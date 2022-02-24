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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7837783878397840
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:33

Россия начала войну против Украины - ВСЯ ПРАВДА!!! (24.02.22)
Демура News TV

https://www.youtube.com/watch?v=uo9PhKppSBM
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  #<1 ... 7837783878397840
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