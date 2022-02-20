Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vitaliian, прежде чем делать на нее ссылку, Вы не пробовали понять, как она, в прошлом всего лишь воспитательница детского сада, секретарь судебного заседания и заведующая канцелярией суда, а потом юрисконсульт комсомола и пенсионного фонда, трудоустроилась, в конце концов, "защитницей прав человека", и соответствует ли ее "достижениям" на этой должности начисленная ей зарплата за счет плательщиков налогов?
Перший комент до відео. Чому замість українських карабінів реклама турків?
видео конечно занятное ,но я покупал карабин в магазине СТВОЛ, цена на Ибисе просто конская(( после прочитанных комментариев конечно с многими людьми согласен полностью на счет того что все корумпированно(( и о том что самооборона в нашей стране работает только на чиновников и на ментов и это печально, но по итогу получается то что пока ты сам не защитишь себя и свою семью то никто кроме наших военных на помощь не прийдет! это я Вам с уверенностью говорю как житель Мариуполя , и если бы не добровольцы с охотничими ружьями и винтовками и батальйоны и наша армия не выгнали бы руских ублюдков из города то было бы так же как и в Донецке! так что о покупке карабина и амуниции не жалею ни капли !!!!!! всем кто хочет купить хороший карабин то рекомендую нашу фирму Зброяр) хорошая вещь))) Слава УКРАИНЕ!!!!!!