Додано: Нед 20 лют, 2022 17:34

Denik написав: Військові РП зараз будуть лише потрохи саботувати це дійство Військові РП зараз будуть лише потрохи саботувати це дійство

Уже командование саботирует как может, ради своего самосохранения и во избежании солдатских бунтов. А солдаты деморализованы, бухают, ловят по соседним деревням девок, распродают имущество, выходят из подчинения. Они уверены, что дальше не пойдут, что вот-вот "учения" закончатся.Беларусы говорят нам, продержитесь немного и они совсем скоро до конца пропьют все свое имущество вместе со всей солярой и станут окончательно небоеспособными. Рвань, замерзсшие, замандовошенные, грязные, уставшие, без сна ... В какое наступление? Они два месяца в бане не были, постели не видели, в тепле не спали, трусы не меняли.Их надо в тыл по санаториям лечить, а не в наступление на Киев.Кто сидел зимой на полигоне, тот знает что это такое. Но нам еще на учениях командиры старались ограничить это скотство несколькоми днями, одна неделя максимум. А эту русскую свиноту маринуют там уже несколько месяцев, в бомжей превратили и хотят, чтоб мы их испугались.