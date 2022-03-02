|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 бер, 2022 23:37
зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус. На рф не хватает мяса (людьми это напуганное дерьмо назвать сложно), на войну никто не хочет ехать, пуйло с силовиками обсуждали вариант жесткой мобилизации с блокировкой банковского счёта и тюрьмой для уклонистов, пока ищут наемниках в средней азии, но их перебьют за 2 дня.
Уже забанили дождь и эхо Москвы, пуйло сидит в бункере и дрожит от страха. До сих пор боялись его, а теперь боится он, нет не украинской армии (она далеко) а собственного окружения, которое видя слабость патрона уже начал делить его кресло. А когда было иначе?
Поскольку пуйло собирается жить вечно (я не шучу) приемника у него нет. Все сильные фигуры в политике там давно уничтожены, федеральное собрание видели? этим мартышкам пукнуть нельзя не то что своё мнение заиметь.
Так что всё блеф. Может быть ядерный удар, но приемник этого не позволит, потому что в этом случае рф надолго перестанет быть игроком на мировой арене. Кроме того врядли ядерный удар заценит Китай, который импортирует украинскую пшеницу.
В общем рф не в той ситуации чтобы диктовать условия. ЯО ещё не вся экономика.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11152
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1907 раз.
- Подякували: 2737 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 00:34
vitaliian написав:
зеленского порвут если он такое подпишет здесь все пункты в минус.
Моё мнение:
4. Пусть подавятся своим Крымом
2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.
1,3. То же, что с "русским кораблём".
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18638
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3043 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 00:56
Starikan написав:
Моё мнение:
4. Пусть подавятся своим Крымом
2. Что такое "признание"? Как независимых государств, что-ли? Непонятно.
1,3. То же, что с "русским кораблём".
4. В жодному випадку. Крим - частина суверенної території України! Ми вже побачили до чого призводить умиротворення агресора. Це згубний шлях.
2. Так, визнання як окремих держав у кордонах всієї Донецької і Луганської областей, що не є припустимим. Донецька і Луганська області - частина суверенної території України!
1,3. + і по Криму та сама відповідь.
Президент, що посягне на територіальну цілісність України, зміну її кордонів - національний зрадник, ніякий вже не Президент, а лютий ворог.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30113
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2178 раз.
- Подякували: 2272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:02
Интересно, а Вы в состоянии разложить изложенное?1.
"Внеблоковой" Украина - была - они же и вынудили к радикализации дабы не оказаться в ТС.
- Это не возможно по определению. Именно по причине деяний РФ.2.
Это мы уже проходили с Крымом.
- Україна Єдина соборна країна. КРАПКА.3.
Вхождение в состав ТС, явно ни кто не планирует, разве, что ряд обдарованных депутантов и их хозяев.
- Об этом можно даже не мечтать!4.
Нестор Иванович Махно (царствие ему небесное) перевернулся в гробу.
Мы не забыли даже ту нечисть, что "официально" торгует Землёй моих предков.
НЕ Мы эту Войну начинали - но нам её заканчивать.
Руки трясуться от безсилия... - нет техники, нет возможности её изготовления, нет .....
Пусть каждый "ордынский воин" помнит, что здесь его ожидает. И немножко подумает, что ответка может быть адекватной.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9398
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 742 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:15
Отдельно:
В оккупированной зоне под страхом отстрела под оружием собрали всех призывников до 2004гр. ходили по домам. Такая же информация из Крыма.
Отключили МТС.
Тупо стирают РСЗО все сёла вокруг оккупированной зоны.
Только, на сегодня, увеличилось расстояния "выжженой земли", их "Геббельс" выскакивает из штанов по старой методичке, что для знакомых с ситуацией полнейший АУТ.
Рубль можно сразу сказать - стал не просто "деревянный", а опасный к самосожжению.(с эффектом самовоспламенения).
Это отдельное напоминание тем, кто серет здесь, по теме "сами голосовали", сами выбирали, сами "референдили".
Количество введённых оккупационных частей, как раз для организации правильных "рехферендумов".Хреново, что только сейчас "стали меня понимать"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9398
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 742 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:38
Kudrjavuy написав:
Это отдельное напоминание тем, кто серет здесь, по теме "сами голосовали", сами выбирали, сами "референдили".
Количество введённых оккупационных частей, как раз для организации правильных "рехферендумов".
Референдум був до Гіркіна. Так що самі, самі...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12890
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1200 раз.
- Подякували: 1456 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:42
Kudrjavuy написав:
Это отдельное напоминание тем, кто серет здесь, по теме "сами голосовали", сами выбирали, сами "референдили".
Це суміш гордині і страху, як обивателів, так і тогочасного керівництва країни. Порох, не називаючи РФ агресором де юре, зробив все, щоб підспівувати ворожому міфу, створенному в Москві, про якусь окремішність "донецьких". Себто перефокусовував увагу з зовнішньої агресії на внутрішні фактори, які в реальності й не існували, а тіко як міф ворожий. Власну ницість, боягузство, барижність, порох переніс на мешканців окупованих міст, переклавши з себе на них всю відповідальність за втрату територій. А вина пороха очевидна і думаю, що він понесе ще відповідальність за національну зраду. Це не лише здача територій, але й торгівля на крові, невиконання законів України про оборону, зрадницькі мінські угоди і багато ще чого. І прийшли ми нарешті до того, з чого потрібно було ще розпочати в 2014 - назвати речі своїми іменами: війну назвати війною, ворога ворогом і битися за звільнення всієї території України, не намагаючись умиротворити агресора. Якщо б порох не сцяв, не торгувався з агресором, а діяв в 2014р. як Зеленський в 2022р, то реальність сьогодення була б вже зовсім іншою, ніж маємо сьогодні.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30113
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2178 раз.
- Подякували: 2272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:53
Starikan
Сейчас часто пропадает связь ...
Лично меня более интересует от Вас информация по Харькову, о кварталах вокруг Каразина.
Из Донецка, Ясиноватой, Горловки,... лупят по всем окрестностям РСЗО.
Тупо стирают сёла. Над Авдеевкой из "Химика" ночами орёт давно забытый гудок о воздушной тревоге.
РФ ожидает, что их будут рвать на клочья?
Ожидают правильно, ....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 02 бер, 2022 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9398
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 742 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:02
lapay написав:
Референдум був до Гіркіна. Так що самі, самі...
Ви, як мала дитина.
При чому тут гіркін?
Вам прям треба, щоб москалі прийшли з повинною і оголосили, що ми проводимо "референдум". А поки не прийшли, то іхтамнєт.
Вже доведено спеціалістамми, що спецоперація з окупації всієї
України, готувалася ще з 2004р. Я вище рекомендував книгу для прочитання. Агентура кацапська шастала по Україні скрізь, навіть в державній владі оселилася. Зрадників у владі було дофіга. Зомбовану частину
населення використали лише як масовку, а Ви за масовкою не помічаєте ляльководів. Якщо б були скоординовані дії влади ще тоді, то ніяких "референдумів" й не було. Це все наслідки злочинної бездіяльності саме влади, а не вина місцевого населення.
Тому не підспівуйте ворожим міфам, якщо здатні аналізувати інформацію. Крим і Донбас були лише першими жертвами війни, а не винуватцями. Винувата лише влада.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 02 бер, 2022 15:04, всього редагувалось 1 раз.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30113
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2178 раз.
- Подякували: 2272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:04
Как раз это ВАЖНО!
Козак-характерник написав: lapay написав:
Референдум був до Гіркіна. Так що самі, самі...
Ви, як мала дитина.
При чому тут гіркін?
Вам прям треба, щоб москалі прийшли з повинною і оголосили, що ми проводимо "референдум". А поки не прийшли, то іхтамнєт.
Вже доведено спеціалістамми, що спецоперація з окупації всієї України, готувалася ще з 2004р. Я вище рекомендував книгу для прочитання. Агентура кацапська шастала по Україні скрізь, навіть в державній владі оселилася. Зрадників у владі було дофіга. Зомбовану частину
населення використали лише як масовку, а Ви за масовкою не помічаєте ляльководів. Якщо б були скоординовані дії влади ще тоді, то ніяких "референдумів" й не було. Це все наслідки злочинної бездіяльності саме влади, а не вина місцевого населення.
Тому не підспівуйте ворожим міфам, якщо здатні аналізувати інформацію.
И нужно, что бы понимал КАЖДЫЙ.viewtopic.php?p=5406975#p5406975
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9398
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 742 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|