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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 лют, 2022 00:38
ФСБ взрывает Россию часть вторая?
Американське посольство в Москві опублікувало 20 лютого попередження для громадян США про можливі теракти в Росії.
«За даними джерел ЗМІ, існують загрози нападів на торговельні центри, на залізниці та в метро, в інших місцях скупчення людей у великих містах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною», – ідеться в тексті на сайті дипломатичного представництва.
Чим не повод
Додано: Пон 21 лют, 2022 01:00
О расширении ОРДЛО говорят те, кто не понимает сути конфликта.
Что глобально поменяется для РФ, если они даже гипотетически захватят всю Луганскую и Донецкую области? Вообще ничего. Хотя нет, добавится нахлебников на бюджет РФ.
Нет никакого смысла вообще
Додано: Пон 21 лют, 2022 10:39
Смысл один - сказать, что выполнили поставленную задачу, "защитили русскоязычное население", "всех победили", "всех переиграли" и спокойно отойти.
Додано: Пон 21 лют, 2022 11:03
Re: Політичні дискусії
Все робиться для внутрішнього (російського) споживання.
для радянської людини був сенс, напиклад, у 40 мільйонах доларів у день для Куби, сенс у годуванні голодранців - соціалістів/папуасів по всьому світу
Якщо є родичі на росії, попитайте, вони вам розкажуть. "Тільки з колін встали, жити почали - знов треба на боротьбу з НАТО мобілізуватися"
Додано: Пон 21 лют, 2022 11:15
Re: Політичні дискусії
Сенси вони можуть придумувати будь-які. І спасіння російськомовних, і стримування НАТО, і "відновлення конституційних кордонів" псевдореспублік, або там захоплення якогось секретного озброєння...
Додано: Пон 21 лют, 2022 11:22
Я ось на стареньку статтю натрапив.
Дуже рекомендую, бо вона трохи пояснює суть того, що відбувалося і відбувається.
Але є нюанс. Ота гібридність.
Яку запропонував пу українській владі і вона на неї погодилась. Саме влада України тоді та й досі погоджується на гибридний формат війни. Який запропонував пу.
Та й Захід тоді у 2014-му рекомендував)) владі погодитися на гібридний формат.
Але для просування рашки далі формат гібридності вже вичерпаний.
Тому Байден і Ко по суті тролять пуйла...
Бо відкрита війна з 40 млн. державою - це вже не оті свої втрати, витрати та наслідки від реакції Заходу, які він мав при гибридний війні.
Україна вже не буде воювати лише армією, а буде всією державою.
Зе не зможе не ввести військовий стан, повну мобілізацію (до речі, при якій всі військовозобов'язані, у паспорті штампик, повинні з'явитися до військоматів без повісток), та переведення країни на воєнні рейки.
Не воюють з більш потужним супротивником армією, воюють всією країною...
Навіщо пу і Ко повномасштабна війна в себе під боком?
Гібридна, да ще де він диктує умови, має достатньо сил -- да.
Як з Грузією, Україною з 2014.
Ось за цю гібридну він двома руками.
Але набрид вже так, що Байден і Ко ставлять йому непроголошений ультиматум -- або притихни, або давай спробуй відкрито.
Звичайно ризикова гра, але раз грають, то впевнені в перевазі на свойму боці.
Зеля ж намагається при такій ситуації собі щось відхопити.
Аргументуючи, що головні ризики несе Україна. Бо воювати, якщо що, то саме ній.
Тобто однієї отієї зброї малувато.
Теж ризикує)).
Йому й натякають -- не переходь межі. Це тобі допомагають, це в тебе були і є ризики від потужного сусіда-ворога.
Над чим розмірковує пу?
Воювати відкрито йому зараз на чужій території чи потім на "своїй" у Криму, да ще коли може Україна стане членом НАТО (тобто з НАТО)?!
Тому й намагається отримати гарантій. Для себе.
Додано: Пон 21 лют, 2022 11:43
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 21 лют, 2022 12:20
Согласен что пуйло не потянет войнушку в Украине.
Если полномаштабно втргаться то нужно как минимум милион солдат, как выставила Германия против Польши в 1939.
Если пуйло вторгнеться с 200 тыс. то будет сразу остановлен.
Украина при мобилизации спокойно выставит 1 млн. и больше с европейским оружием которое превосходит росиянское.
Я тут схожусь, что нападение росии даже выгодно Украине так как сразу запустит полный пакет санкций что убьет экономику московии.
Мы увидели легкий чих на московской бирже, просадка 15% в акциях. При войне в москве завалиться все.
Додано: Пон 21 лют, 2022 12:21
Согласно новым спутниковым снимкам, военный потонный мост, построенный российскими военными через реку Припять, что в Беларуси, в четверг таинственным образом исчез. Об этом пишет СNN, ссылаясь на свои источники.
Путін вирішив 21 лютого зібрати Раду безпеки Росії на позачергове засідання. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, який відмовився назвати теми засідання.
Теми й так відомі:
Байден 20 лютого скликав засідання Ради нацбезпеки щодо безпекової ситуації в Україні. Обговорювалось нарощування російських військ біля українських кордонів.
Цікаво, який наказ Хло віддасть сьогодні?
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