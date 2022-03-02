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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7839784078417842> Додано: Вів 01 бер, 2022 23:37 Вкладчик1234 написав: Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет о требованиях России на переговорах с Украиной в Беларуси.



1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.



2. признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.



3. денацификация;



4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Источник:

https://m.glavcom.ua/country/politics/shcho-vimagaje-rosiya-vid-ukrajini-detali-peregovoriv-na-kordoni-825941.html Источник: зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус. На рф не хватает мяса (людьми это напуганное дерьмо назвать сложно), на войну никто не хочет ехать, пуйло с силовиками обсуждали вариант жесткой мобилизации с блокировкой банковского счёта и тюрьмой для уклонистов, пока ищут наемниках в средней азии, но их перебьют за 2 дня.



Уже забанили дождь и эхо Москвы, пуйло сидит в бункере и дрожит от страха. До сих пор боялись его, а теперь боится он, нет не украинской армии (она далеко) а собственного окружения, которое видя слабость патрона уже начал делить его кресло. А когда было иначе?



Поскольку пуйло собирается жить вечно (я не шучу) приемника у него нет. Все сильные фигуры в политике там давно уничтожены, федеральное собрание видели? этим мартышкам пукнуть нельзя не то что своё мнение заиметь.



Так что всё блеф. Может быть ядерный удар, но приемник этого не позволит, потому что в этом случае рф надолго перестанет быть игроком на мировой арене. Кроме того врядли ядерный удар заценит Китай, который импортирует украинскую пшеницу.



В общем рф не в той ситуации чтобы диктовать условия. ЯО ещё не вся экономика. зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус. На рф не хватает мяса (людьми это напуганное дерьмо назвать сложно), на войну никто не хочет ехать, пуйло с силовиками обсуждали вариант жесткой мобилизации с блокировкой банковского счёта и тюрьмой для уклонистов, пока ищут наемниках в средней азии, но их перебьют за 2 дня.Уже забанили дождь и эхо Москвы, пуйло сидит в бункере и дрожит от страха. До сих пор боялись его, а теперь боится он, нет не украинской армии (она далеко) а собственного окружения, которое видя слабость патрона уже начал делить его кресло. А когда было иначе?Поскольку пуйло собирается жить вечно (я не шучу) приемника у него нет. Все сильные фигуры в политике там давно уничтожены, федеральное собрание видели? этим мартышкам пукнуть нельзя не то что своё мнение заиметь.Так что всё блеф. Может быть ядерный удар, но приемник этого не позволит, потому что в этом случае рф надолго перестанет быть игроком на мировой арене. Кроме того врядли ядерный удар заценит Китай, который импортирует украинскую пшеницу.В общем рф не в той ситуации чтобы диктовать условия. ЯО ещё не вся экономика. vitaliian

Повідомлень: 11152 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1907 раз. Подякували: 2737 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 00:34 vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет о требованиях России на переговорах с Украиной в Беларуси.



1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.



2. признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.



3. денацификация;



4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Источник:

https://m.glavcom.ua/country/politics/shcho-vimagaje-rosiya-vid-ukrajini-detali-peregovoriv-na-kordoni-825941.html Источник: зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус. зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус.

Моё мнение:

4. Пусть подавятся своим Крымом

2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.

1,3. То же, что с "русским кораблём". Моё мнение:4. Пусть подавятся своим Крымом2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.1,3. То же, что с "русским кораблём". Starikan 2 Повідомлень: 18638 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3043 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 00:56 Starikan написав: Моё мнение:

4. Пусть подавятся своим Крымом

2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.

1,3. То же, что с "русским кораблём". Моё мнение:4. Пусть подавятся своим Крымом2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.1,3. То же, что с "русским кораблём".

4. В жодному випадку. Крим - частина суверенної території України! Ми вже побачили до чого призводить умиротворення агресора. Це згубний шлях.



2. Так, визнання як окремих держав у кордонах всієї Донецької і Луганської областей, що не є припустимим. Донецька і Луганська області - частина суверенної території України!



1,3. + і по Криму та сама відповідь.



Президент, що посягне на територіальну цілісність України, зміну її кордонів - національний зрадник, ніякий вже не Президент, а лютий ворог. 4. В жодному випадку. Крим - частина суверенної території України! Ми вже побачили до чого призводить умиротворення агресора. Це згубний шлях.2. Так, визнання як окремих держав у кордонах всієї Донецької і Луганської областей, що не є припустимим. Донецька і Луганська області - частина суверенної території України!1,3. + і по Криму та сама відповідь.Президент, що посягне на територіальну цілісність України, зміну її кордонів - національний зрадник, ніякий вже не Президент, а лютий ворог. «Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11). Козак-характерник 2

Повідомлень: 30113 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2178 раз. Подякували: 2272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 14:02 Вкладчик1234 написав: Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет о требованиях России на переговорах с Украиной в Беларуси.



1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.



2. признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.



3. денацификация;



4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Источник:

https://m.glavcom.ua/country/politics/shcho-vimagaje-rosiya-vid-ukrajini-detali-peregovoriv-na-kordoni-825941.html Источник:

Интересно, а Вы в состоянии разложить изложенное?

1. "Внеблоковой" Украина - была - они же и вынудили к радикализации дабы не оказаться в ТС.

- Это не возможно по определению. Именно по причине деяний РФ.



2. Это мы уже проходили с Крымом.

- Україна Єдина соборна країна. КРАПКА.



3. Вхождение в состав ТС, явно ни кто не планирует, разве, что ряд обдарованных депутантов и их хозяев.

- Об этом можно даже не мечтать!



4. Нестор Иванович Махно (царствие ему небесное) перевернулся в гробу.

Мы не забыли даже ту нечисть, что "официально" торгует Землёй моих предков.



НЕ Мы эту Войну начинали - но нам её заканчивать.

Руки трясуться от безсилия... - нет техники, нет возможности её изготовления, нет .....

Пусть каждый "ордынский воин" помнит, что здесь его ожидает.

И немножко подумает, что ответка может быть адекватной. Интересно, а Вы в состоянии разложить изложенное?"Внеблоковой" Украина - была - они же и вынудили к радикализации дабы не оказаться в ТС.- Это не возможно по определению. Именно по причине деяний РФ.Это мы уже проходили с Крымом.- Україна Єдина соборна країна. КРАПКА.Вхождение в состав ТС, явно ни кто не планирует, разве, что ряд обдарованных депутантов и их хозяев.- Об этом можно даже не мечтать!Нестор Иванович Махно (царствие ему небесное) перевернулся в гробу.Мы не забыли даже ту нечисть, что "официально" торгует Землёй моих предков.НЕ Мы эту Войну начинали - но нам её заканчивать.Руки трясуться от безсилия... - нет техники, нет возможности её изготовления, нет .....Пусть каждый "ордынский воин" помнит, что здесь его ожидает. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 9398 З нами з: 20.09.12 Подякував: 742 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 14:15 Re: Політичні дискусії

В оккупированной зоне под страхом отстрела под оружием собрали всех призывников до 2004гр. ходили по домам. Такая же информация из Крыма.

Отключили МТС.

Тупо стирают РСЗО все сёла вокруг оккупированной зоны.

Только, на сегодня, увеличилось расстояния "выжженой земли", их "Геббельс" выскакивает из штанов по старой методичке, что для знакомых с ситуацией полнейший АУТ.



Рубль можно сразу сказать - стал не просто "деревянный", а опасный к самосожжению.(с эффектом самовоспламенения).





Это отдельное напоминание тем, кто серет здесь, по теме "сами голосовали", сами выбирали, сами "референдили".

Количество введённых оккупационных частей, как раз для организации правильных "рехферендумов".



Хреново, что только сейчас "стали меня понимать" Отдельно:В оккупированной зоне под страхом отстрела под оружием собрали всех призывников до 2004гр. ходили по домам. Такая же информация из Крыма.Отключили МТС.Тупо стирают РСЗО все сёла вокруг оккупированной зоны.Только, на сегодня, увеличилось расстояния "выжженой земли", их "Геббельс" выскакивает из штанов по старой методичке, что для знакомых с ситуацией полнейший АУТ.Рубль можно сразу сказать - стал не просто "деревянный", а опасный к самосожжению.(с эффектом самовоспламенения).Это отдельное напоминание тем, кто серет здесь, по теме "сами голосовали", сами выбирали, сами "референдили".Количество введённых оккупационных частей, как раз для организации правильных "рехферендумов". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 9398 З нами з: 20.09.12 Подякував: 742 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 14:38 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: Это отдельное напоминание тем, кто серет здесь, по теме "сами голосовали", сами выбирали, сами "референдили".

Количество введённых оккупационных частей, как раз для организации правильных "рехферендумов". Это отдельное напоминание тем, кто серет здесь, по теме "сами голосовали", сами выбирали, сами "референдили".Количество введённых оккупационных частей, как раз для организации правильных "рехферендумов".

Референдум був до Гіркіна. Так що самі, самі... Референдум був до Гіркіна. Так що самі, самі... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 12890 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1200 раз. Подякували: 1456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 14:42 Kudrjavuy написав: Это отдельное напоминание тем, кто серет здесь, по теме "сами голосовали", сами выбирали, сами "референдили". Это отдельное напоминание тем, кто серет здесь, по теме "сами голосовали", сами выбирали, сами "референдили".

Це суміш гордині і страху, як обивателів, так і тогочасного керівництва країни. Порох, не називаючи РФ агресором де юре, зробив все, щоб підспівувати ворожому міфу, створенному в Москві, про якусь окремішність "донецьких". Себто перефокусовував увагу з зовнішньої агресії на внутрішні фактори, які в реальності й не існували, а тіко як міф ворожий. Власну ницість, боягузство, барижність, порох переніс на мешканців окупованих міст, переклавши з себе на них всю відповідальність за втрату територій. А вина пороха очевидна і думаю, що він понесе ще відповідальність за національну зраду. Це не лише здача територій, але й торгівля на крові, невиконання законів України про оборону, зрадницькі мінські угоди і багато ще чого. І прийшли ми нарешті до того, з чого потрібно було ще розпочати в 2014 - назвати речі своїми іменами: війну назвати війною, ворога ворогом і битися за звільнення всієї території України, не намагаючись умиротворити агресора. Якщо б порох не сцяв, не торгувався з агресором, а діяв в 2014р. як Зеленський в 2022р, то реальність сьогодення була б вже зовсім іншою, ніж маємо сьогодні. Це суміш гордині і страху, як обивателів, так і тогочасного керівництва країни. Порох, не називаючи РФ агресором де юре, зробив все, щоб підспівувати ворожому міфу, створенному в Москві, про якусь окремішність "донецьких". Себто перефокусовував увагу з зовнішньої агресії на внутрішні фактори, які в реальності й не існували, а тіко як міф ворожий. Власну ницість, боягузство, барижність, порох переніс на мешканців окупованих міст, переклавши з себе на них всю відповідальність за втрату територій. А вина пороха очевидна і думаю, що він понесе ще відповідальність за національну зраду. Це не лише здача територій, але й торгівля на крові, невиконання законів України про оборону, зрадницькі мінські угоди і багато ще чого. І прийшли ми нарешті до того, з чого потрібно було ще розпочати в 2014 - назвати речі своїми іменами: війну назвати війною, ворога ворогом і битися за звільнення всієї території України, не намагаючись умиротворити агресора. Якщо б порох не сцяв, не торгувався з агресором, а діяв в 2014р. як Зеленський в 2022р, то реальність сьогодення була б вже зовсім іншою, ніж маємо сьогодні. «Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11). Козак-характерник 2

Повідомлень: 30113 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2178 раз. Подякували: 2272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 14:53 Starikan

Сейчас часто пропадает связь ...

Лично меня более интересует от Вас информация по Харькову, о кварталах вокруг Каразина.



Из Донецка, Ясиноватой, Горловки,... лупят по всем окрестностям РСЗО.

Тупо стирают сёла. Над Авдеевкой из "Химика" ночами орёт давно забытый гудок о воздушной тревоге.

РФ ожидает, что их будут рвать на клочья?

Ожидают правильно, .... Сейчас часто пропадает связь ...Лично меня более интересует от Вас информация по Харькову, о кварталах вокруг Каразина.Из Донецка, Ясиноватой, Горловки,... лупят по всем окрестностям РСЗО.Тупо стирают сёла. Над Авдеевкой из "Химика" ночами орёт давно забытый гудок о воздушной тревоге.РФ ожидает, что их будут рвать на клочья?Ожидают правильно, .... Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 02 бер, 2022 15:02, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 9398 З нами з: 20.09.12 Подякував: 742 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 15:02 lapay написав: Референдум був до Гіркіна. Так що самі, самі... Референдум був до Гіркіна. Так що самі, самі...

Ви, як мала дитина. При чому тут гіркін? Вам прям треба, щоб москалі прийшли з повинною і оголосили, що ми проводимо "референдум". А поки не прийшли, то іхтамнєт. Вже доведено спеціалістамми, що спецоперація з окупації всієї України, готувалася ще з 2004р. Я вище рекомендував книгу для прочитання. Агентура кацапська шастала по Україні скрізь, навіть в державній владі оселилася. Зрадників у владі було дофіга. Зомбовану частину населення використали лише як масовку, а Ви за масовкою не помічаєте ляльководів. Якщо б були скоординовані дії влади ще тоді, то ніяких "референдумів" й не було. Це все наслідки злочинної бездіяльності саме влади, а не вина місцевого населення.



Тому не підспівуйте ворожим міфам, якщо здатні аналізувати інформацію. Крим і Донбас були лише першими жертвами війни, а не винуватцями. Винувата лише влада. Ви, як мала дитина.При чому тут гіркін?Вам прям треба, щоб москалі прийшли з повинною і оголосили, що ми проводимо "референдум". А поки не прийшли, то іхтамнєт.Вже доведено спеціалістамми, що спецоперація з окупаціїУкраїни, готувалася ще з 2004р. Я вище рекомендував книгу для прочитання. Агентура кацапська шастала по Україні скрізь, навіть в державній владі оселилася. Зрадників у владі було дофіга. Зомбованунаселення використали лише як масовку, а Ви за масовкою не помічаєте ляльководів. Якщо б були скоординовані дії влади ще тоді, то ніяких "референдумів" й не було. Це все наслідки злочинної бездіяльності саме влади, а не вина місцевого населення.Тому не підспівуйте ворожим міфам, якщо здатні аналізувати інформацію. Крим і Донбас були лише першими жертвами війни, а не винуватцями. Винувата лише влада. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 02 бер, 2022 15:04, всього редагувалось 1 раз. «Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11). Козак-характерник 2

Повідомлень: 30113 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2178 раз. Подякували: 2272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 15:04 Козак-характерник написав: lapay написав: Референдум був до Гіркіна. Так що самі, самі... Референдум був до Гіркіна. Так що самі, самі...

Ви, як мала дитина. При чому тут гіркін? Вам прям треба, щоб москалі прийшли з повинною і оголосили, що ми проводимо "референдум". А поки не прийшли, то іхтамнєт. Вже доведено спеціалістамми, що спецоперація з окупації всієї України, готувалася ще з 2004р. Я вище рекомендував книгу для прочитання. Агентура кацапська шастала по Україні скрізь, навіть в державній владі оселилася. Зрадників у владі було дофіга. Зомбовану частину населення використали лише як масовку, а Ви за масовкою не помічаєте ляльководів. Якщо б були скоординовані дії влади ще тоді, то ніяких "референдумів" й не було. Це все наслідки злочинної бездіяльності саме влади, а не вина місцевого населення.



Тому не підспівуйте ворожим міфам, якщо здатні аналізувати інформацію. Ви, як мала дитина.При чому тут гіркін?Вам прям треба, щоб москалі прийшли з повинною і оголосили, що ми проводимо "референдум". А поки не прийшли, то іхтамнєт.Вже доведено спеціалістамми, що спецоперація з окупації всієї України, готувалася ще з 2004р. Я вище рекомендував книгу для прочитання. Агентура кацапська шастала по Україні скрізь, навіть в державній владі оселилася. Зрадників у владі було дофіга. Зомбованунаселення використали лише як масовку, а Ви за масовкою не помічаєте ляльководів. Якщо б були скоординовані дії влади ще тоді, то ніяких "референдумів" й не було. Це все наслідки злочинної бездіяльності саме влади, а не вина місцевого населення.Тому не підспівуйте ворожим міфам, якщо здатні аналізувати інформацію.

Как раз это ВАЖНО!

И нужно, что бы понимал КАЖДЫЙ.

viewtopic.php?p=5406975#p5406975 Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 9398 З нами з: 20.09.12 Подякував: 742 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7839784078417842> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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