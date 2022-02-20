Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Без обязывающих соглашений и их выполнения не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным державам, готовым подписать международные договоры по разоружению? Это скользкий путь... Нет никаких сомнений в том, что продолжающаяся российская агрессия против Украины лишит стимулов тех, кто ранее был готов сократить арсеналы оружия, поскольку предполагает, что любое соглашение может быть разорвано произвольно в одностороннем порядке", – отметил Брэнсон
Полиция начала задерживать участников пикетов практически сразу, как только они поднимали плакаты. Среди задержанных – член Правозащитного совета России Лев Пономарев и публицист и общественный деятель Юрий Самодуров
Denik написав:https://censor.net/ua/video_news/3317434/mists_nemaye_my_z_vchorashnogo_vechora_ne_yily_ne_spaly_yak_mojna_tak_manipulyuvaty_jinkamy_ta_ditmy Підтверджуються факапи з депортацією. До неї не готувалися. Це імпровізація ПТН ПНХ та фсбшників.
pesikot написав:
"Россия кинула нас, мы тут никому не нужны!" Жители Донбасса в шоке от фейковой "эвакуации"
Denik написав: Військові РП зараз будуть лише потрохи саботувати це дійство
Уже командование саботирует как может, ради своего самосохранения и во избежании солдатских бунтов. А солдаты деморализованы, бухают, ловят по соседним деревням девок, распродают имущество, выходят из подчинения. Они уверены, что дальше не пойдут, что вот-вот "учения" закончатся. Беларусы говорят нам, продержитесь немного и они совсем скоро до конца пропьют все свое имущество вместе со всей солярой и станут окончательно небоеспособными. Рвань, замерзсшие, замандовошенные, грязные, уставшие, без сна ... В какое наступление? Они два месяца в бане не были, постели не видели, в тепле не спали, трусы не меняли. Их надо в тыл по санаториям лечить, а не в наступление на Киев. Кто сидел зимой на полигоне, тот знает что это такое. Но нам еще на учениях командиры старались ограничить это скотство несколькоми днями, одна неделя максимум. А эту русскую свиноту маринуют там уже несколько месяцев, в бомжей превратили и хотят, чтоб мы их испугались.