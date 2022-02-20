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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7766776777687769
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:51

Во всех приграничных с Украиной областях РФ ввела режим ЧП.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 00:38

ФСБ взрывает Россию часть вторая?

Американське посольство в Москві опублікувало 20 лютого попередження для громадян США про можливі теракти в Росії.

«За даними джерел ЗМІ, існують загрози нападів на торговельні центри, на залізниці та в метро, в інших місцях скупчення людей у великих містах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною», – ідеться в тексті на сайті дипломатичного представництва.

Чим не повод
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 01:00

  Tegularius написав:
  UA написав:
  asti написав:Господа, что думаете, таки вторгнуться или отойдут?

Админ границы Лугандона будут восстанавливать. Если будет сильно не получатся - признают ЛДНР, те запросят военную помощь и зайдут уже с применением авиации под своими шевронами.
Параллельно развернут пятую колону внутри Украины с попыткой свержения Зе.

Так и будет. Потом заставят подписать Минск-3, где "Ордло" уже будет в границах областей и в целом условия для Украины будут ещё хуже, чем нынешние.

О расширении ОРДЛО говорят те, кто не понимает сути конфликта.
Что глобально поменяется для РФ, если они даже гипотетически захватят всю Луганскую и Донецкую области? Вообще ничего. Хотя нет, добавится нахлебников на бюджет РФ.
Нет никакого смысла вообще
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:39

  Damien написав:О расширении ОРДЛО говорят те, кто не понимает сути конфликта.
Что глобально поменяется для РФ, если они даже гипотетически захватят всю Луганскую и Донецкую области? Вообще ничего. Хотя нет, добавится нахлебников на бюджет РФ.
Нет никакого смысла вообще

Смысл один - сказать, что выполнили поставленную задачу, "защитили русскоязычное население", "всех победили", "всех переиграли" и спокойно отойти.
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:03

Re: Політичні дискусії

  Damien написав:Что глобально поменяется для РФ, если они даже гипотетически захватят всю Луганскую и Донецкую области? Вообще ничего.
Все робиться для внутрішнього (російського) споживання.
  Damien написав: Хотя нет, добавится нахлебников на бюджет РФ. Нет никакого смысла вообще

для радянської людини був сенс, напиклад, у 40 мільйонах доларів у день для Куби, сенс у годуванні голодранців - соціалістів/папуасів по всьому світу
Якщо є родичі на росії, попитайте, вони вам розкажуть. "Тільки з колін встали, жити почали - знов треба на боротьбу з НАТО мобілізуватися"
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:15

Re: Політичні дискусії

Сенси вони можуть придумувати будь-які. І спасіння російськомовних, і стримування НАТО, і "відновлення конституційних кордонів" псевдореспублік, або там захоплення якогось секретного озброєння...
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:22

  Grey001 написав:
  Damien написав:О расширении ОРДЛО говорят те, кто не понимает сути конфликта.
Что глобально поменяется для РФ, если они даже гипотетически захватят всю Луганскую и Донецкую области? Вообще ничего. Хотя нет, добавится нахлебников на бюджет РФ.
Нет никакого смысла вообще

Смысл один - сказать, что выполнили поставленную задачу, "защитили русскоязычное население", "всех победили", "всех переиграли" и спокойно отойти.

Я ось на стареньку статтю натрапив.
Дуже рекомендую, бо вона трохи пояснює суть того, що відбувалося і відбувається.
https://www.dw.com/ru/комментарий-стрелков-гиркин-vs-путин/a-19321483

Але є нюанс. Ота гібридність.
Яку запропонував пу українській владі і вона на неї погодилась. Саме влада України тоді та й досі погоджується на гибридний формат війни. Який запропонував пу.
Та й Захід тоді у 2014-му рекомендував)) владі погодитися на гібридний формат.

Але для просування рашки далі формат гібридності вже вичерпаний.
Тому Байден і Ко по суті тролять пуйла...
Бо відкрита війна з 40 млн. державою - це вже не оті свої втрати, витрати та наслідки від реакції Заходу, які він мав при гибридний війні.
Україна вже не буде воювати лише армією, а буде всією державою.
Зе не зможе не ввести військовий стан, повну мобілізацію (до речі, при якій всі військовозобов'язані, у паспорті штампик, повинні з'явитися до військоматів без повісток), та переведення країни на воєнні рейки.

Не воюють з більш потужним супротивником армією, воюють всією країною...
Навіщо пу і Ко повномасштабна війна в себе під боком?
Гібридна, да ще де він диктує умови, має достатньо сил -- да.
Як з Грузією, Україною з 2014.
Ось за цю гібридну він двома руками.

Але набрид вже так, що Байден і Ко ставлять йому непроголошений ультиматум -- або притихни, або давай спробуй відкрито.
Звичайно ризикова гра, але раз грають, то впевнені в перевазі на свойму боці.

Зеля ж намагається при такій ситуації собі щось відхопити.
Аргументуючи, що головні ризики несе Україна. Бо воювати, якщо що, то саме ній.
Тобто однієї отієї зброї малувато.
Теж ризикує)).
Йому й натякають -- не переходь межі. Це тобі допомагають, це в тебе були і є ризики від потужного сусіда-ворога.
detroytred
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