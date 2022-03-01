Демура News TV
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:33
Россия начала войну против Украины - ВСЯ ПРАВДА!!! (24.02.22)
Демура News TV
Додано: Чет 24 лют, 2022 17:46
В районе Глухова Сумской области украинские военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники рф.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба отдельного мотопехотного батальона «Сармат» со ссылкой на советника командующего Сухопутными войсками Алену Шевцову, передает LIGA.net.
Уничтожено 15 танков Т-72.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:52
Дойти до Харькова дело не хитрое.
От погранпункта Гоптовка до окружной, точно не помню, но примерно 20 км.
Выстрелы хорошо слышны по всему Харькову. Вечером примерно в полдесятого опять было несколько выстрелов. За день было 3 воздушных тревоги (видел объявления по ТВ, сирен не было).
Практически весь день не работал интернет, во всяком случае, у "Триолана", не знаю, как у других операторов.
Вполне ожидаемо требование Зеленского закрыть небо над Украиной Запад отверг. Боятся возможного прямого военного столкновения с российскими ВВС.
P.s. Просьба очень осторожно относиться к сообщениям.
Фейки плодят легко и просто.
Фото первых утренних залпов в Харькове были опубликованы в харьковских пабликах. Дочка сделала точно такие же с балкона. Россия 24 ничтоже сумняшеся опубликовала эти фото как "обстрел Донбасса украинскими нацистами".
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:15
Рекомендую для прочитання
Тарас Кузьо. Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет.
Ця книга є грунтовним дослідженням причин та витоків російської агресії проти незалежної України, історії формування специфічного імперського ставлення російських еліт до України та українців, російсько-українських відносин після розпаду СРСР, а також російської гібридної війни проти України. Публікація є підсумком трирічного дослідницького проекту: у 2013–2016 роках автор 15 разів відвідував міста і села на півдні та сході України, зокрема у зоні бойових дій, де записав близько 300 інтерв’ю. В основу книги покладено результати цього польового дослідження, його обговорення з українськими та західними експертами.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Додано: Пон 28 лют, 2022 17:24
Re: Політичні дискусії
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 01 бер, 2022 13:53
Источник:
Додано: Вів 01 бер, 2022 14:43
2. Малореально. (Хіба що в рамках теперішніх ЛНР/ДНР).
3. Що за новояз? (Маріонеточна прокремлівська влада, як в Грузії)?
Думаю, за тиждень-два залишиться 1 і 4 на перемовинах.
А демілітаризація де поділася?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 01 бер, 2022 17:51
Re: Політичні дискусії
Другие словами Россия требует признать поражение и сложить "лапки", правда на их стороне 😤
1 Ну допустим. Согласимся. А что будет, если большинство на референдуме пошлют россию и откажутся вносить изменения в парламенте, тогда они снова выведут "вежливых" человечков?
2. А почему здесь россия не хочет это решение закрепить на референдуме? Это получается за граждан, которые проживают на этих территориях, всё решил какой-то Пу?
3 Это он типа хочет стереть события с 24 февраля?
4 Чё они переживают за полуостров? Или они уже сомневаются, что перевели его на свой контроль легитимно?
россия сильно много на себя возобновила. Имея я/о они решили диктовать свои условия и при этом сами играют не по правилам.
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