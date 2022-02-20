|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 лют, 2022 22:01
Ukrainian написав: lapay написав: warlamp написав:
Триггером может быть план "Б" Зеленского - возврат ОРДЛО силовым путём, с выходом на украино-российскую границу.
План "Б" у Зеленського - евакуація на вілу в Італії, а силова деокупація ОРДЛО - це план "Я", тобто, остання літера абетки.
Можна запропонувати обмін
Україну запрошують до НАТО в обмін на що Україна дозволяє Криму та лнр днр вступити до ОДКБ
Вівці цілі вовки ситі
Всі щасливі аплодують стоячи і розходяться по домівках
Який обмін, якщо Байден і Ко вже багато разів вказали пуйлу, що ні краплини не збираються йому давати ще.
Все! Від нього вимагають, щоб навіть не сподівався ще чогось добитися від Заходу та України.
Що нехай радіє, що поки не вимагають відддати те, що вже заграбастав-"досяг".
Може тому пуйло й бикує далі, бо тільки зупиниться, то почнуть піднімати питання про віддачу заграбастаного.
Тобто від нього поки лише вимагають не перти далі.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25073
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 22:04
asti Я тезисы в темниках не получаю, поэтому пишу так, как оно видится простому обывателю. Пукин-что угодно, но не дурак. Хотел бы напасть, напал бы по-настоящему ещё в 2014 , когда можно было до Днепра малой кровью. А сейчас у Украины мотивированная армия, на каждый его танк по три Джавелина, и на каждый его МиГ по два Стингера, да ещё и с Буком. Тут уже умоется кровью по полной программе.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1796
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 22:09
Denik написав: Libo написав: asti написав:
Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Получат под сраку.
Даже уже знают как.
Мапа російської пропаганди - це повна хуіта, бо українські війська нарисовані синіми. А всіх вчили малювати карти, коли сині - це вороги.
Так вони ворогів (українські сили) синім і намалювали.
В сюжеті ж сказано, що зробили отримані дані під себе.
Дії ворогів - синім.
Що туфта, то зрозуміло.
Але виконано на суперпрофесійному рівні...
Навіть можна передбачати, що якісь-то наш перебіжчик чи запроданець попрацював.
В нас так далеко не кожен посадовець, який цим повинен займатися, так професійно зробить.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 20 лют, 2022 22:09, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25073
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 22:09
Ukrainian написав:
Можна запропонувати обмін
Україну запрошують до НАТО в обмін на що Україна дозволяє Криму та лнр днр вступити до ОДКБ
Вівці цілі вовки ситі
Всі щасливі аплодують стоячи і розходяться по домівках
Реальніше Зеленського на Путіна обміняти.
Якщо серйозно, то Пуйла може зупинити тільки сучасна натівська зброя, якої в нас ще замало.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12786
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1200 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 22:14
Хотите посчитаем во сколько обошлись вчерашние термоядерные учения российскому бюджету?!
Источник Минобороны РФ
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10590
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 20 лют, 2022 22:19
asti написав:
Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Админ границы Лугандона будут восстанавливать. Если будет сильно не получатся - признают ЛДНР, те запросят военную помощь и зайдут уже с применением авиации под своими шевронами.
Параллельно развернут пятую колону внутри Украины с попыткой свержения Зе.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1309 раз.
- Подякували: 1563 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 лют, 2022 23:09
Alex2007 написав:
Если все эти джонсоны, байдены, шольцы 100% знают планы хутина нападения, подготовки "самой большой войны с 45 года", то почему эти товарищи уже срочно не вводят в действие свои санкции и не изолируют своего врага? Чего они тогда ждут?
А сенс?
Що день, що тиждень, що навіть місяць санкцій -- Московію не зламають.
Навіть людина без їжі за такий час не вмирає. А що може статись з країною, яка має купу ресурсів, запасів, складів і т.д......?
А от те, що санкції запросто можна назвати першим ударом -- може виявитись вкрай прикрою для нас "несподіванкою".
Особливо легко перед підігрітим "насілєнієм" буде так демагожити -- досить буде показати, що хтось десь вмер, бо напився антифризу, і не зміг швидко отримати ліки із Заходу; і всі 140млн його "корєфанов" уявлять себе на місці бідолахи...; всі мобілізуються; всі затягнуть паски; і навіть здадуть запаси антифризу на військові потреби..., і потім почнеться "атвєтний удар"... Причому -- "винними у всьому" будуть, звісно ж, найслабші на тому Заході. Тобто ми...
То хай краще п'ють антифризи без санкцій.
Санкції мають сенс лише коли антифриз перестає працювати і вони полізуть куди не треба...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 20 лют, 2022 23:09
warlamp написав:asti
Я тезисы в темниках не получаю, поэтому пишу так, как оно видится простому обывателю. Пукин-что угодно, но не дурак. Хотел бы напасть, напал бы по-настоящему ещё в 2014 , когда можно было до Днепра малой кровью. А сейчас у Украины мотивированная армия, на каждый его танк по три Джавелина, и на каждый его МиГ по два Стингера, да ещё и с Буком. Тут уже умоется кровью по полной программе.
Возможно тогда, в 14-м, он был ещё морально не готов к захвату Украины, видимо, для него ситуация с бегством Януковича и победой Майдана была неожиданной и они там не рискнули открыто вторгаться ограничившись Крымом, да и там маскировались под ополченцев и прочих ихтамнетов//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2587
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 23:12
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1382 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 20 лют, 2022 23:14
Denik написав:
Мапа російської пропаганди - це повна хуіта, бо українські війська нарисовані синіми. А всіх вчили малювати карти, коли сині - це вороги.
В американской армии и по стандартам НАТО свои войска и действия на карте обозначаются синим цветом. А вечный противник, который вечно воюет под красным флагом, натурально красным.
В сообщении отмечено, что план боевых действий разработан по стандартам НАТО и был затем переведен в понятную для русско-фашистских войск форму.
Так что все правильно, синие побеждают красных.
Привыкайте к синему цвету, цвету наших побед!
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10782
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 4333 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tegularius
, unicdima
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|