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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7765776677677768>
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:06

Re: Політичні дискусії

  Igneus написав:в прошлом

А вы кто в прошлом?
  Igneus написав:всего лишь

Там после "всего лишь" ещё с десяток разных высоких и не очень должностей, и 3 диплома, один из них юридический.
Не то, чтобы она моя любимица, но если вам она однажды перешла дорогу, то это лично ваше.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:07

  warlamp написав:
  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Господа - в Московии, а здесь - шановні панове. :D
Згоден, то що Ви думаєте з цього приводу, шановний пане?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:10

Re: Політичні дискусії

https://www.youtube.com/watch?v=jaloQMPq0Xk
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:12

  asti написав:
  warlamp написав:
  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Господа - в Московии, а здесь - шановні панове. :D
Згоден, то що Ви думаєте з цього приводу, шановний пане?


Путин нападёт, но только если его спровоцируют.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:15

Re: Політичні дискусії

  warlamp написав:Путин нападёт, но только если его спровоцируют.

Що таке провокація в цьому сенсі?
Ракетою по Геленджику ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:24

  Ukrainian написав:
  warlamp написав:Путин нападёт, но только если его спровоцируют.

Що таке провокація в цьому сенсі?
Ракетою по Геленджику ?


Геленджик не прокатит, отделаются " глубокой озабоченностью и помидорами", как в Сирии.
Триггером может быть план "Б" Зеленского - возврат ОРДЛО силовым путём, с выходом на украино-российскую границу.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:38

Re: Політичні дискусії

  warlamp написав:Триггером может быть план "Б" Зеленского - возврат ОРДЛО силовым путём, с выходом на украино-российскую границу.

План "Б" у Зеленського - евакуація на вілу в Італії, а силова деокупація ОРДЛО - це план "Я", тобто, остання літера абетки.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:40

  warlamp написав:
  Ukrainian написав:
  warlamp написав:Путин нападёт, но только если его спровоцируют.

Що таке провокація в цьому сенсі?
Ракетою по Геленджику ?

Триггером может быть план "Б" Зеленского - возврат ОРДЛО силовым путём, с выходом на украино-российскую границу.

Что вы такое говорите, какой ещё план "Б", какой силовой путь? Хватит толкать здесь наративы раша-тв!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:49

  Libo написав:
  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?


Получат под сраку. :lol: Даже уже знают как. :shock:


Мапа російської пропаганди - це повна хуіта, бо українські війська нарисовані синіми. А всіх вчили малювати карти, коли сині - це вороги.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:49

  lapay написав:
  warlamp написав:Триггером может быть план "Б" Зеленского - возврат ОРДЛО силовым путём, с выходом на украино-российскую границу.

План "Б" у Зеленського - евакуація на вілу в Італії, а силова деокупація ОРДЛО - це план "Я", тобто, остання літера абетки.

Можна запропонувати обмін
Україну запрошують до НАТО в обмін на що Україна дозволяє Криму та лнр днр вступити до ОДКБ
Вівці цілі вовки ситі
Всі щасливі аплодують стоячи і розходяться по домівках
Ukrainian
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