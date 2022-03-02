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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7839784078417842
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:07

  Kudrjavuy написав:Как раз это ВАЖНО!
И нужно, что бы понимал КАЖДЫЙ.

Я ж кажу, що ті, хто підспівують ворожій пропаганді свідомо, чи ні - є ті ж самі сепаратюги, які навіть можуть рядитися й у вишиванки, вважати себе супермегапатріотами, а насправді розколювати Україну. Це суміш гордині, страху, чи дурості. :(
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:15

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:Как раз это ВАЖНО!
И нужно, что бы понимал КАЖДЫЙ.

Я ж кажу, що ті, хто підспівують ворожій пропаганді свідомо, чи ні - є ті ж самі сепаратюги, які навіть можуть рядитися й у вишиванки, вважати себе супермегапатріотами, а насправді розколювати Україну. Це суміш гордині, страху, чи дурості. :)


Пора бы на "финансовом форуме", лично Вам внять термин "вкрав(нацарював), тай втік".
Это как раз причина того, что:
За что меня зачищают и банят.
- Это и есть действия самых Лютых Врагов Украины.
"Избранных поцреотов." Торгующих Родиной.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7839784078417842
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