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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7761776277637764
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:34

  Tegularius написав:Выступление Зеленского в Мюнхене - шедевр популизма.
"Патриоты" и радикалы в восторге и истекают слюнями.

Что выступление Зеленского - популизм, да
А про "патриотов" - сам придумал, сам написал
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:46

Кратко(2). 2022-02-20

Кратко(2). 2022-02-20

1) Миллиардер Брэнсон: Агрессия России против Украины — плохая новость для любой нации
"Без обязывающих соглашений и их выполнения не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным державам, готовым подписать международные договоры по разоружению? Это скользкий путь... Нет никаких сомнений в том, что продолжающаяся российская агрессия против Украины лишит стимулов тех, кто ранее был готов сократить арсеналы оружия, поскольку предполагает, что любое соглашение может быть разорвано произвольно в одностороннем порядке", – отметил Брэнсон

Брэнсонюку - вподобайка

2) В Москве задержали правозащитников, которые протестовали против вторжения в Украину – фото
Полиция начала задерживать участников пикетов практически сразу, как только они поднимали плакаты. Среди задержанных – член Правозащитного совета России Лев Пономарев и публицист и общественный деятель Юрий Самодуров

Хотят ли русские войны ?
Хотят, очень хотят
pesikot
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  #<1 ... 7761776277637764
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