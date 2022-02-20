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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7766776777687769
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:19

  UA написав:
  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?

Админ границы Лугандона будут восстанавливать. Если будет сильно не получатся - признают ЛДНР, те запросят военную помощь и зайдут уже с применением авиации под своими шевронами.
Параллельно развернут пятую колону внутри Украины с попыткой свержения Зе.

Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:22

  Tegularius написав:
  UA написав:
  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?

Админ границы Лугандона будут восстанавливать. Если будет сильно не получатся - признают ЛДНР, те запросят военную помощь и зайдут уже с применением авиации под своими шевронами.
Параллельно развернут пятую колону внутри Украины с попыткой свержения Зе.

Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.

Стамбул-1
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:25

  Tegularius написав:Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.


Гнать вас будем до Москвы. И спалим её. А Крым, Кубань, Ростов, Белгород и Воронеж вернем в одную гавань. :lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:26

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.

Сенс щось тоді підписувати? Перші два підписувались, щоб далі не йшли, а якщо вийдуть на кордони областей, то вони, начебто, далі сунути не будуть.
Не буде ніякого розширення Лугандона, будуть обстріли, в тому числі і ракетні, якщо РФ їм їх буде постачати, і, максимум, оточення якогось міста. На більше в них і спроможності немає.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:27

  Tegularius написав:
  UA написав:
  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?

Админ границы Лугандона будут восстанавливать. Если будет сильно не получатся - признают ЛДНР, те запросят военную помощь и зайдут уже с применением авиации под своими шевронами.
Параллельно развернут пятую колону внутри Украины с попыткой свержения Зе.

Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.

Який Мінськ-3?
Якщо все ж буде наступ рашо регулярних військ (а без відкритого прямого наступу з повним застосуванням усих рашосил навіть теоретичних шансів в них немає), то буде повна мобілізація, військовий стан і до ... або ми, або нас.

Отого формату, що був раніше (АТО, ООС) вже не буде.

А навіщо це пуйлу...?
Тому й деякі фахівці не дуже вірять у можливість відкритої повної агресії.
Але все може бути.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:51

Во всех приграничных с Украиной областях РФ ввела режим ЧП.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 00:38

ФСБ взрывает Россию часть вторая?

Американське посольство в Москві опублікувало 20 лютого попередження для громадян США про можливі теракти в Росії.

«За даними джерел ЗМІ, існують загрози нападів на торговельні центри, на залізниці та в метро, в інших місцях скупчення людей у великих містах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною», – ідеться в тексті на сайті дипломатичного представництва.

Чим не повод
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  #<1 ... 7766776777687769
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