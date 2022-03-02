Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Дуже не вистачає актуальної інформації від журналістів, де у ці тривожні часи перебувають наші царьки, та їх рідні? В окопах хлопаки, дівчата медсестрами в хоспіталях? Чи в Лондонах? Де конкретно так званий "сивочолий гетьман"? На фронті? Скільки кожний з царьків винув з власної кишені на підртимку армії?
Дуже цікаво. Корисна інформація для виборців.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Дуже не вистачає актуальної інформації від журналістів, де у ці тривожні часи перебувають наші царьки, та їх рідні? В окопах хлопаки, дівчата медсестрами в хоспіталях? Чи в Лондонах? Де конкретно так званий "сивочолий гетьман"? На фронті? Скільки кожний з царьків винув з власної кишені на підртимку армії?
Дуже цікаво. Корисна інформація для виборців.
Це ж не англійська еліта, козаче. Тут Байронів лордів годі шукати.
flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче. Тут лордів Байронів годі шукати.
Нехай підтягуються до потрібного рівня. Чи здриснуть звідси, щоб їми не смерділо. Після того героїзму, що виявив народ, еліта повинна викрісталізуватися по новій, заблищати як смарагд на сонці. Все лайно, навпаки - усохнути.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче. Тут лордів Байронів годі шукати.
Нехай підтягуються до потрібного рівня. Чи здриснуть звідси, щоб їми не смерділо. Після того героїзму, що виявив народ, еліта повинна викрісталізуватися по новій, заблищати як смарагд на сонці. Все лайно, навпаки - усохнути.
Еліта - це служіння, а не привілеї. Хто шукає привілеї - той барига.
В современном обществе заметно растет интерес к дворянской культуре, людей привлекают красивый образ жизни и манеры аристократии прошлого. Но русское дворянство — это явление намного более глубокое, чем только хорошие манеры и богатые имения. Это целая система нравственных ценностей, в которой понятия долга и чести стоят на первом месте. И прививали эти ценности человеку с раннего детства, именно поэтому, по признанию исследователей, русского аристократа можно выделить как особый тип личности, как человека необыкновенной честности и благородства. Об этом повествует известная книга «Как воспитывали русского дворянина», написанная потомком знаменитого дворянского рода Ольгой Муравьевой. Она пишет о том, что воспитание русских дворян строилось на своде определенных этических норм — в противоположность теперешнему воспитанию, которое якобы раскрывает индивидуальность. И она рассказала «Реальному времени» о понятии дворянской чести и семейных традициях дворян, а также о том, что из этого может быть применено в воспитании детей в нынешних семьях.
Известно, что Владимир Молоствов, будучи предводителем дворянства, в годы революционных событий выступал перед рабочими, пытаясь объяснить им, что речь идет не о разделении благ, а о квалификации. Он говорил, что у дворянства есть квалификация управлять страной, потому что они были этому обучены. Тогда его словам никто не внял, более того, по дороге домой с собрания он погиб при странных обстоятельства.
— Основной принцип в воспитании и жизни дворянина был таков — кому много дано, с того много спросится. Сейчас с некоторым изумлением читаешь про элитарные школы, в которых иногда непонятно что творится. Но даже если там ничего ужасного не происходит, у них совершенно другая установка — «кому много дано, тот может делать все, что хочет, тому все позволено». Не знаю, откуда они это взяли. В русской культурной традиции такого не было. В нашей стране всегда было иначе: дворяне строго воспитывали своих детей в этическом плане.
У дворян было совершенно особое отношение к службе. Потому что они считали, что имеют право принимать участие в управлении государством. При том, что поклонников действующего царя часто бывало не так много. Они критиковали и Александра, и Николая. Но это неважно — один царь, другой царь, главное: «Есть Россия, есть государство, за которое я отвечаю». Было огромное чувство ответственности за судьбу страны. Это, к сожалению, тоже ушло.
flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче. Тут Байронів лордів годі шукати.
Это, трагедия слышать от Вас такое... Были бы Вы с Украины, понимали бы, впитав это с материнским молоком, и из истории что: 1. По великой странности, вся Элита Украины в "лаптяяяяях". 2. Вся элита Украины - искалечена "депутантами"... (что умеют правильно донести и вовремя сзвездить и вывести) 3. Вся Элита Украины .... "с бандурами и мальчиками поводырями" 4. Официальные - никогда не были отражением интересов населения, хотя Кравчук и старался делать ставки, но не отфильтровывая организованный криминал, от реальных патриотов. ................................................................ Только нужно научиться их видеть, слушать, понимать,...... А не жрать ханку из Геббельсовских рук.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче. Тут Байронів лордів годі шукати.
Это, трагедия слышать от Вас такое... Были бы Вы с Украины, понимали бы, впитав это с материнским молоком, и из истории что: 1. По великой странности, вся Элита Украины в "лаптяяяяях". 2. Вся элита Украины - искалечена "депутантами"... (что умеют правильно донести и вовремя сзвездить и вывести) 3. Вся Элита Украины .... "с бандурами и мальчиками поводырями" 4. Официальные - никогда не были отражением интересов населения, хотя Кравчук и старался делать ставки, но не отфильтровывая организованный криминал, от реальных патриотов. ................................................................ Только нужно научиться их видеть, слушать, понимать,...... А не жрать ханку из Геббельсовских рук.
після переходів на особистості в дусі "Были бы Вы с Украины," далі не бачу змісту продовжувати відповідати тролю