікують, коли фсбшники отримають свою порцію люлей, наприклад, коли знайдуть де їх якась база в ОРДЛО за допомого тих же засобів РЕР і розіб'ють артою або РСЗВ з БПЛА керуванням.
Denik написав:Оркі в ОРДЛО обісралися з темпами як депортації ватників на історичну родину так і з темпами "призову". Омікрон нікуди не дівся. Інкубаційний період - 3 дні. Що депортація, що "призов" здійснювалися без урахування епідемічних реалій. Таким чином із 21-22 числа ми отримаємо не "вторженіє" а епідемію серед депортованих та новопризванних.
Омикрон это обычная простуда. Большинство им уже переболело. Почихают и покашляют с неделю и всё
Ситуація дійсно весела: генштаб педерації вустами Івашова відмовився йти воювати з Україною при підтримці НАТО, фсбшники поставили заградотряди (в тому числі для вагнерівців) на кордоні педерації та ОРДЛО та хочуть набрати в "армію" хоч якихось "місцевих". Але їм принаймні місяць вчитись, хочаб калаш розбирати...
Востаннє редагувалось Denik в Нед 20 лют, 2022 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Даже если теоретически получится установить марионеточное правительство, это никак не отсрочит закат русского мира из за вымирания русских по ~10 млн за 10 лет. Это официальная и неофициальная статистика сокращения русских в мире, в частности на просторах СНГ и самой педерации. Годы русских сочтены.
Увы, это тенденция всей белой Европы. Поэтому тут приходится говорить не о закате русского мира, а о закате всей европейской цивилизации.
Интересно как быстро Tegularus быстренько перевел стрелки со своей матушки-роиси на Европу...