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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7838783978407841 Додано: Вів 01 бер, 2022 23:37 Вкладчик1234 написав: Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет о требованиях России на переговорах с Украиной в Беларуси.



1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.



2. признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.



3. денацификация;



4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Источник:

https://m.glavcom.ua/country/politics/shcho-vimagaje-rosiya-vid-ukrajini-detali-peregovoriv-na-kordoni-825941.html Источник: зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус. На рф не хватает мяса (людьми это напуганное дерьмо назвать сложно), на войну никто не хочет ехать, пуйло с силовиками обсуждали вариант жесткой мобилизации с блокировкой банковского счёта и тюрьмой для уклонистов, пока ищут наемниках в средней азии, но их перебьют за 2 дня.



Уже забанили дождь и эхо Москвы, пуйло сидит в бункере и дрожит от страха. До сих пор боялись его, а теперь боится он, нет не украинской армии (она далеко) а собственного окружения, которое видя слабость патрона уже начал делить его кресло. А когда было иначе?



Поскольку пуйло собирается жить вечно (я не шучу) приемника у него нет. Все сильные фигуры в политике там давно уничтожены, федеральное собрание видели? этим мартышкам пукнуть нельзя не то что своё мнение заиметь.



Так что всё блеф. Может быть ядерный удар, но приемник этого не позволит, потому что в этом случае рф надолго перестанет быть игроком на мировой арене. Кроме того врядли ядерный удар заценит Китай, который импортирует украинскую пшеницу.



В общем рф не в той ситуации чтобы диктовать условия. ЯО ещё не вся экономика. зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус. На рф не хватает мяса (людьми это напуганное дерьмо назвать сложно), на войну никто не хочет ехать, пуйло с силовиками обсуждали вариант жесткой мобилизации с блокировкой банковского счёта и тюрьмой для уклонистов, пока ищут наемниках в средней азии, но их перебьют за 2 дня.Уже забанили дождь и эхо Москвы, пуйло сидит в бункере и дрожит от страха. До сих пор боялись его, а теперь боится он, нет не украинской армии (она далеко) а собственного окружения, которое видя слабость патрона уже начал делить его кресло. А когда было иначе?Поскольку пуйло собирается жить вечно (я не шучу) приемника у него нет. Все сильные фигуры в политике там давно уничтожены, федеральное собрание видели? этим мартышкам пукнуть нельзя не то что своё мнение заиметь.Так что всё блеф. Может быть ядерный удар, но приемник этого не позволит, потому что в этом случае рф надолго перестанет быть игроком на мировой арене. Кроме того врядли ядерный удар заценит Китай, который импортирует украинскую пшеницу.В общем рф не в той ситуации чтобы диктовать условия. ЯО ещё не вся экономика. vitaliian

Повідомлень: 11138 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1907 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 00:34 vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет о требованиях России на переговорах с Украиной в Беларуси.



1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.



2. признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.



3. денацификация;



4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Источник:

https://m.glavcom.ua/country/politics/shcho-vimagaje-rosiya-vid-ukrajini-detali-peregovoriv-na-kordoni-825941.html Источник: зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус. зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус.

Моё мнение:

4. Пусть подавятся своим Крымом

2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.

1,3. То же, что с "русским кораблём". Моё мнение:4. Пусть подавятся своим Крымом2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.1,3. То же, что с "русским кораблём". Starikan 2 Повідомлень: 18638 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3043 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 00:56 Starikan написав: Моё мнение:

4. Пусть подавятся своим Крымом

2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.

1,3. То же, что с "русским кораблём". Моё мнение:4. Пусть подавятся своим Крымом2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.1,3. То же, что с "русским кораблём".

4. В жодному випадку. Крим - частина суверенної території України! Ми вже побачили до чого призводить умиротворення агресора. Це згубний шлях.



2. Так, визнання як окремих держав у кордонах всієї Донецької і Луганської областей, що не є припустимим. Донецька і Луганська області - частина суверенної території України!



1,3. + і по Криму та сама відповідь.



Президент, що посягне на територіальну цілісність України, зміну її кордонів - національний зрадник, ніякий вже не Президент, а лютий ворог. 4. В жодному випадку. Крим - частина суверенної території України! Ми вже побачили до чого призводить умиротворення агресора. Це згубний шлях.2. Так, визнання як окремих держав у кордонах всієї Донецької і Луганської областей, що не є припустимим. Донецька і Луганська області - частина суверенної території України!1,3. + і по Криму та сама відповідь.Президент, що посягне на територіальну цілісність України, зміну її кордонів - національний зрадник, ніякий вже не Президент, а лютий ворог. «Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11). Козак-характерник 2

Повідомлень: 30106 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2178 раз. Подякували: 2272 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7838783978407841 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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