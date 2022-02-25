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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7837783878397840
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:33

Россия начала войну против Украины - ВСЯ ПРАВДА!!! (24.02.22)
Демура News TV

https://www.youtube.com/watch?v=uo9PhKppSBM
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 17:46

В районе Глухова Сумской области украинские военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники рф.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба отдельного мотопехотного батальона «Сармат» со ссылкой на советника командующего Сухопутными войсками Алену Шевцову, передает LIGA.net.
Уничтожено 15 танков Т-72.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:52

  vitaliian написав:Зображення

Дойти до Харькова дело не хитрое.
От погранпункта Гоптовка до окружной, точно не помню, но примерно 20 км.
Выстрелы хорошо слышны по всему Харькову. Вечером примерно в полдесятого опять было несколько выстрелов. За день было 3 воздушных тревоги (видел объявления по ТВ, сирен не было).
Практически весь день не работал интернет, во всяком случае, у "Триолана", не знаю, как у других операторов.

Вполне ожидаемо требование Зеленского закрыть небо над Украиной Запад отверг. Боятся возможного прямого военного столкновения с российскими ВВС.

P.s. Просьба очень осторожно относиться к сообщениям.
Фейки плодят легко и просто.
Фото первых утренних залпов в Харькове были опубликованы в харьковских пабликах. Дочка сделала точно такие же с балкона. Россия 24 ничтоже сумняшеся опубликовала эти фото как "обстрел Донбасса украинскими нацистами".
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