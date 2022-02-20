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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7761776277637764
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:34

  Tegularius написав:Выступление Зеленского в Мюнхене - шедевр популизма.
"Патриоты" и радикалы в восторге и истекают слюнями.

Что выступление Зеленского - популизм, да
А про "патриотов" - сам придумал, сам написал
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:46

Кратко(2). 2022-02-20

Кратко(2). 2022-02-20

1) Миллиардер Брэнсон: Агрессия России против Украины — плохая новость для любой нации
"Без обязывающих соглашений и их выполнения не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным державам, готовым подписать международные договоры по разоружению? Это скользкий путь... Нет никаких сомнений в том, что продолжающаяся российская агрессия против Украины лишит стимулов тех, кто ранее был готов сократить арсеналы оружия, поскольку предполагает, что любое соглашение может быть разорвано произвольно в одностороннем порядке", – отметил Брэнсон

Брэнсонюку - вподобайка

2) В Москве задержали правозащитников, которые протестовали против вторжения в Украину – фото
Полиция начала задерживать участников пикетов практически сразу, как только они поднимали плакаты. Среди задержанных – член Правозащитного совета России Лев Пономарев и публицист и общественный деятель Юрий Самодуров

Хотят ли русские войны ?
Хотят, очень хотят
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:06

Жители Донбасса в шоке от фейковой "эвакуации"

"Россия кинула нас, мы тут никому не нужны!" Жители Донбасса в шоке от фейковой "эвакуации"

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:27

  Denik написав:https://censor.net/ua/video_news/3317434/mists_nemaye_my_z_vchorashnogo_vechora_ne_yily_ne_spaly_yak_mojna_tak_manipulyuvaty_jinkamy_ta_ditmy
Підтверджуються факапи з депортацією. До неї не готувалися. Це імпровізація ПТН ПНХ та фсбшників.



  pesikot написав:
"Россия кинула нас, мы тут никому не нужны!" Жители Донбасса в шоке от фейковой "эвакуации"


:evil:
Идеальная операция!
Там, на картинке видят страдания, и стоны про "обстрелы" - только не понимают, что РФ их самостоятельно подготовила.
К то му же, для РФских банд-формирований найден новый источник финансирования https://twitter.com/NDmytriiev/status/1 ... 8934677504 и никакого мошенничества!
Зображення
Всё по "Абхазскому сценарию" https://www.google.com/search?q=%22%D0% ... e&ie=UTF-8 - при любом раскладе мы в числе "некурящих".
А с учётом того, "що маємо" - то повна дупа.
Ибо:
  Tegularius написав:Выступление Зеленского в Мюнхене - шедевр популизма.
"Патриоты" и радикалы в восторге и истекают слюнями.

Рот Зеленскому раскрывать можно было бы(по аналогу Израиля) только тогда, когда носители с ЯО поставлены на дежурство.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 20 лют, 2022 17:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:34

  Denik написав: Військові РП зараз будуть лише потрохи саботувати це дійство


Уже командование саботирует как может, ради своего самосохранения и во избежании солдатских бунтов. А солдаты деморализованы, бухают, ловят по соседним деревням девок, распродают имущество, выходят из подчинения. Они уверены, что дальше не пойдут, что вот-вот "учения" закончатся.
Беларусы говорят нам, продержитесь немного и они совсем скоро до конца пропьют все свое имущество вместе со всей солярой и станут окончательно небоеспособными. Рвань, замерзсшие, замандовошенные, грязные, уставшие, без сна ... В какое наступление? Они два месяца в бане не были, постели не видели, в тепле не спали, трусы не меняли. :o Их надо в тыл по санаториям лечить, а не в наступление на Киев.
Кто сидел зимой на полигоне, тот знает что это такое. Но нам еще на учениях командиры старались ограничить это скотство несколькоми днями, одна неделя максимум. А эту русскую свиноту маринуют там уже несколько месяцев, в бомжей превратили и хотят, чтоб мы их испугались.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:03

Libo
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  #<1 ... 7761776277637764
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