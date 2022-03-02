Додано: Сер 02 бер, 2022 15:52

Еліта - це служіння, а не привілеї. Хто шукає привілеї - той барига.В современном обществе заметно растет интерес к дворянской культуре, людей привлекают красивый образ жизни и манеры аристократии прошлого. Но русское дворянство — это явление намного более глубокое, чем только хорошие манеры и богатые имения. Это целая система нравственных ценностей, в которой понятия долга и чести стоят на первом месте. И прививали эти ценности человеку с раннего детства, именно поэтому, по признанию исследователей, русского аристократа можно выделить как особый тип личности, как человека необыкновенной честности и благородства. Об этом повествует известная книга «Как воспитывали русского дворянина», написанная потомком знаменитого дворянского рода Ольгой Муравьевой. Она пишет о том, что воспитание русских дворян строилось на своде определенных этических норм — в противоположность теперешнему воспитанию, которое якобы раскрывает индивидуальность. И она рассказала «Реальному времени» о понятии дворянской чести и семейных традициях дворян, а также о том, что из этого может быть применено в воспитании детей в нынешних семьях.Известно, что Владимир Молоствов, будучи предводителем дворянства, в годы революционных событий выступал перед рабочими, пытаясь объяснить им, что. Тогда его словам никто не внял, более того, по дороге домой с собрания он погиб при странных обстоятельства.. Сейчас с некоторым изумлением читаешь про элитарные школы, в которых иногда непонятно что творится. Но даже если там ничего ужасного не происходит, у них совершенно другая установка — «кому много дано, тот может делать все, что хочет, тому все позволено». Не знаю, откуда они это взяли. В русской культурной традиции такого не было. В нашей стране всегда было иначе:. При том, что поклонников действующего царя часто бывало не так много. Они критиковали и Александра, и Николая. Но это неважно — один царь, другой царь, главное: «Есть Россия, есть государство, за которое я отвечаю».Детальнее :