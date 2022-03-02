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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7839784078417842
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:19

  Kudrjavuy написав:"вкрав(нацарював), тай втік".

Дуже не вистачає актуальної інформації від журналістів, де у ці тривожні часи перебувають наші царьки, та їх рідні? В окопах хлопаки, дівчата медсестрами в хоспіталях? Чи в Лондонах? Де конкретно так званий "сивочолий гетьман"? На фронті? Скільки кожний з царьків винув з власної кишені на підртимку армії?

Дуже цікаво. Корисна інформація для виборців.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:33

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:"вкрав(нацарював), тай втік".

Дуже не вистачає актуальної інформації від журналістів, де у ці тривожні часи перебувають наші царьки, та їх рідні? В окопах хлопаки, дівчата медсестрами в хоспіталях? Чи в Лондонах? Де конкретно так званий "сивочолий гетьман"? На фронті? Скільки кожний з царьків винув з власної кишені на підртимку армії?

Дуже цікаво. Корисна інформація для виборців.

Це ж не англійська еліта, козаче.
Тут Байронів лордів годі шукати.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:37

  flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче.
Тут лордів Байронів годі шукати.

Нехай підтягуються до потрібного рівня. :) Чи здриснуть звідси, щоб їми не смерділо. Після того героїзму, що виявив народ, еліта повинна викрісталізуватися по новій, заблищати як смарагд на сонці. Все лайно, навпаки - усохнути.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:45

  Козак-характерник написав:
  flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче.
Тут лордів Байронів годі шукати.

Нехай підтягуються до потрібного рівня. :) Чи здриснуть звідси, щоб їми не смерділо. Після того героїзму, що виявив народ, еліта повинна викрісталізуватися по новій, заблищати як смарагд на сонці. Все лайно, навпаки - усохнути.

Хєх, в нас тут не одна армія держслужбовців.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:52

Еліта - це служіння, а не привілеї. Хто шукає привілеї - той барига.

В современном обществе заметно растет интерес к дворянской культуре, людей привлекают красивый образ жизни и манеры аристократии прошлого. Но русское дворянство — это явление намного более глубокое, чем только хорошие манеры и богатые имения. Это целая система нравственных ценностей, в которой понятия долга и чести стоят на первом месте. И прививали эти ценности человеку с раннего детства, именно поэтому, по признанию исследователей, русского аристократа можно выделить как особый тип личности, как человека необыкновенной честности и благородства. Об этом повествует известная книга «Как воспитывали русского дворянина», написанная потомком знаменитого дворянского рода Ольгой Муравьевой. Она пишет о том, что воспитание русских дворян строилось на своде определенных этических норм — в противоположность теперешнему воспитанию, которое якобы раскрывает индивидуальность. И она рассказала «Реальному времени» о понятии дворянской чести и семейных традициях дворян, а также о том, что из этого может быть применено в воспитании детей в нынешних семьях.

Известно, что Владимир Молоствов, будучи предводителем дворянства, в годы революционных событий выступал перед рабочими, пытаясь объяснить им, что речь идет не о разделении благ, а о квалификации. Он говорил, что у дворянства есть квалификация управлять страной, потому что они были этому обучены. Тогда его словам никто не внял, более того, по дороге домой с собрания он погиб при странных обстоятельства.

Основной принцип в воспитании и жизни дворянина был таков — кому много дано, с того много спросится. Сейчас с некоторым изумлением читаешь про элитарные школы, в которых иногда непонятно что творится. Но даже если там ничего ужасного не происходит, у них совершенно другая установка — «кому много дано, тот может делать все, что хочет, тому все позволено». Не знаю, откуда они это взяли. В русской культурной традиции такого не было. В нашей стране всегда было иначе: дворяне строго воспитывали своих детей в этическом плане.

У дворян было совершенно особое отношение к службе. Потому что они считали, что имеют право принимать участие в управлении государством. При том, что поклонников действующего царя часто бывало не так много. Они критиковали и Александра, и Николая. Но это неважно — один царь, другой царь, главное: «Есть Россия, есть государство, за которое я отвечаю». Было огромное чувство ответственности за судьбу страны. Это, к сожалению, тоже ушло.

Детальнее : https://realnoevremya.ru/articles/57074 ... dvoryanina
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:08

  flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче.
Тут Байронів лордів годі шукати.

Это, трагедия слышать от Вас такое... :oops: :cry:
Были бы Вы с Украины, понимали бы, впитав это с материнским молоком, и из истории что:
1. По великой странности, вся Элита Украины в "лаптяяяяях".
2. Вся элита Украины - искалечена "депутантами"... (что умеют правильно донести и вовремя сзвездить и вывести)
3. Вся Элита Украины .... "с бандурами и мальчиками поводырями"
4. Официальные - никогда не были отражением интересов населения, хотя Кравчук и старался делать ставки, но не отфильтровывая организованный криминал, от реальных патриотов.
................................................................
Только нужно научиться их видеть, слушать, понимать,......
А не жрать ханку из Геббельсовских рук.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:36

Были бы Вы с Украины,

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче.
Тут Байронів лордів годі шукати.

Это, трагедия слышать от Вас такое... :oops: :cry:
Были бы Вы с Украины, понимали бы, впитав это с материнским молоком, и из истории что:
1. По великой странности, вся Элита Украины в "лаптяяяяях".
2. Вся элита Украины - искалечена "депутантами"... (что умеют правильно донести и вовремя сзвездить и вывести)
3. Вся Элита Украины .... "с бандурами и мальчиками поводырями"
4. Официальные - никогда не были отражением интересов населения, хотя Кравчук и старался делать ставки, но не отфильтровывая организованный криминал, от реальных патриотов.
................................................................
Только нужно научиться их видеть, слушать, понимать,......
А не жрать ханку из Геббельсовских рук.

після переходів на особистості в дусі "Были бы Вы с Украины," далі не бачу змісту продовжувати відповідати тролю
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:50

Re: Політичні дискусії

пропагандони вже готують своїх до 2х років на звільнення України
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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