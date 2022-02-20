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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 лют, 2022 23:19
UA написав: asti написав:
Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Админ границы Лугандона будут восстанавливать. Если будет сильно не получатся - признают ЛДНР, те запросят военную помощь и зайдут уже с применением авиации под своими шевронами.
Параллельно развернут пятую колону внутри Украины с попыткой свержения Зе.
Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.
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Tegularius
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Додано: Нед 20 лют, 2022 23:22
Tegularius написав: UA написав: asti написав:
Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Админ границы Лугандона будут восстанавливать. Если будет сильно не получатся - признают ЛДНР, те запросят военную помощь и зайдут уже с применением авиации под своими шевронами.
Параллельно развернут пятую колону внутри Украины с попыткой свержения Зе.
Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 23:25
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Додано: Нед 20 лют, 2022 23:26
Tegularius написав:
Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.
Сенс щось тоді підписувати? Перші два підписувались, щоб далі не йшли, а якщо вийдуть на кордони областей, то вони, начебто, далі сунути не будуть.
Не буде ніякого розширення Лугандона, будуть обстріли, в тому числі і ракетні, якщо РФ їм їх буде постачати, і, максимум, оточення якогось міста. На більше в них і спроможності немає.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 23:27
Tegularius написав: UA написав: asti написав:
Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Админ границы Лугандона будут восстанавливать. Если будет сильно не получатся - признают ЛДНР, те запросят военную помощь и зайдут уже с применением авиации под своими шевронами.
Параллельно развернут пятую колону внутри Украины с попыткой свержения Зе.
Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.
Який Мінськ-3?
Якщо все ж буде наступ рашо регулярних військ (а без відкритого прямого наступу з повним застосуванням усих рашосил навіть теоретичних шансів в них немає), то буде повна мобілізація, військовий стан і до ... або ми, або нас.
Отого формату, що був раніше (АТО, ООС) вже не буде.
А навіщо це пуйлу...?
Тому й деякі фахівці не дуже вірять у можливість відкритої повної агресії.
Але все може бути.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 23:51
Во всех приграничных с Украиной областях РФ ввела режим ЧП.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 00:38
ФСБ взрывает Россию часть вторая?
Американське посольство в Москві опублікувало 20 лютого попередження для громадян США про можливі теракти в Росії.
«За даними джерел ЗМІ, існують загрози нападів на торговельні центри, на залізниці та в метро, в інших місцях скупчення людей у великих містах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною», – ідеться в тексті на сайті дипломатичного представництва.
Чим не повод
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Додано: Пон 21 лют, 2022 01:00
Tegularius написав: UA написав: asti написав:
Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?
Админ границы Лугандона будут восстанавливать. Если будет сильно не получатся - признают ЛДНР, те запросят военную помощь и зайдут уже с применением авиации под своими шевронами.
Параллельно развернут пятую колону внутри Украины с попыткой свержения Зе.
Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.
О расширении ОРДЛО говорят те, кто не понимает сути конфликта.
Что глобально поменяется для РФ, если они даже гипотетически захватят всю Луганскую и Донецкую области? Вообще ничего. Хотя нет, добавится нахлебников на бюджет РФ.
Нет никакого смысла вообще
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Damien
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Додано: Пон 21 лют, 2022 06:33
Damien написав:
О расширении ОРДЛО говорят те, кто не понимает сути конфликта.
Что
конфликт вокруг признания Крыма, пуйлу не нужны ни Донецк ни Львов потому что удерживать территории означает их кормить. План захватить территории и предложить мир в обмен на признание Крыма с отменой санкций. Возврат Крыма - самое большое его достижение, а тут такой облом - никто его не признает.
Вторая версия - кто то из окружения затевает войнушку, чтоб в разгар котлов предложить мир и на этом стать президентом РФ. Пуйлу 70, и многим он уже надоел, приемники давно хотят занять его и другие кресла.
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