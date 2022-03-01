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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7837783878397840
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 17:46

В районе Глухова Сумской области украинские военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники рф.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба отдельного мотопехотного батальона «Сармат» со ссылкой на советника командующего Сухопутными войсками Алену Шевцову, передает LIGA.net.
Уничтожено 15 танков Т-72.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:52

  vitaliian написав:Зображення

Дойти до Харькова дело не хитрое.
От погранпункта Гоптовка до окружной, точно не помню, но примерно 20 км.
Выстрелы хорошо слышны по всему Харькову. Вечером примерно в полдесятого опять было несколько выстрелов. За день было 3 воздушных тревоги (видел объявления по ТВ, сирен не было).
Практически весь день не работал интернет, во всяком случае, у "Триолана", не знаю, как у других операторов.

Вполне ожидаемо требование Зеленского закрыть небо над Украиной Запад отверг. Боятся возможного прямого военного столкновения с российскими ВВС.

P.s. Просьба очень осторожно относиться к сообщениям.
Фейки плодят легко и просто.
Фото первых утренних залпов в Харькове были опубликованы в харьковских пабликах. Дочка сделала точно такие же с балкона. Россия 24 ничтоже сумняшеся опубликовала эти фото как "обстрел Донбасса украинскими нацистами".
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 06:58

Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:15

Рекомендую для прочитання

Тарас Кузьо. Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет.
https://uinp.gov.ua/public/storage/app/ ... 2PDRRS.pdf

Ця книга є грунтовним дослідженням причин та витоків російської агресії проти незалежної України, історії формування специфічного імперського ставлення російських еліт до України та українців, російсько-українських відносин після розпаду СРСР, а також російської гібридної війни проти України. Публікація є підсумком трирічного дослідницького проекту: у 2013–2016 роках автор 15 разів відвідував міста і села на півдні та сході України, зокрема у зоні бойових дій, де записав близько 300 інтерв’ю. В основу книги покладено результати цього польового дослідження, його обговорення з українськими та західними експертами.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:24

Re: Політичні дискусії

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:53

Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет о требованиях России на переговорах с Украиной в Беларуси.

1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.

2. признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.

3. денацификация;

4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Источник:
https://m.glavcom.ua/country/politics/shcho-vimagaje-rosiya-vid-ukrajini-detali-peregovoriv-na-kordoni-825941.html
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:43

  Вкладчик1234 написав:
Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет о требованиях России на переговорах с Украиной в Беларуси.

1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.

2. признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.

3. денацификация;

4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Источник:
https://m.glavcom.ua/country/politics/shcho-vimagaje-rosiya-vid-ukrajini-detali-peregovoriv-na-kordoni-825941.html


2. Малореально. (Хіба що в рамках теперішніх ЛНР/ДНР).
3. Що за новояз? (Маріонеточна прокремлівська влада, як в Грузії)?

Думаю, за тиждень-два залишиться 1 і 4 на перемовинах.

А демілітаризація де поділася?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:51

Re: Політичні дискусії

Другие словами Россия требует признать поражение и сложить "лапки", правда на их стороне 😤

1 Ну допустим. Согласимся. А что будет, если большинство на референдуме пошлют россию и откажутся вносить изменения в парламенте, тогда они снова выведут "вежливых" человечков?

2. А почему здесь россия не хочет это решение закрепить на референдуме? Это получается за граждан, которые проживают на этих территориях, всё решил какой-то Пу?

3 Это он типа хочет стереть события с 24 февраля?

4 Чё они переживают за полуостров? Или они уже сомневаются, что перевели его на свой контроль легитимно?

россия сильно много на себя возобновила. Имея я/о они решили диктовать свои условия и при этом сами играют не по правилам.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:07

  Вкладчик1234 написав:Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет о требованиях России на переговорах с Украиной в Беларуси.

1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.

2. признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.

3. денацификация;

4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.



Гавкають ті, хто обісралися по повній! :) Москалі, йдіть на.. :P
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:30

обнулєніє РФ

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flyman
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