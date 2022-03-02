Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус. На рф не хватает мяса (людьми это напуганное дерьмо назвать сложно), на войну никто не хочет ехать, пуйло с силовиками обсуждали вариант жесткой мобилизации с блокировкой банковского счёта и тюрьмой для уклонистов, пока ищут наемниках в средней азии, но их перебьют за 2 дня.
Уже забанили дождь и эхо Москвы, пуйло сидит в бункере и дрожит от страха. До сих пор боялись его, а теперь боится он, нет не украинской армии (она далеко) а собственного окружения, которое видя слабость патрона уже начал делить его кресло. А когда было иначе?
Поскольку пуйло собирается жить вечно (я не шучу) приемника у него нет. Все сильные фигуры в политике там давно уничтожены, федеральное собрание видели? этим мартышкам пукнуть нельзя не то что своё мнение заиметь.
Так что всё блеф. Может быть ядерный удар, но приемник этого не позволит, потому что в этом случае рф надолго перестанет быть игроком на мировой арене. Кроме того врядли ядерный удар заценит Китай, который импортирует украинскую пшеницу.
В общем рф не в той ситуации чтобы диктовать условия. ЯО ещё не вся экономика.