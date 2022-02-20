видео конечно занятное ,но я покупал карабин в магазине СТВОЛ, цена на Ибисе просто конская(( после прочитанных комментариев конечно с многими людьми согласен полностью на счет того что все корумпированно(( и о том что самооборона в нашей стране работает только на чиновников и на ментов и это печально, но по итогу получается то что пока ты сам не защитишь себя и свою семью то никто кроме наших военных на помощь не прийдет! это я Вам с уверенностью говорю как житель Мариуполя , и если бы не добровольцы с охотничими ружьями и винтовками и батальйоны и наша армия не выгнали бы руских ублюдков из города то было бы так же как и в Донецке! так что о покупке карабина и амуниции не жалею ни капли !!!!!! всем кто хочет купить хороший карабин то рекомендую нашу фирму Зброяр) хорошая вещь))) Слава УКРАИНЕ!!!!!!