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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 лют, 2022 18:57
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vitaliian
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Додано: Нед 20 лют, 2022 19:08
vitaliian написав: Alex2007 написав: vitaliian написав:
Странный вопрос, в РФ трется оч. много иностранного капитала и если перекрыть ему кислород всех этих Джонсона и байденов импичментами переломят пополам.
так этот иностранный капитал по-идее должен был уже свалить оттуда. начать это делать с 2014 года. Ну или хотя бы год назад, когда по сути начался этот виток противостояния.
Значит получается, что санкций никаких от запада и не будет.
зачем им валить из РФ, считаете что всем должно быть жалко Украину? Каждый думает о себе и о своем кошельке. Наверное им там хорошо, И их там не трогают.
так в том то и дело, запад постоянно больше грозится санкциями "мы введем, мы введем", а по факту выдавливает их как из пипетки.
За это время рф только нарастили внутренние валютные резервы и то, что чувствительная на политику нефть растет, так рф, получается, только выигрывает.
Пора либо действительно ввести что-то убойное либо перестать играть в эти игры, точнее раздавать обещания, тем более когда они вроде как видят 100% угрозу вторжения.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 20 лют, 2022 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Нед 20 лют, 2022 19:12
Alex2007 написав:
За это время рф только нарастили внутренние валютные резервы
Пусть наращивает их и дальше. Они на счетах в Америке. Пойдут нам на репарации и котрибуции.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 19:19
Alex2007 написав:
так в том то и дело, запад постоянно больше грозится санкциями "мы введем, мы введем", а по факту выдавливает их как из пипетки.
За это время рф только нарастили внутренние валютные резервы и то, что чувствительная на политику нефть растет, так рф, получается, только выигрывает.
Пора либо действительно ввести что-то убойное либо перестать играть в эти игры, точнее раздавать обещания.
Проти Ірана застосовували всі ті пекельні санкції, які грозяться застосувати до Раші, а він все одно робить Бомбу, як КНДР. Китай підхопить Рашу, як підхопив Іран, коли китайські порожні танкери, виключивши гео, заходили в Аденську затоку і забирали там нафту з таких же замаскованих іранских танкерів, а для Раші навіть маскуватись не треба.
Санкції можуть збільшити технологічне відставання, еміграцію, знизити рівень життя, але суттєво вплинути на дебільно-упоротих керівників вони не можуть. Тут доводиться тільки чекати, коли самому народу набридне свій Лукашенко чи Уго Чавес.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 19:38
Я зараз не заздрю оркам на лінії Саханка-Тельманово-Роздільне-Стила-Єленівка.
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Denik
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Додано: Нед 20 лют, 2022 19:40
Denik написав:
Я зараз не заздрю оркам на лінії Саханка-Тельманово-Роздільне-Стила-Єленівка.
Вы подняли боевого дрона?
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vitaliian
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Додано: Нед 20 лют, 2022 19:44
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Додано: Нед 20 лют, 2022 19:56
vitaliian , может прозреют дебилы , что такое рузькемир, и повернут оружие против мышебратьев.
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Hotab
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Додано: Нед 20 лют, 2022 19:59
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vitaliian
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