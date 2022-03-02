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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7838783978407841
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 23:37

  Вкладчик1234 написав:
Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет о требованиях России на переговорах с Украиной в Беларуси.

1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.

2. признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.

3. денацификация;

4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Источник:
https://m.glavcom.ua/country/politics/shcho-vimagaje-rosiya-vid-ukrajini-detali-peregovoriv-na-kordoni-825941.html
зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус. На рф не хватает мяса (людьми это напуганное дерьмо назвать сложно), на войну никто не хочет ехать, пуйло с силовиками обсуждали вариант жесткой мобилизации с блокировкой банковского счёта и тюрьмой для уклонистов, пока ищут наемниках в средней азии, но их перебьют за 2 дня.

Уже забанили дождь и эхо Москвы, пуйло сидит в бункере и дрожит от страха. До сих пор боялись его, а теперь боится он, нет не украинской армии (она далеко) а собственного окружения, которое видя слабость патрона уже начал делить его кресло. А когда было иначе?

Поскольку пуйло собирается жить вечно (я не шучу) приемника у него нет. Все сильные фигуры в политике там давно уничтожены, федеральное собрание видели? этим мартышкам пукнуть нельзя не то что своё мнение заиметь.

Так что всё блеф. Может быть ядерный удар, но приемник этого не позволит, потому что в этом случае рф надолго перестанет быть игроком на мировой арене. Кроме того врядли ядерный удар заценит Китай, который импортирует украинскую пшеницу.

В общем рф не в той ситуации чтобы диктовать условия. ЯО ещё не вся экономика.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:34

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет о требованиях России на переговорах с Украиной в Беларуси.

1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.

2. признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.

3. денацификация;

4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Источник:
https://m.glavcom.ua/country/politics/shcho-vimagaje-rosiya-vid-ukrajini-detali-peregovoriv-na-kordoni-825941.html
зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус.

Моё мнение:
4. Пусть подавятся своим Крымом
2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.
1,3. То же, что с "русским кораблём".
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:56

  Starikan написав:Моё мнение:
4. Пусть подавятся своим Крымом
2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.
1,3. То же, что с "русским кораблём".

4. В жодному випадку. Крим - частина суверенної території України! Ми вже побачили до чого призводить умиротворення агресора. Це згубний шлях.

2. Так, визнання як окремих держав у кордонах всієї Донецької і Луганської областей, що не є припустимим. Донецька і Луганська області - частина суверенної території України!

1,3. + і по Криму та сама відповідь. 8)

Президент, що посягне на територіальну цілісність України, зміну її кордонів - національний зрадник, ніякий вже не Президент, а лютий ворог.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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  #<1 ... 7838783978407841
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