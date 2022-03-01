Додано: Вів 01 бер, 2022 17:51

Другие словами Россия требует признать поражение и сложить "лапки", правда на их стороне 😤



1 Ну допустим. Согласимся. А что будет, если большинство на референдуме пошлют россию и откажутся вносить изменения в парламенте, тогда они снова выведут "вежливых" человечков?



2. А почему здесь россия не хочет это решение закрепить на референдуме? Это получается за граждан, которые проживают на этих территориях, всё решил какой-то Пу?



3 Это он типа хочет стереть события с 24 февраля?



4 Чё они переживают за полуостров? Или они уже сомневаются, что перевели его на свой контроль легитимно?



россия сильно много на себя возобновила. Имея я/о они решили диктовать свои условия и при этом сами играют не по правилам.