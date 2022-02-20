Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 лют, 2022 12:24
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akido
в Пон 21 лют, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:28
fler написав:
Цікаво, який наказ Хло віддасть сьогодні?
https://www.facebook.com/dogrujol/posts ... 8374272279
У степовому Криму в сторону адміністративної межи з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки, серед них реактивні системи залпового вогню
https://prm.ua/terorysty-obstrilialy-lu ... broiennia/
20 лютого, близько 21 години, російські найманці здійснили обстріл Луганська з важкого озброєння з метою звинувачення у цьому українських військових.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:32
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое!!!
Grand Touring
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:34
Grey001 написав: Xenon написав:
имхо
эту всю неделю будем расти (до переговоров) - потому как на горизонте только 2 варианта - плохой и очень плохой
(война , или на очередных переговорах в Париже на сольют раше)
Ставлю на третий вариент - переговоры пройдут успешно - договорятся продолжить переговоры.
я что-то пропустил , а на когда запланированы переговоры ?
yama
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:41
Хомякоид написав:
Если пуйло вторгнеться с 200 тыс. то будет сразу остановлен.
.... то Зеленський миттєво капітулює під якимось шляхетним приводом, наприклад "задля запобігання значних жертв". Або просто щоб не дратувати хло.
Ніякої мобілізації не буде. Залишки дезорганізованого війська доб`ють ті 200 тис.
akido
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:42
Grand Touring написав:
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое!!!
Та я й не сумнівався.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:53
fler написав:
Согласно новым спутниковым снимкам, военный потонный мост, построенный российскими военными через реку Припять, что в Беларуси, в четверг таинственным образом исчез. Об этом пишет СNN, ссылаясь на свои источники.
Путін вирішив
21 лютого
зібрати Раду безпеки Росії на позачергове засідання. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, який відмовився назвати теми засідання.
https://ua.news/ua/putyn-ekstrenno-sobyraet-sovbez-rf/
Теми й так відомі:
Байден
20 лютого
скликав засідання Ради нацбезпеки щодо безпекової ситуації в Україні. Обговорювалось нарощування російських військ біля українських кордонів.
Цікаво, який наказ Хло віддасть сьогодні?
Это по второму разу мост исчез? Если первый раз, то его после того опять построили
alter
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:54
yama написав: Grey001 написав: Xenon написав:
имхо
эту всю неделю будем расти (до переговоров) - потому как на горизонте только 2 варианта - плохой и очень плохой
(война , или на очередных переговорах в Париже на сольют раше)
Ставлю на третий вариент - переговоры пройдут успешно - договорятся продолжить переговоры.
я что-то пропустил , а на когда запланированы переговоры ?
Зеленський з Макароном заявили що перемови будуть. В Йухла заявили що не буде.
akido
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Додано: Пон 21 лют, 2022 13:03
GDV29 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=g4LoVWA4jLw
Перемовини і без Китаю почалися б. Шантаж задля перемовин і влаштовується, як і обстріли, і наступ а ля Дебальцево.
Будемо чекати, які саме "ініціативи України" вони збираються обговорювати, підозрюю, що щось типу плана Штайнмаєра.
lapay
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