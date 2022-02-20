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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7762776377647765
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:57

А чего ещё надо людей - в палатки, имущество - изъять.

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Говорят персидские ковры прекрасны для обороны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:08

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:Странный вопрос, в РФ трется оч. много иностранного капитала и если перекрыть ему кислород всех этих Джонсона и байденов импичментами переломят пополам.


так этот иностранный капитал по-идее должен был уже свалить оттуда. начать это делать с 2014 года. Ну или хотя бы год назад, когда по сути начался этот виток противостояния.
Значит получается, что санкций никаких от запада и не будет.
зачем им валить из РФ, считаете что всем должно быть жалко Украину? Каждый думает о себе и о своем кошельке. Наверное им там хорошо, И их там не трогают.


так в том то и дело, запад постоянно больше грозится санкциями "мы введем, мы введем", а по факту выдавливает их как из пипетки.
За это время рф только нарастили внутренние валютные резервы и то, что чувствительная на политику нефть растет, так рф, получается, только выигрывает.
Пора либо действительно ввести что-то убойное либо перестать играть в эти игры, точнее раздавать обещания, тем более когда они вроде как видят 100% угрозу вторжения.
:twisted:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 20 лют, 2022 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:12

  Alex2007 написав:
За это время рф только нарастили внутренние валютные резервы


Пусть наращивает их и дальше. Они на счетах в Америке. Пойдут нам на репарации и котрибуции. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:19

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:так в том то и дело, запад постоянно больше грозится санкциями "мы введем, мы введем", а по факту выдавливает их как из пипетки.
За это время рф только нарастили внутренние валютные резервы и то, что чувствительная на политику нефть растет, так рф, получается, только выигрывает.
Пора либо действительно ввести что-то убойное либо перестать играть в эти игры, точнее раздавать обещания.

Проти Ірана застосовували всі ті пекельні санкції, які грозяться застосувати до Раші, а він все одно робить Бомбу, як КНДР. Китай підхопить Рашу, як підхопив Іран, коли китайські порожні танкери, виключивши гео, заходили в Аденську затоку і забирали там нафту з таких же замаскованих іранских танкерів, а для Раші навіть маскуватись не треба.
Санкції можуть збільшити технологічне відставання, еміграцію, знизити рівень життя, але суттєво вплинути на дебільно-упоротих керівників вони не можуть. Тут доводиться тільки чекати, коли самому народу набридне свій Лукашенко чи Уго Чавес.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:38

Re: Політичні дискусії

Я зараз не заздрю оркам на лінії Саханка-Тельманово-Роздільне-Стила-Єленівка.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:40

  Denik написав:Я зараз не заздрю оркам на лінії Саханка-Тельманово-Роздільне-Стила-Єленівка.

Вы подняли боевого дрона?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:44

Re: Політичні дискусії

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:56

vitaliian , может прозреют дебилы , что такое рузькемир, и повернут оружие против мышебратьев.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:57

  vitaliian написав:Зображення


У Лугандонської "міліції" недокомплект 40-50%. Техніки багато, а людей немає. Воювати мобілізовані діти, може, і не будуть, а снаряди тягати, окопи рити, дрова рубати, теж комусь треба.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:59

Re: Політичні дискусії

https://t.me/itsdonetsk/9107?comment=799759
vitaliian
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