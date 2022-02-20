Додано: Пон 21 лют, 2022 11:22

Grey001 написав: Damien написав: О расширении ОРДЛО говорят те, кто не понимает сути конфликта.

Что глобально поменяется для РФ, если они даже гипотетически захватят всю Луганскую и Донецкую области? Вообще ничего. Хотя нет, добавится нахлебников на бюджет РФ.

Нет никакого смысла вообще О расширении ОРДЛО говорят те, кто не понимает сути конфликта.Что глобально поменяется для РФ, если они даже гипотетически захватят всю Луганскую и Донецкую области? Вообще ничего. Хотя нет, добавится нахлебников на бюджет РФ.Нет никакого смысла вообще

Смысл один - сказать, что выполнили поставленную задачу, "защитили русскоязычное население", "всех победили", "всех переиграли" и спокойно отойти. Смысл один - сказать, что выполнили поставленную задачу, "защитили русскоязычное население", "всех победили", "всех переиграли" и спокойно отойти.

Я ось на стареньку статтю натрапив.Дуже рекомендую, бо вона трохи пояснює суть того, що відбувалося і відбувається.комментарий-стрелков-гиркин-vs-путин/a-19321483Але є нюанс. Ота гібридність.Яку запропонував пу українській владі і вона на неї погодилась. Саме влада України тоді та й досі погоджується на гибридний формат війни. Який запропонував пу.Та й Захід тоді у 2014-му рекомендував)) владі погодитися на гібридний формат.Але для просування рашки далі формат гібридності вже вичерпаний.Тому Байден і Ко по суті тролять пуйла...Бо відкрита війна з 40 млн. державою - це вже не оті свої втрати, витрати та наслідки від реакції Заходу, які він мав при гибридний війні.Україна вже не буде воювати лише армією, а буде всією державою.Зе не зможе не ввести військовий стан, повну мобілізацію (до речі, при якій всі військовозобов'язані, у паспорті штампик, повинні з'явитися до військоматів без повісток), та переведення країни на воєнні рейки.Не воюють з більш потужним супротивником армією, воюють всією країною...Навіщо пу і Ко повномасштабна війна в себе під боком?Гібридна, да ще де він диктує умови, має достатньо сил -- да.Як з Грузією, Україною з 2014.Ось за цю гібридну він двома руками.Але набрид вже так, що Байден і Ко ставлять йому непроголошений ультиматум -- або притихни, або давай спробуй відкрито.Звичайно ризикова гра, але раз грають, то впевнені в перевазі на свойму боці.Зеля ж намагається при такій ситуації собі щось відхопити.Аргументуючи, що головні ризики несе Україна. Бо воювати, якщо що, то саме ній.Тобто однієї отієї зброї малувато.Теж ризикує)).Йому й натякають -- не переходь межі. Це тобі допомагають, це в тебе були і є ризики від потужного сусіда-ворога.