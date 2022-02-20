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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 лют, 2022 21:02
lapay написав: asti написав:
Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Залежить від перемовин в нормандському форматі - чи вдасться нагнути Україну. Щоб краще нагибалась, будуть обстріли. Якщо не нагнеться - буде наступ.
я теж схиляюся до цього варіанту, але евакуація і підриви газогонів - це вже не іграшки//)
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Додано: Нед 20 лют, 2022 21:03
Ukrainian написав: asti написав:
Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Слідкуйте за діями російских олігархів як тільки почнуть закривати закордоні рахунки та продавати нерухомості значить буде напад
Ще не почали?
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Додано: Нед 20 лют, 2022 21:06
Igneus написав:
в прошлом
А вы кто в прошлом?
Igneus написав:
всего лишь
Там после "всего лишь" ещё с десяток разных высоких и не очень должностей, и 3 диплома, один из них юридический.
Не то, чтобы она моя любимица, но если вам она однажды перешла дорогу, то это лично ваше.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 21:07
warlamp написав: asti написав:
Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Господа - в Московии, а здесь - шановні панове.
Згоден, то що Ви думаєте з цього приводу, шановний пане?
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Додано: Нед 20 лют, 2022 21:10
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Додано: Нед 20 лют, 2022 21:12
asti написав: warlamp написав: asti написав:
Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Господа - в Московии, а здесь - шановні панове.
Згоден, то що Ви думаєте з цього приводу, шановний пане?
Путин нападёт, но только если его спровоцируют.
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warlamp
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Додано: Нед 20 лют, 2022 21:15
warlamp написав:
Путин нападёт, но только если его спровоцируют.
Що таке провокація в цьому сенсі?
Ракетою по Геленджику ?
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Додано: Нед 20 лют, 2022 21:24
Ukrainian написав: warlamp написав:
Путин нападёт, но только если его спровоцируют.
Що таке провокація в цьому сенсі?
Ракетою по Геленджику ?
Геленджик не прокатит, отделаются " глубокой озабоченностью и помидорами", как в Сирии.
Триггером может быть план "Б" Зеленского - возврат ОРДЛО силовым путём, с выходом на украино-российскую границу.
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warlamp
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Додано: Нед 20 лют, 2022 21:38
warlamp написав:
Триггером может быть план "Б" Зеленского - возврат ОРДЛО силовым путём, с выходом на украино-российскую границу.
План "Б" у Зеленського - евакуація на вілу в Італії, а силова деокупація ОРДЛО - це план "Я", тобто, остання літера абетки.
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lapay
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Додано: Нед 20 лют, 2022 21:40
warlamp написав: Ukrainian написав: warlamp написав:
Путин нападёт, но только если его спровоцируют.
Що таке провокація в цьому сенсі?
Ракетою по Геленджику ?
Триггером может быть план "Б" Зеленского - возврат ОРДЛО силовым путём, с выходом на украино-российскую границу.
Что вы такое говорите, какой ещё план "Б", какой силовой путь? Хватит толкать здесь наративы раша-тв!
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asti
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