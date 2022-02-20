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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7764776577667767>
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:18

Re: Політичні дискусії

Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:40

Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:44

Re: Політичні дискусії

  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?

Зо два мiсяцi буде стрілянина на Донбасі силами місцевих орків та вагнерівців.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:47

Re: Політичні дискусії

  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?

Залежить від перемовин в нормандському форматі - чи вдасться нагнути Україну. Щоб краще нагибалась, будуть обстріли. Якщо не нагнеться - буде наступ.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:50

  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?

Так чи інакше загострять ще, бо це ж уже й так відбувається. Та й не для того через усю рашку перли, щоб одразу ж задкувати. Втім, панікувати не варто, ми на своїй землі. Лишимося тут і надалі.
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:53

  vitaliian написав:Зображення

vitaliian, прежде чем делать на нее ссылку, Вы не пробовали понять, как она, в прошлом всего лишь воспитательница детского сада, секретарь судебного заседания и заведующая канцелярией суда, а потом юрисконсульт комсомола и пенсионного фонда, трудоустроилась, в конце концов, "защитницей прав человека", и соответствует ли ее "достижениям" на этой должности начисленная ей зарплата за счет плательщиков налогов?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:53

  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?


Получат под сраку. :lol: Даже уже знают как. :shock:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:54

  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?

Господа - в Московии, а здесь - шановні панове. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:55

  Libo написав:

Перший комент до відео. Чому замість українських карабінів реклама турків?

видео конечно занятное ,но я покупал карабин в магазине СТВОЛ, цена на Ибисе просто конская(( после прочитанных комментариев конечно с многими людьми согласен полностью на счет того что все корумпированно(( и о том что самооборона в нашей стране работает только на чиновников и на ментов и это печально, но по итогу получается то что пока ты сам не защитишь себя и свою семью то никто кроме наших военных на помощь не прийдет! это я Вам с уверенностью говорю как житель Мариуполя , и если бы не добровольцы с охотничими ружьями и винтовками и батальйоны и наша армия не выгнали бы руских ублюдков из города то было бы так же как и в Донецке! так что о покупке карабина и амуниции не жалею ни капли !!!!!! всем кто хочет купить хороший карабин то рекомендую нашу фирму Зброяр) хорошая вещь))) Слава УКРАИНЕ!!!!!!
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:59

  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?

Слідкуйте за діями російских олігархів як тільки почнуть закривати закордоні рахунки та продавати нерухомості значить буде напад
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